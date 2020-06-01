Дезертиры бегут с корабля Макрона 🔊 Воспроизвести Эммануэль Макрон. Иллюстрация: rbc.ru



В макроновской партии — очередное дезертирство. Еще семеро депутатов ушли из фракции «Вперед, Республика!» (LREM). В этом месяце уже второй побег — предыдущий тоже состоял из семерых. «ВР» начинала свою парламентскую деятельность в 2017 году с 314 депутатами, а теперь в ее группе их уже 281.



Абсолютное большинство в Национальном собрании утеряно было еще две с лишним недели назад. Эксперты, впрочем, тогда обратили внимание, что макронисты не особо опечалились этим фактом: да, в целом парламентская фракция партии не сможет теперь принимать решения в одиночку, не оглядываясь на оппозицию. Но благодаря сохраняющейся поддержке LREM сорока шестью депутатами от фракции «Демократическое движение» (Mouvement Démocrate — MoDem) продавливать свои проекты «впередреспубликанцам» не составит большого труда. В макроновской партии — очередное дезертирство. Еще семеро депутатов ушли из фракции «Вперед, Республика!» (LREM). В этом месяце уже второй побег — предыдущий тоже состоял из семерых. «ВР» начинала свою парламентскую деятельность в 2017 году с 314 депутатами, а теперь в ее группе их уже 281.Абсолютное большинство в Национальном собрании утеряно было еще две с лишним недели назад. Эксперты, впрочем, тогда обратили внимание, что макронисты не особо опечалились этим фактом: да, в целом парламентская фракция партии не сможет теперь принимать решения в одиночку, не оглядываясь на оппозицию. Но благодаря сохраняющейся поддержке LREM сорока шестью депутатами от фракции «Демократическое движение» (Mouvement Démocrate — MoDem) продавливать свои проекты «впередреспубликанцам» не составит большого труда. Отделяться, чтобы «действовать вместе». Парламентские парадоксы



Но если приглядеться попристальнее, количество поводов для политического оптимизма с каждым днем становится все меньше. Хозяин Елисейского дворца, правда, продолжает делать вид, что на его позиции эта утечка кадров не скажется никак — французское законодательство обеспечивает президенту республики больше самовластия, чем, например, американская конституция Дональду Трампу. Тот всякое свое судьбоносное решение должен проводить через Конгресс, в котором, как мы помним, большинство у конкурентов-демократов.



По оценкам некоторых французских аналитиков, Макрону бояться нечего, свой срок (а это — еще два года) он досидит в президентском кресле без проблем, а вот дальше…



В самом факте политического дезертирства ничего удивительного или нового нет. Тем более когда речь идет о наспех сколоченной под определенную задачу (срочно выиграть выборы) и определенного выдвинутого элитой кандидата (Эмманюэля Макрона) нет. Политологи изначально были уверены, что LREM долго не протянет, поскольку набиралась с бору по сосенке из людей, связанных не идеалами и принципами, а некими краткосрочными интересами. Так что эрозия партии закономерна.



Другое дело, что при детальном изучении процесса выясняется, что возник он не сам по себе ввиду «усталости материала», а виноват в этом человеческий фактор. И у фактора этого есть конкретные имя и фамилия.



Все уходящие из LREM депутаты плавно перетекают в недавно выходцами из этой фракции образованную группу Agir Ensemble («Действовать вместе»). Уже само название фракции говорит о том, что входящие в нее парламентарии остаются верными прежней партии, не сдают партбилеты и намерены «действовать с ней вместе». Зачем тогда такой «клуб по интересам», это размножение почкованием?



«Мы хотим поддержать действия президента республики и быть опорой большинства, — отметил один из его инициаторов Оливье Брехт. И в то же время подчеркнул, что «создание группы Agir Ensemble воплотит и даст голос либеральной, гуманистической, социальной и европейской политической чувствительности, которая должна быть полностью выражена в лоне нынешнего большинства».



В переводе на народу понятный язык с витиевато-политического это означает, что сколько бы в новую группу депутатов ни влилось, она все равно будут поддерживать правящую структуру. Этакий французский вариант стратегии и тактики российской партии имени В. В. Жириновского:



«Мы будем критиковать кого угодно, делать любые предложения вплоть до непристойных, но всегда останемся на стороне властного большинства».



При всей большой похожести разница между ЛДПР и «действующими вместе» есть. И заключается она в том, что вторые, в отличие от первых, на власть претендуют. Вернее, имеют реального кандидата в новые президенты, которого и начинают продвигать. Причем не обязательно, что его готовят под новые выборы, до которых еще два года. Можно и в ближайшее время, если ситуация сложится подходящая.



Два варианта, и оба хуже



Методов, которыми в таком положении обычно пользуются президенты, чтобы освежить ситуацию, ровно два. Один — отправить в отставку правительство. Другой — распустить парламент. Какой из них вероятнее?



Первый кажется более простым: пока LREM все еще рулит в Нацсобрании, кажется, поменять правительство будет несложно. Через парламент технически несложно будет провести кандидатуру, которую предложит Макрон. Но фокус в том, что реально предложить ему некого. Кроме того, кто сейчас и возглавляет кабинет. Рейтинг президента за последние две недели, как показывает опрос, проведенный совместно радиовещателем France Inter и газетой L’Express, опустился на семь пунктов. Только 35% французов доверяют своему лидеру.



Рейтинг премьера Эдуара Филиппа, наоборот, растет и составляет уже 46%. Увольнение при таком раскладе главы правительства будет выглядеть не чем иным, как сведением счетов и потребностью утопить конкурента, пока административный ресурс это позволяет. Кроме всего прочего, Макрон в этом случае еще и лишится громоотвода: реформы (трудовая и пенсионная) идут со страшенным скрипом, о чем свидетельствуют длившиеся практически год манифестации «желтых жилетов» и периодически возникавшие митинги (до карантина, разумеется) противников повышения пенсионного возраста. Пандемия добавила проблем в сфере здравоохранения, но Филипп пока вполне прилично выглядит, отбиваясь от атак недовольных и прикрывая Макрона.



Значит, распустить парламент? Но популярность LREM снижается, существует опасность, что на новых всеобщих выборах «впередреспубликанцы» могут и не занять в новом варианте Национального собрания комфортное (пусть не абсолютное, но достижимое при содействии MoDem) большинство.



Роспуск парламента невыгоден действующему президенту еще (а, пожалуй, можно сказать, что и главным образом) тем, что отколовшиеся, но не вышедшие из LREM депутаты играют хотя и на стороне правящей ныне партии, но не на ее лидера, а на другое лицо. Имя и фамилия того самого пресловутого человеческого фактора, о котором упоминалось выше, — Эдуар Филипп.



И ты, Эдуар…



Группой Agir Ensemble руководит нынешний министр культуры Франк Ристер. То есть, как всем понятно, лицо, приближенное к Филиппу. Ристера некоторые политологи видят кандидатом в премьеры (если случится отставка), но уходил он из фракции правящей партии не за этим — к такому выводу можно прийти, анализируя его «политическое поведение»: никаких громких заявлений, никакой критики вышестоящих персон. А все это должно быть, если уж ты берешься за штурм политических вершин. Нет-нет, Ристер играет на стороне Филиппа и готовит для него не запасной аэродром, а плацдарм, с которого тот начнет наступление.



Филипп, кстати, выступая недавно в Нацсобрании, клятвенно заверил парламентариев, что не имеет к формированию «действующих вместе» ровно никакого отношения.



В этой же группе не последнюю роль играет Агнесс Фирмин Ле Бодо, честно трудившаяся несколько лет (до того как стать депутатом) советником мэра Гавра по вопросам безопасности. Мэра звали Эдуар Филипп. Тот самый. Если доверенные лица определенных персон выходят из правящей фракции, — значит, это кому-то нужно?



Там же, среди «действующих вместе», еще одна интересная личность — Валери Пети. Избранная в парламент по списку LREM и проигравшая в 2020 году выборы на пост мэра Лилля и не скрывающая своей ориентации на Филиппа.



Формально поддерживая фракцию «Вперед, Республика!» в парламенте, Agir Ensemble работает на раскол правящей партии и постепенное перетягивание депутатов от нее к себе. Эмманюэль Макрон, таким образом, может работать с правительством, но не опираться на него, взаимодействовать с премьером, но не в силах препятствовать росту симпатий электората к Эдуару Филиппу.



Фактически действующий президент сам готовит, образно говоря, себе гробовщика. И не имеет реально никакой возможности избавиться от него. И это мы еще не вспоминали пока ни единым словом Марин Ле Пен, популярность которой пусть мелкими шажками, но все же подрастает.



Чтобы не просто досидеть оставшиеся два года в президентском кресле, но и избраться на второй срок, Макрону требуется совершить какой-то политический подвиг. Но, объективно говоря, таких возможностей у нынешнего президента не просматривается. И повторение финта с созданием снова партии под себя специально для выборов-2022 тоже не выглядит вероятным.



Автор: Владимир Добрынин для Но если приглядеться попристальнее, количество поводов для политического оптимизма с каждым днем становится все меньше. Хозяин Елисейского дворца, правда, продолжает делать вид, что на его позиции эта утечка кадров не скажется никак — французское законодательство обеспечивает президенту республики больше самовластия, чем, например, американская конституция Дональду Трампу. Тот всякое свое судьбоносное решение должен проводить через Конгресс, в котором, как мы помним, большинство у конкурентов-демократов.По оценкам некоторых французских аналитиков, Макрону бояться нечего, свой срок (а это — еще два года) он досидит в президентском кресле без проблем, а вот дальше…В самом факте политического дезертирства ничего удивительного или нового нет. Тем более когда речь идет о наспех сколоченной под определенную задачу (срочно выиграть выборы) и определенного выдвинутого элитой кандидата (Эмманюэля Макрона) нет. Политологи изначально были уверены, что LREM долго не протянет, поскольку набиралась с бору по сосенке из людей, связанных не идеалами и принципами, а некими краткосрочными интересами. Так что эрозия партии закономерна.Другое дело, что при детальном изучении процесса выясняется, что возник он не сам по себе ввиду «усталости материала», а виноват в этом человеческий фактор. И у фактора этого есть конкретные имя и фамилия.Все уходящие из LREM депутаты плавно перетекают в недавно выходцами из этой фракции образованную группу Agir Ensemble («Действовать вместе»). Уже само название фракции говорит о том, что входящие в нее парламентарии остаются верными прежней партии, не сдают партбилеты и намерены «действовать с ней вместе». Зачем тогда такой «клуб по интересам», это размножение почкованием?«Мы хотим поддержать действия президента республики и быть опорой большинства, — отметил один из его инициаторов Оливье Брехт. И в то же время подчеркнул, что «создание группы Agir Ensemble воплотит и даст голос либеральной, гуманистической, социальной и европейской политической чувствительности, которая должна быть полностью выражена в лоне нынешнего большинства».В переводе на народу понятный язык с витиевато-политического это означает, что сколько бы в новую группу депутатов ни влилось, она все равно будут поддерживать правящую структуру. Этакий французский вариант стратегии и тактики российской партии имени В. В. Жириновского:«Мы будем критиковать кого угодно, делать любые предложения вплоть до непристойных, но всегда останемся на стороне властного большинства».При всей большой похожести разница между ЛДПР и «действующими вместе» есть. И заключается она в том, что вторые, в отличие от первых, на власть претендуют. Вернее, имеют реального кандидата в новые президенты, которого и начинают продвигать. Причем не обязательно, что его готовят под новые выборы, до которых еще два года. Можно и в ближайшее время, если ситуация сложится подходящая.Методов, которыми в таком положении обычно пользуются президенты, чтобы освежить ситуацию, ровно два. Один — отправить в отставку правительство. Другой — распустить парламент. Какой из них вероятнее?Первый кажется более простым: пока LREM все еще рулит в Нацсобрании, кажется, поменять правительство будет несложно. Через парламент технически несложно будет провести кандидатуру, которую предложит Макрон. Но фокус в том, что реально предложить ему некого. Кроме того, кто сейчас и возглавляет кабинет. Рейтинг президента за последние две недели, как показывает опрос, проведенный совместно радиовещателем France Inter и газетой L’Express, опустился на семь пунктов. Только 35% французов доверяют своему лидеру.Рейтинг премьера Эдуара Филиппа, наоборот, растет и составляет уже 46%. Увольнение при таком раскладе главы правительства будет выглядеть не чем иным, как сведением счетов и потребностью утопить конкурента, пока административный ресурс это позволяет. Кроме всего прочего, Макрон в этом случае еще и лишится громоотвода: реформы (трудовая и пенсионная) идут со страшенным скрипом, о чем свидетельствуют длившиеся практически год манифестации «желтых жилетов» и периодически возникавшие митинги (до карантина, разумеется) противников повышения пенсионного возраста. Пандемия добавила проблем в сфере здравоохранения, но Филипп пока вполне прилично выглядит, отбиваясь от атак недовольных и прикрывая Макрона.Значит, распустить парламент? Но популярность LREM снижается, существует опасность, что на новых всеобщих выборах «впередреспубликанцы» могут и не занять в новом варианте Национального собрания комфортное (пусть не абсолютное, но достижимое при содействии MoDem) большинство.Роспуск парламента невыгоден действующему президенту еще (а, пожалуй, можно сказать, что и главным образом) тем, что отколовшиеся, но не вышедшие из LREM депутаты играют хотя и на стороне правящей ныне партии, но не на ее лидера, а на другое лицо. Имя и фамилия того самого пресловутого человеческого фактора, о котором упоминалось выше, — Эдуар Филипп.Группой Agir Ensemble руководит нынешний министр культуры Франк Ристер. То есть, как всем понятно, лицо, приближенное к Филиппу. Ристера некоторые политологи видят кандидатом в премьеры (если случится отставка), но уходил он из фракции правящей партии не за этим — к такому выводу можно прийти, анализируя его «политическое поведение»: никаких громких заявлений, никакой критики вышестоящих персон. А все это должно быть, если уж ты берешься за штурм политических вершин. Нет-нет, Ристер играет на стороне Филиппа и готовит для него не запасной аэродром, а плацдарм, с которого тот начнет наступление.Филипп, кстати, выступая недавно в Нацсобрании, клятвенно заверил парламентариев, что не имеет к формированию «действующих вместе» ровно никакого отношения.В этой же группе не последнюю роль играет Агнесс Фирмин Ле Бодо, честно трудившаяся несколько лет (до того как стать депутатом) советником мэра Гавра по вопросам безопасности. Мэра звали Эдуар Филипп. Тот самый. Если доверенные лица определенных персон выходят из правящей фракции, — значит, это кому-то нужно?Там же, среди «действующих вместе», еще одна интересная личность — Валери Пети. Избранная в парламент по списку LREM и проигравшая в 2020 году выборы на пост мэра Лилля и не скрывающая своей ориентации на Филиппа.Формально поддерживая фракцию «Вперед, Республика!» в парламенте, Agir Ensemble работает на раскол правящей партии и постепенное перетягивание депутатов от нее к себе. Эмманюэль Макрон, таким образом, может работать с правительством, но не опираться на него, взаимодействовать с премьером, но не в силах препятствовать росту симпатий электората к Эдуару Филиппу.Фактически действующий президент сам готовит, образно говоря, себе гробовщика. И не имеет реально никакой возможности избавиться от него. И это мы еще не вспоминали пока ни единым словом Марин Ле Пен, популярность которой пусть мелкими шажками, но все же подрастает.Чтобы не просто досидеть оставшиеся два года в президентском кресле, но и избраться на второй срок, Макрону требуется совершить какой-то политический подвиг. Но, объективно говоря, таких возможностей у нынешнего президента не просматривается. И повторение финта с созданием снова партии под себя специально для выборов-2022 тоже не выглядит вероятным.Автор: Владимир Добрынин для EADAily eadaily.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: аналитика, рейтинг, вирус, протесты, Макрон — статья прочитана 131 раз Комментарии