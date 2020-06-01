Мощности газопровода Ямал - Европа не забронированы до 1 июня /дополнено/ 🔊 Воспроизвести © EPA/DARIUSZ DELMANOWICZ



Мощности польского участка трубопровода "Ямал - Европа", осуществляющего транзит газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию, уже четвертые сутки остаются невостребованными в западном направлении, поставки газа в небольших объемах идут в реверсном режиме. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на аукционной платформе компании - оператора польской сети газопроводов Gaz-System, а также на сайте газотранспортного оператора Gascade, сообщает



Согласно имеющимся данным, мощности трубопровода не были забронированы с четверга ни на суточных аукционах, ни в последующие часы, когда можно было воспользоваться предложениями внутридневных аукционов. Последние теперь проходят каждый час, но более 38 млн кВт⋅ч остаются невостребованными. Последний завершившийся резервацией мощностей аукцион прошел в среду вечером. На нем к приобретенным ранним утром 7,9 млн кВт⋅ч было докуплено еще 6,7 млн кВт⋅ч. Это в сумме дает 37% общей мощности трубы. Мощности польского участка трубопровода "Ямал - Европа", осуществляющего транзит газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию, уже четвертые сутки остаются невостребованными в западном направлении, поставки газа в небольших объемах идут в реверсном режиме. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на аукционной платформе компании - оператора польской сети газопроводов Gaz-System, а также на сайте газотранспортного оператора Gascade, сообщает ТАСС Согласно имеющимся данным, мощности трубопровода не были забронированы с четверга ни на суточных аукционах, ни в последующие часы, когда можно было воспользоваться предложениями внутридневных аукционов. Последние теперь проходят каждый час, но более 38 млн кВт⋅ч остаются невостребованными. Последний завершившийся резервацией мощностей аукцион прошел в среду вечером. На нем к приобретенным ранним утром 7,9 млн кВт⋅ч было докуплено еще 6,7 млн кВт⋅ч. Это в сумме дает 37% общей мощности трубы. При этом, по данным германского газотранспортного оператора Gascade, поставки газа по трубопроводу "Ямал - Европа" в пункте Мальнов в эти несколько дней идут в реверсном направлении, то есть из Германии в Польшу.



Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода "Ямал - Европа" истек 17 мая. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, проводимых польской Gaz-System.



На июнь мощности польского участка газопровода "Ямал - Европа" по итогам прошедшего в мае аукциона зарезервированы примерно на 93%. Ранее аналогичным путем мощности газопровода были зарезервированы на третий квартал 2020 года. По словам пресс-секретаря Gaz-System Ивоны Доминяк, по результатам аукциона было забронировано около 80% доступных мощностей газопровода. Хотя представитель оператора отказалась называть участников торгов, эксперты сходятся во мнении, что единственным участником подобных аукционов был и в ближайшее время будет "Газпром".



Газопровод "Ямал - Европа" пропускной способностью около 33 млрд куб. м газа в год проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. В настоящее время собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ - совместное предприятие "Газпрома" и польской PGNiG, владеющих по 48% акций. При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является компания Gaz-System.



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Транзит газа через польский участок газопровода «Ямал — Европа» возобновлён после четырёхдневной остановки, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные оператора GASCADE, принимающего газ на территории Германии.



Как отмечается, с 6:00 до 7:00 было прокачано 24,5 млн кВт⋅ч из забронированных 36,1 млн. Таким образом, зарезервированные мощности используются примерно на 68%.



28 мая сообщалось, что транзит снова прекращён.



Срок действия российско-польского контракта на поставки газа на Запад по польскому отрезку «Ямал — Европа» истёк 16 мая, перезаключать его не стали. Теперь прокачка проходит по итогам аукционов. ТАСС Категории: в Европе, политика, экономика Ключевые слова: газопровод, польша, Газпром, поставки География: Польша — статья прочитана 75 раз Комментарии