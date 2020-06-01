В связи с открытием границ для поездок из Европы минздрав Литвы подчеркивает риски 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что с этой недели планируется открыть границы Балтийских стран для поездок из-за рубежа, литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига подчеркивает, что путешествовать все еще рискованно, потому что если заболеваемость вырастет, границы снова могут быть закрыты.



"Показатель (заболеваемости - ред.) будет рассчитываться каждую неделю. Договорено, что каждую пятницу все страны Балтии будут этот показатель сверять. И это будет знаком относительно следующей недели для тех, кто планирует поездки (...) Я хочу еще раз напомнить, что все поездки будут на ваш риск", - сказал А. Верига на пресс-конференции в пятницу.



С 1 июня в Литву можно будет приехать из тех стран Европы, в которых заболеваемость в течение двух недель не превышала 25 случаев на 100 тыс. жителей, однако приезжающим из стран, где этот показатель выше 15, все еще придется самоизолироваться. В связи с тем, что с этой недели планируется открыть границы Балтийских стран для поездок из-за рубежа, литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига подчеркивает, что путешествовать все еще рискованно, потому что если заболеваемость вырастет, границы снова могут быть закрыты."Показатель (заболеваемости - ред.) будет рассчитываться каждую неделю. Договорено, что каждую пятницу все страны Балтии будут этот показатель сверять. И это будет знаком относительно следующей недели для тех, кто планирует поездки (...) Я хочу еще раз напомнить, что все поездки будут на ваш риск", - сказал А. Верига на пресс-конференции в пятницу.С 1 июня в Литву можно будет приехать из тех стран Европы, в которых заболеваемость в течение двух недель не превышала 25 случаев на 100 тыс. жителей, однако приезжающим из стран, где этот показатель выше 15, все еще придется самоизолироваться. А. Верига подчеркнул, что если показатели заболеваемости и статус определенной страны изменится после возвращения человека, ему все еще придется выполнять те требования, которые были предусмотрены во время его возвращения.



"Если человек вернется в то время, когда к стране применялось требование изоляции, то ему придется эту изоляцию отбыть", - сказал министр.



Список стран, из которых можно будет приехать, будет обнародует министр здравоохранения каждый понедельник.



В этот список сейчас могли бы претендовать Исландия, Словения, Греция, Хорватия, Кипр, Норвегия, Венгрия, Швейцария, Чехия, Австрия.



В Литве карантин из-за коронавируса объявлен 16 марта.



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С понедельника в Литве вступили в силу очередные послабления в карантине: разрешены массовые мероприятия, расширен список стран, из которых можно приехать в Литву, в школы могут вернуться ученики старших классов.



В соответствии с постановлением правительства, можно устраивать культурные, развлекательные или спортивные мероприятия со зрителями. Теперь на мероприятиях на открытом воздухе может быть не более 300 зрителей, в закрытых пространствах - не более 100. Впоследствии разрешенное число зрителей будет увеличиваться.



Все посетители мероприятий обязаны быть в масках, соблюдать расстояние не менее одного метра на открытом воздухе и не менее двух метров - в закрытых помещениях. Требования к расстоянию не распространяются на членов семьи.



С понедельника в школы могут вернуться ученики старших классов. Самоуправления могут решить, возобновить ли процесс обучения в школах.



На один час дольше (до 23 часов) разрешено продлить время работы кафе, ресторанов, баров, ночных клубов.



Кроме того с понедельника в Литву можно приехать из тех стран, где заболеваемость коронавирусом в течение двух последних недель не превышала 25 случаев на 100 тыс. жителей.



На приезжающих из таких стран не распространяется требование самоизолироваться на две недели. Список стран будет обнародовать министр здравоохранения каждый понедельник.



Кроме того, с полуночи 1 июня отменен контроль на границе Литвы и Латвии, который литовские пограничники осуществляли с начала карантина.



Карантин из-за коронавируса был объявлен в Литве 16 марта, в прошлую среду он продлен до 16 июня.



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Венгерская авиакомпания Wizz Air в понедельник возобновляет регулярные рейсы из Каунаса в голландский Эйндховен и норвежские Олессун и Берген. Это первые регулярные авиарейсы из Каунасского аэропорта после послаблений в карантине.



Рейсы в эти города будут выполняться по понедельника и пятницам, указано на сайте авиакомпании.



В четверг Wizz Air также планирует возобновить полеты из Каунаса в еще один норвежский город - Ставангер.



В настоящее время уже возобновлено воздушное сообщение с Осло, Ригой, Таллином, Франкфуртом и Дортмундом. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 248 раз Комментарии