Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA пристыковался к МКС

SpaceX Илона Маска - первая частная фирма, отправившая на орбиту астронавтов. Кроме того, астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле, сообщает



Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR — NASA (@NASA) May 31, 2020 SpaceX Илона Маска - первая частная фирма, отправившая на орбиту астронавтов. Кроме того, астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле, сообщает DW Ракета-носитель Falcon 9 взлетела с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) накануне в 15.22 по местному времени (22.22 мск). На борту - астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Роберт Бенкен и Даглас Хёрли. На церемонии запуска присутствовал президент США Дональд Трамп.



Вскоре после старта первая ступень ракеты отделилась и совершила успешную посадку на плавающую платформу. Вторая ступень отделилась через 12 минут после запуска. Таким образом, астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле, а компания SpaceX Илона Маска стала первой частной фирмой, отправившей на орбиту астронавтов.



Пилотируемый запуск Crew Dragon был перенесен



Корабль Crew Dragon от SpaceX совершил первый испытательный полет к МКС в марте 2019 года. Отправка Бенкена и Хёрли к станции ожидалась 27 мая, однако запуск был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.



В 2011 году Соединенные Штаты завершили программу Space Transportation System, в рамках которой использовались многоразовые космические челноки Shuttle. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз".