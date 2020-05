Черная война в США: худшее еще впереди 🔊 Воспроизвести







Наблюдая за горящими американскими городами, невозможно отделаться от ощущения, что мы видим, если угодно, мистическую расплату за действия США в других странах.



Конечно, смерть чернокожего подозреваемого от рук белого полицейского — это трагедия, но требуется какой-то абсолютно запредельный уровень наивности, чтобы считать последующие вооруженные беспорядки некой естественной реакцией на конкретную несправедливость. Все проще: в США перед самыми выборами президента и на фоне острого экономического кризиса произошел феномен, который по аналогии с "небесной сотней" можно назвать "небесным афроамериканцем", — и это стало спусковым крючком для массированных и хорошо организованных беспорядков с применением насилия и огнестрельного оружия. Конечно, смерть чернокожего подозреваемого от рук белого полицейского — это трагедия, но требуется какой-то абсолютно запредельный уровень наивности, чтобы считать последующие вооруженные беспорядки некой естественной реакцией на конкретную несправедливость. Все проще: в США перед самыми выборами президента и на фоне острого экономического кризиса произошел феномен, который по аналогии с "небесной сотней" можно назвать "небесным афроамериканцем", — и это стало спусковым крючком для массированных и хорошо организованных беспорядков с применением насилия и огнестрельного оружия.



Сейчас никаких ограничений нет, а конфликт между администрацией Трампа и "глубинным государством" уже приобрел конфигурацию столкновения, после которого только одна сторона сможет сохранить свободу и жизнь, а значит, вопросы долгосрочной стабильности страны уже никого не волнуют на фоне политических ставок в этом конфликте.



The Hill со ссылкой на нескольких журналистов президентского пула сообщает, что вчера на какое-то время даже Белый дом в самом прямом смысле перешел на осадное положение: протестующие начали столкновения с полицейским оцеплением вокруг резиденции президента США и даже снесли импровизированное ограждение, установленное поблизости.



При других обстоятельствах никакого "осадного положения" не было бы, а протестующие уже давно сидели бы в наручниках и объяснялись с сотрудниками американских спецслужб, но сегодняшний Вашингтон более напоминает Киев 2013 года, чем столицу великой империи.



Есть уже и первые жертвы среди полицейских. Количество раненых подсчитать сложно, но как минимум смерть одного полицейского, убитого в Окленде, подтвердил даже симпатизирующий протестующим телеканал



Тот факт, что пока счет в конфронтации полицейских и участников беспорядков явно не в пользу "силовиков", говорит о том, что угроза Дональда Трампа, который написал "когда начинаются грабежи, начнется стрельба (по грабящим. — Прим. ред.)", оказалась абсолютно пустой. И сами полицейские, и Национальная гвардия, которая работает в наиболее горячих точках вроде Миннеаполиса, явно скованы страхом — никто не хочет потом отвечать карьерой, деньгами или свободой за насилие над "демократическими протестующими против расовой несправедливости".



Введение комендантского часа в Миннеаполисе и Портленде лишь показало импотенцию местных властей — его мало кто соблюдает, и беспорядки продолжаются.



"Протестующие против расовой несправедливости и полицейского произвола" почему-то не испытывают никаких сомнений в процессе уничтожения рабочих мест, бизнесов и инфраструктуры районов компактного проживания чернокожих, которые и есть, согласно их официальной версии, жертвы расовой несправедливости и произвола властей, за интересы которых они ведут активную борьбу.



Наблюдая за горящими американскими городами, невозможно отделаться от ощущения, что мы видим, если угодно, мистическую расплату за действия США в других странах.



Конечно, смерть чернокожего подозреваемого от рук белого полицейского — это трагедия, но требуется какой-то абсолютно запредельный уровень наивности, чтобы считать последующие вооруженные беспорядки некой естественной реакцией на конкретную несправедливость. Все проще: в США перед самыми выборами президента и на фоне острого экономического кризиса произошел феномен, который по аналогии с "небесной сотней" можно назвать "небесным афроамериканцем", — и это стало спусковым крючком для массированных и хорошо организованных беспорядков с применением насилия и огнестрельного оружия.



Старая формула, гласящая, что в Вашингтоне не может быть Майдана, потому что в Вашингтоне нет американского посольства, уже явно не работает. Ибо в американской столице вполне достаточно организаций, которые учили американские посольства по всему миру поджигать страны, в которых они "работали". Раньше, как мы уже неоднократно писали, использование "технологий цветных революций" для решения внутриполитических конфликтов было абсолютно недопустимым внутри США, ибо представители всех конкурирующих элитных групп прекрасно понимали, что победителю в "политической гражданской войне" с элементами насилия и дегуманизации идеологических оппонентов достанется уже не власть над сверхдержавой и мировым гегемоном, а титул "графа на руинах".



Сейчас никаких ограничений нет, а конфликт между администрацией Трампа и "глубинным государством" уже приобрел конфигурацию столкновения, после которого только одна сторона сможет сохранить свободу и жизнь, а значит, вопросы долгосрочной стабильности страны уже никого не волнуют на фоне политических ставок в этом конфликте.



The Hill со ссылкой на нескольких журналистов президентского пула сообщает, что вчера на какое-то время даже Белый дом в самом прямом смысле перешел на осадное положение: протестующие начали столкновения с полицейским оцеплением вокруг резиденции президента США и даже снесли импровизированное ограждение, установленное поблизости.



При других обстоятельствах никакого "осадного положения" не было бы, а протестующие уже давно сидели бы в наручниках и объяснялись с сотрудниками американских спецслужб, но сегодняшний Вашингтон более напоминает Киев 2013 года, чем столицу великой империи.



Есть уже и первые жертвы среди полицейских. Количество раненых подсчитать сложно, но как минимум смерть одного полицейского, убитого в Окленде, подтвердил даже симпатизирующий протестующим телеканал CNN.



Тот факт, что пока счет в конфронтации полицейских и участников беспорядков явно не в пользу "силовиков", говорит о том, что угроза Дональда Трампа, который написал "когда начинаются грабежи, начнется стрельба (по грабящим. — Прим. ред.)", оказалась абсолютно пустой. И сами полицейские, и Национальная гвардия, которая работает в наиболее горячих точках вроде Миннеаполиса, явно скованы страхом — никто не хочет потом отвечать карьерой, деньгами или свободой за насилие над "демократическими протестующими против расовой несправедливости".



Введение комендантского часа в Миннеаполисе и Портленде лишь показало импотенцию местных властей — его мало кто соблюдает, и беспорядки продолжаются. Fox News показывает кадры, снятые в районах массовых беспорядков, и эти районы сейчас напоминают места настоящих боевых действий: сожженные магазины, уничтоженные заправки и разбитые автомобили.



"Протестующие против расовой несправедливости и полицейского произвола" почему-то не испытывают никаких сомнений в процессе уничтожения рабочих мест, бизнесов и инфраструктуры районов компактного проживания чернокожих, которые и есть, согласно их официальной версии, жертвы расовой несправедливости и произвола властей, за интересы которых они ведут активную борьбу.



Американские журналисты, работающие в самой гуще "протестующих", отмечают удивительные вещи. Например, корреспондент The Blaze заметил, что кто-то заранее подвез большое количество кирпичей к тому месту, где внезапно начались очередные грабежи и столкновения с полицией, для которых (удобные для метания) кирпичи могут очень пригодиться, как и для битья витрин и машин.



Элайжа Шеффер, журналист The Blaze, находящийся в Далласе, указывает на определенные детали, которые покажутся знакомыми любому читателю, наблюдавшему за тем, что происходило на Украине, в Грузии или даже в Москве: "Сегодняшний вечерний бунт в Далласе был заранее спланирован. Организаторы направляли толпу, куда идти. У них были поддоны с сотней кирпичей, готовых для участников беспорядков. Они кричали толпе: "Идите налево, там на углу 100 кирпичей". Это был не случайный хаос".



The Hill сообщает, что звезды Голливуда вносят деньги в поддержку протестующих, выплачивая за задержанных тысячи долларов в виде залогов, чтобы их отпускали, обеспечивая тем самым постоянное присутствие наиболее активных и агрессивных участников беспорядков "на передовой".



Может создаться впечатление, что Дональд Трамп и его окружение обречены пасть под напором по-настоящему масштабного "американского Майдана", который, впрочем, хотя и начал убивать полицейских и жечь целые кварталы, все еще не сформулировал четких политических требований и не смог захватить площадку в Вашингтоне. Но есть и альтернативный сценарий: президент и его окружение сейчас дают на полную катушку почувствовать избирателям, как выглядит "социальная и расовая справедливость", за которую так активно выступают их политические оппоненты. Если это не трусость, а осознанный ход, то это — очень рискованная, но потенциально выигрышная стратегия: даже избиратели, которым лично господин Трамп не очень нравится, могут решить, что им больше нравится "Америка Трампа", которая, хотя и вряд ли будет "великой снова", по крайней мере может обеспечить безопасность и порядок. Через неделю массовых беспорядков, грабежей и политического вандализма общественный запрос на их максимально жесткое подавление уже будет оформлен, а вот сможет ли его удовлетворить президент и его команда — это пока открытый вопрос.



Но самый важный вывод, который можно сделать, наблюдая за горящей Америкой, заключается в том, что перед нами вполне может проходить всего лишь репетиция того, что начнется после осенних выборов. Общество и элиты очевидно разделены на две примерно равные и искренне ненавидящие друг друга части, и одна из этих частей явно окажется очень недовольной результатами выборов, а соблазн "переиграть" их результаты на улицах с оружием в руках может оказаться совершенно непреодолимым.



Иван ДАНИЛОВ,



ria.ru Старая формула, гласящая, что в Вашингтоне не может быть Майдана, потому что в Вашингтоне нет американского посольства, уже явно не работает. Ибо в американской столице вполне достаточно организаций, которые учили американские посольства по всему миру поджигать страны, в которых они "работали". Раньше, как мы уже неоднократно писали, использование "технологий цветных революций" для решения внутриполитических конфликтов было абсолютно недопустимым внутри США, ибо представители всех конкурирующих элитных групп прекрасно понимали, что победителю в "политической гражданской войне" с элементами насилия и дегуманизации идеологических оппонентов достанется уже не власть над сверхдержавой и мировым гегемоном, а титул "графа на руинах".Сейчас никаких ограничений нет, а конфликт между администрацией Трампа и "глубинным государством" уже приобрел конфигурацию столкновения, после которого только одна сторона сможет сохранить свободу и жизнь, а значит, вопросы долгосрочной стабильности страны уже никого не волнуют на фоне политических ставок в этом конфликте.The Hill со ссылкой на нескольких журналистов президентского пула сообщает, что вчера на какое-то время даже Белый дом в самом прямом смысле перешел на осадное положение: протестующие начали столкновения с полицейским оцеплением вокруг резиденции президента США и даже снесли импровизированное ограждение, установленное поблизости.При других обстоятельствах никакого "осадного положения" не было бы, а протестующие уже давно сидели бы в наручниках и объяснялись с сотрудниками американских спецслужб, но сегодняшний Вашингтон более напоминает Киев 2013 года, чем столицу великой империи.Есть уже и первые жертвы среди полицейских. Количество раненых подсчитать сложно, но как минимум смерть одного полицейского, убитого в Окленде, подтвердил даже симпатизирующий протестующим телеканал CNN Тот факт, что пока счет в конфронтации полицейских и участников беспорядков явно не в пользу "силовиков", говорит о том, что угроза Дональда Трампа, который написал "когда начинаются грабежи, начнется стрельба (по грабящим. — Прим. ред.)", оказалась абсолютно пустой. И сами полицейские, и Национальная гвардия, которая работает в наиболее горячих точках вроде Миннеаполиса, явно скованы страхом — никто не хочет потом отвечать карьерой, деньгами или свободой за насилие над "демократическими протестующими против расовой несправедливости".Введение комендантского часа в Миннеаполисе и Портленде лишь показало импотенцию местных властей — его мало кто соблюдает, и беспорядки продолжаются. Fox News показывает кадры, снятые в районах массовых беспорядков, и эти районы сейчас напоминают места настоящих боевых действий: сожженные магазины, уничтоженные заправки и разбитые автомобили."Протестующие против расовой несправедливости и полицейского произвола" почему-то не испытывают никаких сомнений в процессе уничтожения рабочих мест, бизнесов и инфраструктуры районов компактного проживания чернокожих, которые и есть, согласно их официальной версии, жертвы расовой несправедливости и произвола властей, за интересы которых они ведут активную борьбу.Наблюдая за горящими американскими городами, невозможно отделаться от ощущения, что мы видим, если угодно, мистическую расплату за действия США в других странах.Конечно, смерть чернокожего подозреваемого от рук белого полицейского — это трагедия, но требуется какой-то абсолютно запредельный уровень наивности, чтобы считать последующие вооруженные беспорядки некой естественной реакцией на конкретную несправедливость. Все проще: в США перед самыми выборами президента и на фоне острого экономического кризиса произошел феномен, который по аналогии с "небесной сотней" можно назвать "небесным афроамериканцем", — и это стало спусковым крючком для массированных и хорошо организованных беспорядков с применением насилия и огнестрельного оружия.Старая формула, гласящая, что в Вашингтоне не может быть Майдана, потому что в Вашингтоне нет американского посольства, уже явно не работает. Ибо в американской столице вполне достаточно организаций, которые учили американские посольства по всему миру поджигать страны, в которых они "работали". Раньше, как мы уже неоднократно писали, использование "технологий цветных революций" для решения внутриполитических конфликтов было абсолютно недопустимым внутри США, ибо представители всех конкурирующих элитных групп прекрасно понимали, что победителю в "политической гражданской войне" с элементами насилия и дегуманизации идеологических оппонентов достанется уже не власть над сверхдержавой и мировым гегемоном, а титул "графа на руинах".Сейчас никаких ограничений нет, а конфликт между администрацией Трампа и "глубинным государством" уже приобрел конфигурацию столкновения, после которого только одна сторона сможет сохранить свободу и жизнь, а значит, вопросы долгосрочной стабильности страны уже никого не волнуют на фоне политических ставок в этом конфликте.The Hill со ссылкой на нескольких журналистов президентского пула сообщает, что вчера на какое-то время даже Белый дом в самом прямом смысле перешел на осадное положение: протестующие начали столкновения с полицейским оцеплением вокруг резиденции президента США и даже снесли импровизированное ограждение, установленное поблизости.При других обстоятельствах никакого "осадного положения" не было бы, а протестующие уже давно сидели бы в наручниках и объяснялись с сотрудниками американских спецслужб, но сегодняшний Вашингтон более напоминает Киев 2013 года, чем столицу великой империи.Есть уже и первые жертвы среди полицейских. Количество раненых подсчитать сложно, но как минимум смерть одного полицейского, убитого в Окленде, подтвердил даже симпатизирующий протестующим телеканал CNN.Тот факт, что пока счет в конфронтации полицейских и участников беспорядков явно не в пользу "силовиков", говорит о том, что угроза Дональда Трампа, который написал "когда начинаются грабежи, начнется стрельба (по грабящим. — Прим. ред.)", оказалась абсолютно пустой. И сами полицейские, и Национальная гвардия, которая работает в наиболее горячих точках вроде Миннеаполиса, явно скованы страхом — никто не хочет потом отвечать карьерой, деньгами или свободой за насилие над "демократическими протестующими против расовой несправедливости".Введение комендантского часа в Миннеаполисе и Портленде лишь показало импотенцию местных властей — его мало кто соблюдает, и беспорядки продолжаются. Fox News показывает кадры, снятые в районах массовых беспорядков, и эти районы сейчас напоминают места настоящих боевых действий: сожженные магазины, уничтоженные заправки и разбитые автомобили."Протестующие против расовой несправедливости и полицейского произвола" почему-то не испытывают никаких сомнений в процессе уничтожения рабочих мест, бизнесов и инфраструктуры районов компактного проживания чернокожих, которые и есть, согласно их официальной версии, жертвы расовой несправедливости и произвола властей, за интересы которых они ведут активную борьбу.Американские журналисты, работающие в самой гуще "протестующих", отмечают удивительные вещи. Например, корреспондент The Blaze заметил, что кто-то заранее подвез большое количество кирпичей к тому месту, где внезапно начались очередные грабежи и столкновения с полицией, для которых (удобные для метания) кирпичи могут очень пригодиться, как и для битья витрин и машин.Элайжа Шеффер, журналист The Blaze, находящийся в Далласе, указывает на определенные детали, которые покажутся знакомыми любому читателю, наблюдавшему за тем, что происходило на Украине, в Грузии или даже в Москве: "Сегодняшний вечерний бунт в Далласе был заранее спланирован. Организаторы направляли толпу, куда идти. У них были поддоны с сотней кирпичей, готовых для участников беспорядков. Они кричали толпе: "Идите налево, там на углу 100 кирпичей". Это был не случайный хаос".The Hill сообщает, что звезды Голливуда вносят деньги в поддержку протестующих, выплачивая за задержанных тысячи долларов в виде залогов, чтобы их отпускали, обеспечивая тем самым постоянное присутствие наиболее активных и агрессивных участников беспорядков "на передовой".Может создаться впечатление, что Дональд Трамп и его окружение обречены пасть под напором по-настоящему масштабного "американского Майдана", который, впрочем, хотя и начал убивать полицейских и жечь целые кварталы, все еще не сформулировал четких политических требований и не смог захватить площадку в Вашингтоне. Но есть и альтернативный сценарий: президент и его окружение сейчас дают на полную катушку почувствовать избирателям, как выглядит "социальная и расовая справедливость", за которую так активно выступают их политические оппоненты. Если это не трусость, а осознанный ход, то это — очень рискованная, но потенциально выигрышная стратегия: даже избиратели, которым лично господин Трамп не очень нравится, могут решить, что им больше нравится "Америка Трампа", которая, хотя и вряд ли будет "великой снова", по крайней мере может обеспечить безопасность и порядок. Через неделю массовых беспорядков, грабежей и политического вандализма общественный запрос на их максимально жесткое подавление уже будет оформлен, а вот сможет ли его удовлетворить президент и его команда — это пока открытый вопрос.Но самый важный вывод, который можно сделать, наблюдая за горящей Америкой, заключается в том, что перед нами вполне может проходить всего лишь репетиция того, что начнется после осенних выборов. Общество и элиты очевидно разделены на две примерно равные и искренне ненавидящие друг друга части, и одна из этих частей явно окажется очень недовольной результатами выборов, а соблазн "переиграть" их результаты на улицах с оружием в руках может оказаться совершенно непреодолимым. Категории: в мире Ключевые слова: США, беспорядки — статья прочитана 115 раз Комментарии