В 22 городах США арестованы 1, 7 тыс. участников массовых акций протеста 🔊 Воспроизвести Фото: novorosinform.org







Почти 1,7 тыс. участников акций протеста и массовых беспорядков арестованы силовиками в 22 городах США, сообщает 31 мая ИА REGNUM со ссылкой на ABC News.



В частности, только в Нью-Йорке за предыдущий день были задержаны 345 человек, 33 офицера полиции были ранены или травмированы, 47 полицейских машин повреждены или сожжены.



Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки начались из-за инцидента в Миннеаполисе, когда полицейский в присутствии массы очевидцев задушил при задержании чернокожего мужчину Джорджа Флойда, даже не пытавшегося сопротивляться.



Видеозапись этого убийства была сделана очевидцами и опубликована в соцсетях. В частности, только в Нью-Йорке за предыдущий день были задержаны 345 человек, 33 офицера полиции были ранены или травмированы, 47 полицейских машин повреждены или сожжены.Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки начались из-за инцидента в Миннеаполисе, когда полицейский в присутствии массы очевидцев задушил при задержании чернокожего мужчину Джорджа Флойда, даже не пытавшегося сопротивляться.Видеозапись этого убийства была сделана очевидцами и опубликована в соцсетях. ИА “Regnum” Категории: в мире Ключевые слова: беспорядки, США — статья прочитана 124 раза Комментарии