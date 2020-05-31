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В 22 городах США арестованы 1, 7 тыс. участников массовых акций протеста
Почти 1,7 тыс. участников акций протеста и массовых беспорядков арестованы силовиками в 22 городах США, сообщает 31 мая ИА REGNUM со ссылкой на ABC News.
В частности, только в Нью-Йорке за предыдущий день были задержаны 345 человек, 33 офицера полиции были ранены или травмированы, 47 полицейских машин повреждены или сожжены.
Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки начались из-за инцидента в Миннеаполисе, когда полицейский в присутствии массы очевидцев задушил при задержании чернокожего мужчину Джорджа Флойда, даже не пытавшегося сопротивляться.
Видеозапись этого убийства была сделана очевидцами и опубликована в соцсетях.
Категории: в мире
Ключевые слова: беспорядки, США
Комментарии
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31 мая, 19:10
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Так что в Америке появился свой Горбачёв? Может появилось американское посольство? Может это революция гидности и рывок к свободе?
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