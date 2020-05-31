Принц Гарри попросил деньги у отца 🔊 Воспроизвести © Автор не известен Принц Гарри попросил деньги у отца



Принц Гарри обратился к своему отцу принцу Чарльзу Уэльскому с просьбой о финансовой поддержке. Его дела с Меган Маркл идут не очень хорошо, пишет Daily Mail.



По данным источника издания, герцог и герцогиня Сассексские в данный момент не имеют стабильного дохода. Глава семьи не трудоустроен, и его супруге пока не поступают выгодные предложения о съемках. Информатор также сообщил, что отец Гарри уже финансирует охрану своего сына и его семьи.



Заручившись материальной поддержкой отца, принц Гарри смог начать выплачивать долг за реконструкцию усадьбы Фрогмор-хаус, расположенной в Англии. Это имение досталось внуку от бабушки, королевы Елизаветы II. Королевское казначейство потратило 2,4 миллиона фунтов на его ремонт.



На прошлой неделе Гарри и Меган обменялись романтичными подарками в честь своей второй годовщины свадьбы. Ранее пара сообщила о желании сыграть новую свадьбу, но уже на территории США. Супруги планируют провести церемонию на берегу океана.



Источник: mir24.tv Принц Гарри обратился к своему отцу принцу Чарльзу Уэльскому с просьбой о финансовой поддержке. Его дела с Меган Маркл идут не очень хорошо, пишет Daily Mail.По данным источника издания, герцог и герцогиня Сассексские в данный момент не имеют стабильного дохода. Глава семьи не трудоустроен, и его супруге пока не поступают выгодные предложения о съемках. Информатор также сообщил, что отец Гарри уже финансирует охрану своего сына и его семьи.Заручившись материальной поддержкой отца, принц Гарри смог начать выплачивать долг за реконструкцию усадьбы Фрогмор-хаус, расположенной в Англии. Это имение досталось внуку от бабушки, королевы Елизаветы II. Королевское казначейство потратило 2,4 миллиона фунтов на его ремонт.На прошлой неделе Гарри и Меган обменялись романтичными подарками в честь своей второй годовщины свадьбы. Ранее пара сообщила о желании сыграть новую свадьбу, но уже на территории США. Супруги планируют провести церемонию на берегу океана. Категории: в мире Ключевые слова: принц Гарри — статья прочитана 186 раз Комментарии