#Судьба человека. Живая книга: стартовал волонтерский литературно-музыкальный марафон 🔊 Воспроизвести







#Судьба человека. Живая книга — под таким названием 27 мая, в Общероссийский день библиотек, по инициативе члена ОП РФ Леонида Шафирова стартовал международный волонтерский литературно-музыкальный онлайн-марафон.



До октября 2020 года волонтеры культуры планируют создать видеокнигу о судьбах поколений военного времени. В ней фотографии родственников участников проекта — представителей этих поколений: участников войны, тружеников тыла, детей войны, — песни военных лет, отрывки из всенародного любимого рассказа «Судьба человека».



Старт акции был дан на Дону, на Родине автора рассказа нобелевского лауреата Михаила Александровича Шолохова. Инициаторами проведения онлайн-марафона выступили член Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров и Евгения Колесникова — директор главной библиотеки Юга России, Донской государственной публичной библиотеки, член Общественной палаты Ростовской области Евгения Колесникова. До октября 2020 года волонтеры культуры планируют создать видеокнигу о судьбах поколений военного времени. В ней фотографии родственников участников проекта — представителей этих поколений: участников войны, тружеников тыла, детей войны, — песни военных лет, отрывки из всенародного любимого рассказа «Судьба человека».Старт акции был дан на Дону, на Родине автора рассказа нобелевского лауреата Михаила Александровича Шолохова. Инициаторами проведения онлайн-марафона выступили член Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров и Евгения Колесникова — директор главной библиотеки Юга России, Донской государственной публичной библиотеки, член Общественной палаты Ростовской области Евгения Колесникова. «Проект приурочен к трем важным датам в развитии страны, — отметил Леонид Шафиров. — Годовщина великой Победы, 115-й юбилей со дня рождения Михаила Александровича Шолохова, Общероссийский день библиотек».



Как принять участие?



Для участия в марафоне необходимо заполнить



— прочитать и записать на видео отрывки рассказа «Судьба человека»,



— исполнить и записать на видео песни из фильма «Судьба человека» или согласованные с оргкомитетом песни военных лет, а также песни, посвященные детям войны,



— представить фотографии военных лет из семейного архива, герои которых могут стать героями живой книги.



О проекте



Марафон станет частью реализуемого при поддержке ОП РФ федерального проекта «Мое детство — война», включенного Администрацией Президента страны в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы, а также этапом литературного фестиваля «#Узнай Россию. Донское слово», который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.



Ранее в рамках этих проектов донские общественники создали видеореквием, вдохновившись стихами Расула Гамзатова, музыкой Яна Френкеля и повестью писателя Виталия Закруткина.



Более 150 тысяч человек посмотрели пронзительный видеоролик, посвященный матерям всех погибших на войне и памяти павших на Самбекских высотах (подробнее



Организатор мероприятий — Общероссийская ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи, реализация социальных проектов поддержана Фондом президентских грантов, членом Общественной палаты Российской Федерации Леонидом Шафировым и членами Общественной палаты Ростовской области. Для участия в марафоне необходимо заполнить регистрационную форму , выбрав одну или несколько задач— прочитать и записать на видео отрывки рассказа «Судьба человека»,— исполнить и записать на видео песни из фильма «Судьба человека» или согласованные с оргкомитетом песни военных лет, а также песни, посвященные детям войны,— представить фотографии военных лет из семейного архива, герои которых могут стать героями живой книги.Марафон станет частью реализуемого при поддержке ОП РФ федерального проекта «Мое детство — война», включенного Администрацией Президента страны в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы, а также этапом литературного фестиваля «#Узнай Россию. Донское слово», который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.Ранее в рамках этих проектов донские общественники создали видеореквием, вдохновившись стихами Расула Гамзатова, музыкой Яна Френкеля и повестью писателя Виталия Закруткина.Более 150 тысяч человек посмотрели пронзительный видеоролик, посвященный матерям всех погибших на войне и памяти павших на Самбекских высотах (подробнее по ссылке ).Организатор мероприятий — Общероссийская ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи, реализация социальных проектов поддержана Фондом президентских грантов, членом Общественной палаты Российской Федерации Леонидом Шафировым и членами Общественной палаты Ростовской области. Категории: культура, в России Ключевые слова: #Судьба человека — статья прочитана 149 раз Комментарии