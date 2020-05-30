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Один житель Литвы старше 15 лет в 2019 году приобрел 57 пачек легальных сигарет
В прошлом году один житель Литвы старше 15 лет в среднем приобрел в розничной торговле и предприятиях общественного питания 1145 сигарет – это немногим больше 57 пачек.
За год количество легальных сигарет, приобретенных жителями страны, сократилось на 1,6%, сообщил Департамент статистики.
Производство сигарет в 2019 году увеличилось на 9,6%, экспорт – на 12,2%, между тем импорт сократился на 12,5%.
Розничные цены на табачные изделия в прошлом году выросли на 6,5%. Повышение цен на сигареты вызвало увеличение с 1 марта 2019 года тарифа акциза.
В прошлом году в ценах того периода табачных изделий в предприятиях розничной торговли и общественного питания было продано на 501 млн евро, что на 4% больше, чем в 2018 году (481,8 млн евро).
Действующий в Клайпеде единственный в Литве производитель табачных изделий Philip Morris Baltic принадлежит крупнейшему в мире производителю курева Philip Morris International.
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, сигареты, Philip Morris Baltic, легальный
Комментарии
Елена
30 мая, 21:14
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Интересно кто считал?
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