Один житель Литвы старше 15 лет в 2019 году приобрел 57 пачек легальных сигарет 🔊 Воспроизвести







В прошлом году один житель Литвы старше 15 лет в среднем приобрел в розничной торговле и предприятиях общественного питания 1145 сигарет – это немногим больше 57 пачек.



За год количество легальных сигарет, приобретенных жителями страны, сократилось на 1,6%, сообщил Департамент статистики.



Производство сигарет в 2019 году увеличилось на 9,6%, экспорт – на 12,2%, между тем импорт сократился на 12,5%.



Розничные цены на табачные изделия в прошлом году выросли на 6,5%. Повышение цен на сигареты вызвало увеличение с 1 марта 2019 года тарифа акциза.



В прошлом году в ценах того периода табачных изделий в предприятиях розничной торговли и общественного питания было продано на 501 млн евро, что на 4% больше, чем в 2018 году (481,8 млн евро).



Действующий в Клайпеде единственный в Литве производитель табачных изделий Philip Morris Baltic принадлежит крупнейшему в мире производителю курева Philip Morris International. За год количество легальных сигарет, приобретенных жителями страны, сократилось на 1,6%, сообщил Департамент статистики.Производство сигарет в 2019 году увеличилось на 9,6%, экспорт – на 12,2%, между тем импорт сократился на 12,5%.Розничные цены на табачные изделия в прошлом году выросли на 6,5%. Повышение цен на сигареты вызвало увеличение с 1 марта 2019 года тарифа акциза.В прошлом году в ценах того периода табачных изделий в предприятиях розничной торговли и общественного питания было продано на 501 млн евро, что на 4% больше, чем в 2018 году (481,8 млн евро).Действующий в Клайпеде единственный в Литве производитель табачных изделий Philip Morris Baltic принадлежит крупнейшему в мире производителю курева Philip Morris International. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, сигареты, Philip Morris Baltic, легальный — статья прочитана 175 раз Комментарии