В Литве вновь выросло число смертей от алкоголя 🔊 Воспроизвести







Несмотря на то, что количество жителей Литвы, страдающих от различных заболеваний, связанных с алкоголем, в прошлом году значительно сократилось, впервые с 2011 года выросло количество смертей от алкоголя, свидетельствуют данные Департамента статистики, опубликованные Институтом гигиены.



В прошлом году хотя бы один диагноз, напрямую связанные с употреблением алкоголя, был зарегистрирован у 24 тыс. лиц. Всего на 100 тыс. жителей пришлось 858 болеющих (в 2018 году – 863).



Данные также свидетельствуют о том, что последовательно сокращавшееся с 2011 года количество смертей от потребления алкоголя в прошлом году вновь выросло: в прошлом году от болезней, напрямую связанных с употреблением алкоголя, в прошлом году скончались 544 человека,что на 37, или почти на 7% больше, чем в 2018 году. В прошлом году хотя бы один диагноз, напрямую связанные с употреблением алкоголя, был зарегистрирован у 24 тыс. лиц. Всего на 100 тыс. жителей пришлось 858 болеющих (в 2018 году – 863).Данные также свидетельствуют о том, что последовательно сокращавшееся с 2011 года количество смертей от потребления алкоголя в прошлом году вновь выросло: в прошлом году от болезней, напрямую связанных с употреблением алкоголя, в прошлом году скончались 544 человека,что на 37, или почти на 7% больше, чем в 2018 году. На 100 тыс. жителей пришлось немногим более 19 смертей. В 2018-ом году этот показатель составил 18,1.



Как говорится в сообщении департамента, четверо из десяти скончавшихся страдали от болезней печени, почти у четверти было диагностировано алкогольное отравление, почти у каждого восьмого – нарушения сердечной деятельности (алкогольная кардиомиопатия).



По предварительным данным, смертность мужчин от болезней, связанных с алкоголем, в 3,5 раза превысила показатели среди женщин, а более высокой смертность на 100 тыс. жителей была в сельских местностях по сравнению с городом – соответственно 23 и 18.



Чаще всего в прошлом году регистрировалась алкогольная зависимость (611,5 случаев на 100 тыс. жителей), токсичное воздействие алкоголя (161 случай) и алкогольный психоз (почти 94 случая).



По сравнению с 2018 годом сократилось количество смертей от токсичного воздействия алкоголя – на 5%, а количество случаев алкогольной зависимости выросло на 2%.



Приведённая выше статистика заставляет задуматься, насколько перспективен вариант борьбы с потреблением алкоголя в стране и смертностью от него прежде всего за счёт всевозможных запретов и постоянного повышения акцизов. Может быть, эту проблему стоит решать в обязательной связи с повышением уровня жизни? Ведь не зря, надо полагать, в деревне, где меньше работы и вариантов трезвого времяпрепровождения, больше смертей от спиртного, чем в городе. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: алкоголь, алкоголизм, смертность — статья прочитана 110 раз Комментарии