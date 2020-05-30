Решили сделать интересный подарок? Обратите внимание на cборные модели! 🔊 Воспроизвести







До Дня отца остаётся совсем немного времени, а подарок к празднику выбрать нужно. Хорошо, если вы знаете, что подарить. Сложнее, если приходится придумывать. А между тем для этого случая есть один беспроигрышный вариант.



Все мы видели настоящие танки, самолеты, автомобили, корабли. Сборные модели — уменьшенные их копии. Например, копия автомобиля бывает в 24 раза меньше настоящего. Вид технического творчества, в процессе которого создаётся уменьшенная копия реальных предметов, называется стендовым моделизмом. Такого рода модели можно найти на сайте



Стендовая модель максимально точно отображает вид прототипа. В стендовом моделизме стремятся к как можно более точному и детальному копированию прототипов, вплоть до воспроизведения мельчайших деталей на технике, оттенков окраски, внутреннего оборудования, шрифта надписей и т. п. Основными материалами, применяемыми в стендовом моделизме, являются картон, пластмасса, дерево и др. Все мы видели настоящие танки, самолеты, автомобили, корабли. Сборные модели — уменьшенные их копии. Например, копия автомобиля бывает в 24 раза меньше настоящего. Вид технического творчества, в процессе которого создаётся уменьшенная копия реальных предметов, называется стендовым моделизмом. Такого рода модели можно найти на сайте www.modeliukai.lt. Стендовая модель максимально точно отображает вид прототипа. В стендовом моделизме стремятся к как можно более точному и детальному копированию прототипов, вплоть до воспроизведения мельчайших деталей на технике, оттенков окраски, внутреннего оборудования, шрифта надписей и т. п. Основными материалами, применяемыми в стендовом моделизме, являются картон, пластмасса, дерево и др.



С помощью сборных моделей можно собственными руками построить любимую модель разной техники и получить при этом массу удовольствия. А если ещё папа делает это с сыном!..











Такой подарок подойдет, как и на День отца, так и на другие «мужские» праздники. Часто отцы или дедушки, давно открывшие для себя такого рода хобби, приучают к нему своих детей. Приучая ребёнка с детства работать с мелкими деталями, вы развиваете его навыки: улучшается моторика пальцев, вырабатывается усидчивость, повышается внимательность и т.д. Многие получившие такой подарок один раз, увлекаются этим занятием на долгие годы.



Считается, что такое занятие подходит с 8 до 75 лет. Поэтому, если у вас в семье есть люди такого возраста, вы знаете, что им можно подарить! Однако они вполне могут подойти не только сильной половине. Все больше представительниц слабого пола хотят попробовать такое занятие.



Сделайте отличный подарок своим близким: ребёнку, мужу, отцу, дедушке. Радость от такого подарка обеспечена любому, кто возьмёт в руки модельный нож, кисти и краски…



Ассортимент сборных моделей магазина



Фото предоставлено MODELIUKAI.LT



В настоящее время мода и тенденции стендового моделирования диктуются Японией. Там это хобби очень популярно. Япония во всем мире известна своим ассортиментом и качеством моделей: Tamiya, Bandai, Aoshima, Hasegawa, Fine moulds, Fujimi и другие. Правда, качество и детализация товаров, произведенных другими мировыми производителями (которых много!), также значительно улучшились за последнее время.С помощью сборных моделей можно собственными руками построить любимую модель разной техники и получить при этом массу удовольствия. А если ещё папа делает это с сыном!..Такой подарок подойдет, как и на День отца, так и на другие «мужские» праздники. Часто отцы или дедушки, давно открывшие для себя такого рода хобби, приучают к нему своих детей. Приучая ребёнка с детства работать с мелкими деталями, вы развиваете его навыки: улучшается моторика пальцев, вырабатывается усидчивость, повышается внимательность и т.д. Многие получившие такой подарок один раз, увлекаются этим занятием на долгие годы.Считается, что такое занятие подходит с 8 до 75 лет. Поэтому, если у вас в семье есть люди такого возраста, вы знаете, что им можно подарить! Однако они вполне могут подойти не только сильной половине. Все больше представительниц слабого пола хотят попробовать такое занятие.Сделайте отличный подарок своим близким: ребёнку, мужу, отцу, дедушке. Радость от такого подарка обеспечена любому, кто возьмёт в руки модельный нож, кисти и краски…Ассортимент сборных моделей магазина MODELIUKAI.LT и вправду обширный, он наверняка понравится всем моделистам, как опытным, так и новичкам. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: стендовый, модель, День отца, Сборные модели — статья прочитана 174 раза Комментарии