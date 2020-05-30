Уход за мемориалами в России и Литве должен вестись на паритетных началах - посол РФ 🔊 Воспроизвести Фото Владимира Клоповского, "Обзор"







Мемориальная деятельность посольства России в Литве и представителей республики в РФ должна базироваться на принципе паритета. Об этом посол России в Литве Александр Удальцов заявил в в интервью изданию "Литовский курьер", сообщает ТАСС.



"Мы не откажемся от увязки вопросов о захоронениях советских воинов в Литве и репрессированных литовцев в России. Эта увязка возникла не сегодня: она заложена в проекте межправсоглашения и изначально не вызвала возражений у литовских партнеров", - подчеркнул он.



Как отметил дипломат, в литовских инстанциях должны понимать: если у посольства не будет возможности реально содействовать поддержанию в достойном состоянии захоронений советских воинов-освободителей, причем за средства российской стороны, то и литовская сторона не сможет ремонтировать и обустраивать находящиеся в РФ могилы репрессированных литовцев. "Печальная констатация, но останется она на совести литовских бюрократов", - заявил Удальцов. "Мы не откажемся от увязки вопросов о захоронениях советских воинов в Литве и репрессированных литовцев в России. Эта увязка возникла не сегодня: она заложена в проекте межправсоглашения и изначально не вызвала возражений у литовских партнеров", - подчеркнул он.Как отметил дипломат, в литовских инстанциях должны понимать: если у посольства не будет возможности реально содействовать поддержанию в достойном состоянии захоронений советских воинов-освободителей, причем за средства российской стороны, то и литовская сторона не сможет ремонтировать и обустраивать находящиеся в РФ могилы репрессированных литовцев. "Печальная констатация, но останется она на совести литовских бюрократов", - заявил Удальцов. По его словам, проблема воинских захоронений является одной из составных частей всего комплекса двусторонних отношений, которые литовская сторона завела в глубокий кризис. "Выбираться из него рано или поздно придется, однако пока официальный Вильнюс делает все для того, чтобы усугубить ситуацию", - сказал посол. В литовской земле покоятся свыше 80 тыс. советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом. Как отметил дипломат, состояние почти 300 находящихся в республике захоронений, мемориалов, могил советских солдат нельзя признать удовлетворительным.



Он напомнил, что между Литвой и Россией до сих пор нет межправительственного соглашения о местах захоронений военнослужащих и гражданских жертв войн и репрессий. "Такой проект достаточно конструктивно обсуждался МИД обеих стран, но в 2013 году литовская сторона без объяснения причин прервала консультации по этому вопросу", - отметил Удальцов.



По его словам, такой документ позволил бы вполне цивилизованно, прагматично и деполитизированно решать вопросы, связанные с поддержанием в достойном состоянии захоронений советских воинов в Литве и репрессированных литовцев в России. "Никакие ведомственные правила, составленные с явным политическим подтекстом с целью усложнить проблему, не позволят выйти из тупика", - подчеркнул он. Категории: политика, в странах Балтии, история Ключевые слова: Александр Удальцов, Посол России в Литве, воинские захоронения — статья прочитана 162 раза Комментарии