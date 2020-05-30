В НБА определились 🔊 Воспроизвести С форматом доигровки сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определился совет управляющих лиги. Об этом 30 мая сообщает REGNUM со ссылкой на ESPN.



Отмечается, что большинство членов правления сошлись на варианте, при котором сезон будут доигрывать 22 команды. При этом пока не исключается участие только 20 команд.



Согласно предложенному формату, регулярный чемпионат доиграют команды, отстающие от зоны плей-офф не более чем на шесть матчей. Это «Портленд», «Новый Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио», «Финикс» и «Вашингтон».



Как ранее сообщало ИА REGNUM, сезон 2019/20 в НБА может быть возобновлён 31 июля.



«Обзор» напоминает, что в «Мемфис Гриззлиз» играет Йонас Валанчюнас, а в «Индиана Пэйсерс» - Домантас Сабонис. Отмечается, что большинство членов правления сошлись на варианте, при котором сезон будут доигрывать 22 команды. При этом пока не исключается участие только 20 команд.Согласно предложенному формату, регулярный чемпионат доиграют команды, отстающие от зоны плей-офф не более чем на шесть матчей. Это «Портленд», «Новый Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио», «Финикс» и «Вашингтон».Как ранее сообщало ИА REGNUM, сезон 2019/20 в НБА может быть возобновлён 31 июля.«Обзор» напоминает, что в «Мемфис Гриззлиз» играет Йонас Валанчюнас, а в «Индиана Пэйсерс» - Домантас Сабонис. НБА. Регулярный чемпионат 2019/2020 года



Положение на 13 марта 2020 года



Восточная конференция



1. «Милуоки Бакс» - 53 победы в 65 матчах, 2. «Торонто Рэпторс» - 46 (64), 3. «Бостон Селтикс» - 43 (64), 4. «Майами Хит» - 41 (65), 5. «Индиана Пэйсерс» - 39 (65), 6. «Филадельфия Сиксерс» - 39 (65), 7. «Бруклин Нетс» - 30 (64), 8. «Орландо Мэджик» - 30 (65), 9. «Вашингтон Уизардс» - 24 (64), 10. «Шарлотт Хорнетс» - 23 (65), 11. «Чикаго Буллз» - 22 (65), 12. «Нью-Йорк Никс» - 21 (66),13. «Детройт Пистонс» - 20 (66), 14. «Атланта Хоукс» - 20 (67), 15. «Кливленд Кавальерс» - 19 (65).



Западная конференция



1. «Лос-Анджелес Лейкерс» - 49 побед в 63 матчах, 2. «Лос-Анджелес Клипперс» - 44 (64), 3. «Денвер Наггетс» - 43 (65), 4. «Юта Джаз» - 41 (64), 5. «Оклахома-Сити Тандер» - 40 (64), 6. «Хьюстон Рокетс» - 40 (64), 7. «Даллас Маверикс» - 40 (67), 8. «Мемфис Гриззлиз» - 32 (65), 9. «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 29 (66), 10. «Нью-Орлеан Пеликанс» - 28 (64), 11. «Сакраменто Кингз» - 28 (64), 12. «Сан-Антонио Спёрс» - 27 (63), 13. «Финикс Санз» - 26 (65), 14. «Миннесота Тимбервулвз» - 19 (64), 15. «Голден Стэйт Уорриорз» - 15 (65). 1. «Милуоки Бакс» - 53 победы в 65 матчах, 2. «Торонто Рэпторс» - 46 (64), 3. «Бостон Селтикс» - 43 (64), 4. «Майами Хит» - 41 (65), 5. «Индиана Пэйсерс» - 39 (65), 6. «Филадельфия Сиксерс» - 39 (65), 7. «Бруклин Нетс» - 30 (64), 8. «Орландо Мэджик» - 30 (65), 9. «Вашингтон Уизардс» - 24 (64), 10. «Шарлотт Хорнетс» - 23 (65), 11. «Чикаго Буллз» - 22 (65), 12. «Нью-Йорк Никс» - 21 (66),13. «Детройт Пистонс» - 20 (66), 14. «Атланта Хоукс» - 20 (67), 15. «Кливленд Кавальерс» - 19 (65).1. «Лос-Анджелес Лейкерс» - 49 побед в 63 матчах, 2. «Лос-Анджелес Клипперс» - 44 (64), 3. «Денвер Наггетс» - 43 (65), 4. «Юта Джаз» - 41 (64), 5. «Оклахома-Сити Тандер» - 40 (64), 6. «Хьюстон Рокетс» - 40 (64), 7. «Даллас Маверикс» - 40 (67), 8. «Мемфис Гриззлиз» - 32 (65), 9. «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 29 (66), 10. «Нью-Орлеан Пеликанс» - 28 (64), 11. «Сакраменто Кингз» - 28 (64), 12. «Сан-Антонио Спёрс» - 27 (63), 13. «Финикс Санз» - 26 (65), 14. «Миннесота Тимбервулвз» - 19 (64), 15. «Голден Стэйт Уорриорз» - 15 (65). Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, НБА, Йонас Валанчюнас, сезон, «Мемфис Гриззлиз», «Индиана Пэйсерс», Домантас Сабонис — статья прочитана 149 раз Комментарии