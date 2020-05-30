Охота на охотников 🔊 Воспроизвести На перекрёстке мнений











Тема охоты в Литве в последнее время снова вышла в число наиболее обсуждаемых. Правда, во многом потому, что только в мае уже прошли две акции, косвенно связанные с ней.



Первая была нацелена против желания властей ввести запрет на охоту с луком и арбалетом. Участники второй хотели в первую очередь привлечь внимание общественности к чрезмерному негативу, проявляющемуся в угрозах и оскорблениях в адрес охотников.



Действительно, в обществе мы слышим абсолютно противоположные, нередко экстремальные мнения. Разворачивается поединок мнений вокруг характерного для XXI века восприятия охотника как безусловного «злодея». Мы живём в одном обществе, в одной стране, и единственный путь к согласию - когда обе стороны могут высказаться. Первая была нацелена против желания властей ввести запрет на охоту с луком и арбалетом. Участники второй хотели в первую очередь привлечь внимание общественности к чрезмерному негативу, проявляющемуся в угрозах и оскорблениях в адрес охотников.Действительно, в обществе мы слышим абсолютно противоположные, нередко экстремальные мнения. Разворачивается поединок мнений вокруг характерного для XXI века восприятия охотника как безусловного «злодея». Мы живём в одном обществе, в одной стране, и единственный путь к согласию - когда обе стороны могут высказаться.



- Оружие, вокруг которого недавно было столько шума, - лук и арбалет. Народ беспокоится: если, например, стрела попадёт в мягкие ткани животного, и оно убежит, потом эта стрела ломается и остаётся гнить в теле жертвы. Животное ведь будет долго мучиться от такого. Часто ли такое происходит?







Я хочу отметить, что независимо от того, будет ли произведен неточный выстрел из огнестрельного оружья или из лука, животное может получить ранения, и задача охотника как можно быстрее найти его и прекратить его мучения. Здесь не играет роли, какое это будет оружие.



- На дворе XXI век, нам не надо добывать еду, как раньше, люди все больше настраиваются на мирный лад с природой. Нужна ли охота в наше время?



- Хотелось бы задать обратный вопрос: а что сегодня может заменить охоту, как будет регулироваться численность животных? Натуральный отбор? Тогда я бы людям предложил начать с себя. Не ходите к врачам, не лечитесь, не помогайте тем, кто слабее вас. Если люди станут это делать, численность людей значимо уменьшится и соответственно появится больше места для животных в нашем мире.



Человек - часть природы. Нам нужно регулировать и помогать исчезающим видам, чтобы они точно не исчезли. И охотник ни в одной стране не уничтожил ни одного вида, из-за охоты этого не происходит, это происходит из-за браконьерства.



У нас в Литве, например, порой в каких-то местностях появляется слишком много волков, наносящих большой ущерб людям, и власти просят тех же охотников уменьшить численность этих хищников, сразу оговаривая количество отстреливаемых. Что-то не приходилось слышать возмущения общественности по этому поводу.











- Сейчас большая часть общества особенно рьяно настроена против охотников. В соцсетях много гневных комментариев типа «а давайте пойдём их собак поубиваем, это ведь то же самое». Как вы прокомментируете это?



- Смотрите, вот есть мы, охотники, и люди, которые настроены против нас. Как только нас ни называют - и садистами, и убийцами. Вы мне покажите хоть один комментарий в интернет-пространстве, где охотник предложил бы застрелить вегетарианца. Такого нет.



Многие не выражают своего мнения, они просто оскорбляют. Разве это можно расценивать как дискуссию? Мне вообще не хочется вступать в контакт с такими людьми.



Если, к примеру, выпады касаются человека другой сексуальной ориентации, то что обычно происходит? Тут же реагируют правоохранительные органы. В сторону охотников звучит множество жутких комментариев и угроз, и они не раз обращались в полицию из-за этого. Но полиция в этом не видит состава преступления. Неужели нам нужно дождаться, когда какого охотника или члена его семьи и вправду кто-то покалечит?



Фото из личного архива Шарунаса Майгиса



Нам удалось пообщаться с одним из участников недавнего митинга, охотником, который занимается этим делом уже 14 лет, Шарунасом МАЙГИСОМ. Вот отрывок из нашей беседы:- Часто ли это случается, точно не могу ответить. В этом вопросе больше специализируются датчане, которые провели множество исследований в этом направлении. Но ни я, ни мои знакомые с таким не сталкивались, так как это практически невозможно, чтобы стрела сломалась.Я хочу отметить, что независимо от того, будет ли произведен неточный выстрел из огнестрельного оружья или из лука, животное может получить ранения, и задача охотника как можно быстрее найти его и прекратить его мучения. Здесь не играет роли, какое это будет оружие.- Хотелось бы задать обратный вопрос: а что сегодня может заменить охоту, как будет регулироваться численность животных? Натуральный отбор? Тогда я бы людям предложил начать с себя. Не ходите к врачам, не лечитесь, не помогайте тем, кто слабее вас. Если люди станут это делать, численность людей значимо уменьшится и соответственно появится больше места для животных в нашем мире.Человек - часть природы. Нам нужно регулировать и помогать исчезающим видам, чтобы они точно не исчезли. И охотник ни в одной стране не уничтожил ни одного вида, из-за охоты этого не происходит, это происходит из-за браконьерства.У нас в Литве, например, порой в каких-то местностях появляется слишком много волков, наносящих большой ущерб людям, и власти просят тех же охотников уменьшить численность этих хищников, сразу оговаривая количество отстреливаемых. Что-то не приходилось слышать возмущения общественности по этому поводу.- Смотрите, вот есть мы, охотники, и люди, которые настроены против нас. Как только нас ни называют - и садистами, и убийцами. Вы мне покажите хоть один комментарий в интернет-пространстве, где охотник предложил бы застрелить вегетарианца. Такого нет.Многие не выражают своего мнения, они просто оскорбляют. Разве это можно расценивать как дискуссию? Мне вообще не хочется вступать в контакт с такими людьми.Если, к примеру, выпады касаются человека другой сексуальной ориентации, то что обычно происходит? Тут же реагируют правоохранительные органы. В сторону охотников звучит множество жутких комментариев и угроз, и они не раз обращались в полицию из-за этого. Но полиция в этом не видит состава преступления. Неужели нам нужно дождаться, когда какого охотника или члена его семьи и вправду кто-то покалечит? Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, охота, арбалет, охотник, лук — статья прочитана 298 раз Комментарии