Охота на охотников

На перекрёстке мнений
Тема охоты в Литве в последнее время снова вышла в число наиболее обсуждаемых. Правда, во многом потому, что только в мае уже прошли две акции, косвенно связанные с ней.
Первая была нацелена против желания властей ввести запрет на охоту с луком и арбалетом. Участники второй хотели в первую очередь привлечь внимание общественности к чрезмерному негативу, проявляющемуся в угрозах и оскорблениях в адрес охотников.
Действительно, в обществе мы слышим абсолютно противоположные, нередко экстремальные мнения. Разворачивается поединок мнений вокруг характерного для XXI века восприятия охотника как безусловного «злодея». Мы живём в одном обществе, в одной стране, и единственный путь к согласию - когда обе стороны могут высказаться.
Нам удалось пообщаться с одним из участников недавнего митинга, охотником, который занимается этим делом уже 14 лет, Шарунасом МАЙГИСОМ. Вот отрывок из нашей беседы:
- Оружие, вокруг которого недавно было столько шума, - лук и арбалет. Народ беспокоится: если, например, стрела попадёт в мягкие ткани животного, и оно убежит, потом эта стрела ломается и остаётся гнить в теле жертвы. Животное ведь будет долго мучиться от такого. Часто ли такое происходит?
Я хочу отметить, что независимо от того, будет ли произведен неточный выстрел из огнестрельного оружья или из лука, животное может получить ранения, и задача охотника как можно быстрее найти его и прекратить его мучения. Здесь не играет роли, какое это будет оружие.
- На дворе XXI век, нам не надо добывать еду, как раньше, люди все больше настраиваются на мирный лад с природой. Нужна ли охота в наше время?
- Хотелось бы задать обратный вопрос: а что сегодня может заменить охоту, как будет регулироваться численность животных? Натуральный отбор? Тогда я бы людям предложил начать с себя. Не ходите к врачам, не лечитесь, не помогайте тем, кто слабее вас. Если люди станут это делать, численность людей значимо уменьшится и соответственно появится больше места для животных в нашем мире.
Человек - часть природы. Нам нужно регулировать и помогать исчезающим видам, чтобы они точно не исчезли. И охотник ни в одной стране не уничтожил ни одного вида, из-за охоты этого не происходит, это происходит из-за браконьерства.
У нас в Литве, например, порой в каких-то местностях появляется слишком много волков, наносящих большой ущерб людям, и власти просят тех же охотников уменьшить численность этих хищников, сразу оговаривая количество отстреливаемых. Что-то не приходилось слышать возмущения общественности по этому поводу.
- Сейчас большая часть общества особенно рьяно настроена против охотников. В соцсетях много гневных комментариев типа «а давайте пойдём их собак поубиваем, это ведь то же самое». Как вы прокомментируете это?
- Смотрите, вот есть мы, охотники, и люди, которые настроены против нас. Как только нас ни называют - и садистами, и убийцами. Вы мне покажите хоть один комментарий в интернет-пространстве, где охотник предложил бы застрелить вегетарианца. Такого нет.
Многие не выражают своего мнения, они просто оскорбляют. Разве это можно расценивать как дискуссию? Мне вообще не хочется вступать в контакт с такими людьми.
Если, к примеру, выпады касаются человека другой сексуальной ориентации, то что обычно происходит? Тут же реагируют правоохранительные органы. В сторону охотников звучит множество жутких комментариев и угроз, и они не раз обращались в полицию из-за этого. Но полиция в этом не видит состава преступления. Неужели нам нужно дождаться, когда какого охотника или члена его семьи и вправду кто-то покалечит?
Фото из личного архива Шарунаса Майгиса
- Оружие, вокруг которого недавно было столько шума, - лук и арбалет. Народ беспокоится: если, например, стрела попадёт в мягкие ткани животного, и оно убежит, потом эта стрела ломается и остаётся гнить в теле жертвы. Животное ведь будет долго мучиться от такого. Часто ли такое происходит?
Я хочу отметить, что независимо от того, будет ли произведен неточный выстрел из огнестрельного оружья или из лука, животное может получить ранения, и задача охотника как можно быстрее найти его и прекратить его мучения. Здесь не играет роли, какое это будет оружие.
- На дворе XXI век, нам не надо добывать еду, как раньше, люди все больше настраиваются на мирный лад с природой. Нужна ли охота в наше время?
- Хотелось бы задать обратный вопрос: а что сегодня может заменить охоту, как будет регулироваться численность животных? Натуральный отбор? Тогда я бы людям предложил начать с себя. Не ходите к врачам, не лечитесь, не помогайте тем, кто слабее вас. Если люди станут это делать, численность людей значимо уменьшится и соответственно появится больше места для животных в нашем мире.
Человек - часть природы. Нам нужно регулировать и помогать исчезающим видам, чтобы они точно не исчезли. И охотник ни в одной стране не уничтожил ни одного вида, из-за охоты этого не происходит, это происходит из-за браконьерства.
У нас в Литве, например, порой в каких-то местностях появляется слишком много волков, наносящих большой ущерб людям, и власти просят тех же охотников уменьшить численность этих хищников, сразу оговаривая количество отстреливаемых. Что-то не приходилось слышать возмущения общественности по этому поводу.
- Сейчас большая часть общества особенно рьяно настроена против охотников. В соцсетях много гневных комментариев типа «а давайте пойдём их собак поубиваем, это ведь то же самое». Как вы прокомментируете это?
- Смотрите, вот есть мы, охотники, и люди, которые настроены против нас. Как только нас ни называют - и садистами, и убийцами. Вы мне покажите хоть один комментарий в интернет-пространстве, где охотник предложил бы застрелить вегетарианца. Такого нет.
Многие не выражают своего мнения, они просто оскорбляют. Разве это можно расценивать как дискуссию? Мне вообще не хочется вступать в контакт с такими людьми.
Если, к примеру, выпады касаются человека другой сексуальной ориентации, то что обычно происходит? Тут же реагируют правоохранительные органы. В сторону охотников звучит множество жутких комментариев и угроз, и они не раз обращались в полицию из-за этого. Но полиция в этом не видит состава преступления. Неужели нам нужно дождаться, когда какого охотника или члена его семьи и вправду кто-то покалечит?
Фото из личного архива Шарунаса Майгиса
Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: общество, в странах Балтии