Постсоветская старость. Где в бывшем СССР самые богатые пенсионеры 🔊 Воспроизвести В каких постсоветских странах самая высокая пенсия, самый низкий пенсионный возраст и стаж? Ответы на эти вопросы нашёл еженедельник "Аргументы и Факты".



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Какие зарплаты — такие и пенсии



По итогам 2019 г. средняя пенсия по старости достигла в России 15,5 тыс. руб., а усреднённая пенсия, учитывающая также выплаты по инвалидности и потере кормильца, выросла до 14,16 тыс. Много или мало? Смотря с кем и как сравнивать. Логичнее всего сравнить с соседями, которые жили под одной крышей в СССР.



Сегодня в пересчёте на рубли самая высокая пенсия в Эстонии — до 35 тыс. руб., а самая низкая — чуть больше 2 тыс. руб. — в Таджикистане (см. инфо­графику). Почему так — догадаться несложно. По итогам 2019 г. средняя пенсия по старости достигла в России 15,5 тыс. руб., а усреднённая пенсия, учитывающая также выплаты по инвалидности и потере кормильца, выросла до 14,16 тыс. Много или мало? Смотря с кем и как сравнивать. Логичнее всего сравнить с соседями, которые жили под одной крышей в СССР.Сегодня в пересчёте на рубли самая высокая пенсия в Эстонии — до 35 тыс. руб., а самая низкая — чуть больше 2 тыс. руб. — в Таджикистане (см. инфо­графику). Почему так — догадаться несложно.



«Во всех постсоветских странах доминирует солидарная система, когда доход пенсионеров зависит от зарплат тех, кто продолжает работать, — поясняет доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС Артём Голубев. — В Балтии, после распада СССР вошедшей в Евросоюз, зарплаты самые высокие. А Таджикистан, переживший гражданскую войну и чётко не определивший курс развития экономики, потерял последние 30 лет. Каждый третий работник в этой стране трудится нелегально и не делает отчислений в пенсионный фонд».



Однако ни в одной постсоветской стране, даже урезав расходы, пенсионеры не могут жить так же, как во время, когда они могли работать. По конвенции Международной организации труда (МОТ), которую недавно ратифицировала РФ, минимальное отношение средней пенсии к средней зарплате в стране должно составлять 40%. Этот минимум в 2019 г. превысили только Казахстан (47%) и Азербайджан (41%). Точно в норматив МОТ уложилась Белоруссия. А Грузия, Армения и Таджикистан дотянули лишь до 16–23%.



«Россия по уровню пенсионного обеспечения в сравнении с соседями — середнячок. Типичная государственная пенсия у нас замещает зарплату на 30%, что близко к ситуации в Прибалтике. И это пока тот потолок, который может себе позволить наша страна с учётом развития экономики и демографической ситуации, когда на одного неработающего пенсионера приходится всего два работника. А личные пенсионные накопления ни в одной из постсоветских стран большой роли не играют», — отмечает Голубев.



Всё выше и выше



Когда население стареет, правительства всего мира стремятся уменьшить долю пенсионеров и повышают пенсионный возраст. На пространстве СССР первой это сделала Литва, ещё в 1995 г. обязав мужчин работать больше на год, а женщин на два. И сейчас в этой стране идёт уже третий этап пенсион­ной реформы, по которой в 2026 г. все граждане будут уходить на пенсию в 65 лет.



В 1998 г. начали повышать пенсионный возраст Молдавия и Казахстан, в 1999 г. это сделала Латвия, в 2001 г. — Армения и Таджикистан, в 2010 г. — Азербайджан, в 2011 г. — Украина. В 2017–2018 гг. на эту непопулярную меру решились Белоруссия, Эстония и Россия. «Един­ственная страна, где остался советский возраст выхода на пенсию, — Узбекистан. Но и там идут разговоры о том, что с 2022 г. его целесообразно повысить. Узбекский Минфин предлагал 63–58 лет. Но закон об этом пока не принят, — рассказывает замдиректора Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов Андрей Мордвинцев. — Все остальные постсоветские страны планируют завершить свои пенсионные реформы не позднее 2028 г. При этом восемь из них установили для мужчин и женщин одинаковый возраст».



«Повышается также минимальный пенсионный стаж, дающий право на страховую пенсию по старости, — добавляет Голубев. — В России он сегодня равняется 11 годам, а будет 15 лет. Даже такая страна, как Белоруссия, наиболее последовательно демонстрирующая верность советским традициям и принципам социальной справедливости, решила поднять страховой стаж до 20 лет».



Меньше всего нужно отработать, чтобы получать страховую пенсию, достигнув законного возраста, в Грузии и Туркмении — 5 лет. Больше всего в перспективе придётся трудиться на Украине — 35 лет. «Во всех постсоветских странах доминирует солидарная система, когда доход пенсионеров зависит от зарплат тех, кто продолжает работать, — поясняет. — В Балтии, после распада СССР вошедшей в Евросоюз, зарплаты самые высокие. А Таджикистан, переживший гражданскую войну и чётко не определивший курс развития экономики, потерял последние 30 лет. Каждый третий работник в этой стране трудится нелегально и не делает отчислений в пенсионный фонд».Однако ни в одной постсоветской стране, даже урезав расходы, пенсионеры не могут жить так же, как во время, когда они могли работать. По конвенции Международной организации труда (МОТ), которую недавно ратифицировала РФ, минимальное отношение средней пенсии к средней зарплате в стране должно составлять 40%. Этот минимум в 2019 г. превысили только Казахстан (47%) и Азербайджан (41%). Точно в норматив МОТ уложилась Белоруссия. А Грузия, Армения и Таджикистан дотянули лишь до 16–23%.«Россия по уровню пенсионного обеспечения в сравнении с соседями — середнячок. Типичная государственная пенсия у нас замещает зарплату на 30%, что близко к ситуации в Прибалтике. И это пока тот потолок, который может себе позволить наша страна с учётом развития экономики и демографической ситуации, когда на одного неработающего пенсионера приходится всего два работника. А личные пенсионные накопления ни в одной из постсоветских стран большой роли не играют», — отмечает Голубев.Когда население стареет, правительства всего мира стремятся уменьшить долю пенсионеров и повышают пенсионный возраст. На пространстве СССР первой это сделала Литва, ещё в 1995 г. обязав мужчин работать больше на год, а женщин на два. И сейчас в этой стране идёт уже третий этап пенсион­ной реформы, по которой в 2026 г. все граждане будут уходить на пенсию в 65 лет.В 1998 г. начали повышать пенсионный возраст Молдавия и Казахстан, в 1999 г. это сделала Латвия, в 2001 г. — Армения и Таджикистан, в 2010 г. — Азербайджан, в 2011 г. — Украина. В 2017–2018 гг. на эту непопулярную меру решились Белоруссия, Эстония и Россия. «Един­ственная страна, где остался советский возраст выхода на пенсию, — Узбекистан. Но и там идут разговоры о том, что с 2022 г. его целесообразно повысить. Узбекский Минфин предлагал 63–58 лет. Но закон об этом пока не принят, — рассказывает. — Все остальные постсоветские страны планируют завершить свои пенсионные реформы не позднее 2028 г. При этом восемь из них установили для мужчин и женщин одинаковый возраст».«Повышается также минимальный пенсионный стаж, дающий право на страховую пенсию по старости, — добавляет Голубев. — В России он сегодня равняется 11 годам, а будет 15 лет. Даже такая страна, как Белоруссия, наиболее последовательно демонстрирующая верность советским традициям и принципам социальной справедливости, решила поднять страховой стаж до 20 лет».Меньше всего нужно отработать, чтобы получать страховую пенсию, достигнув законного возраста, в Грузии и Туркмении — 5 лет. Больше всего в перспективе придётся трудиться на Украине — 35 лет. Категории: в Европе Ключевые слова: пенсии, пенсионеры — статья прочитана 213 раз Комментарии