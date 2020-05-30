Убийца полицейского в Мажейкском районе мёртв

Найденный на месте убийства полицейского в Мажейкском районе Литвы обгоревший труп несомненно - человеческий, сказал вчера вечером генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.
"Эксперт предварительно сказал, что это тело человека мужского пола. Нет сомнений, что человека, мужчины. Только не ясно, что это за мужчина", - сказал генкомиссар BNS по телефону с места события.
Начальник Главного комиссариата полиции Тельшяйского уезда Ремигиюс Рудминас чуть раньше говорил, что не было ясно, человеческий ли это труп. По его словам, это мог быть и труп собаки.
В полночь пресс-служба полиции сообщила, что проведённая в Вильнюсе экспертиза показала, что на пожарище найдены останки Стасиса Брасаса, подозреваемого в убийстве одного полицейского и ранении второго.
В деревне Бирбилишке Мажейкского района вооруженный мужчина в пятницу стрелял в приехавшего по вызову из-за психологического насилия в ближайшем окружении сотрудника Комиссариата полиции Мажейкского района, кинолога Саулюса Жимантаса и его партнершу. Полицейский был убит, его коллега госпитализирована, ее жизнь вне опасности.
Полиция утверждает, что открывший огонь мужчина угрожал убить свою жену - сообщение об этом полиция получила в четверг, однако полиция приехала и не нашла мужчину. Когда же полицейские приехали в пятницу утром, чтобы проверить, мужчина стал стрелять.
По словам генкомиссара Р. Пожелы, жена подозреваемого убийцы находится под надзором полиции, ей оказывается психологическая помощь.
Полиция утверждает, что открывший огонь мужчина угрожал убить свою жену - сообщение об этом полиция получила в четверг, однако полиция приехала и не нашла мужчину. Когда же полицейские приехали в пятницу утром, чтобы проверить, мужчина стал стрелять.
По словам генкомиссара Р. Пожелы, жена подозреваемого убийцы находится под надзором полиции, ей оказывается психологическая помощь.