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Убийца полицейского в Мажейкском районе мёртв





Найденный на месте убийства полицейского в Мажейкском районе Литвы обгоревший труп несомненно - человеческий, сказал вчера вечером генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.

"Эксперт предварительно сказал, что это тело человека мужского пола. Нет сомнений, что человека, мужчины. Только не ясно, что это за мужчина", - сказал генкомиссар BNS по телефону с места события.

Начальник Главного комиссариата полиции Тельшяйского уезда Ремигиюс Рудминас чуть раньше говорил, что не было ясно, человеческий ли это труп. По его словам, это мог быть и труп собаки.

В полночь пресс-служба полиции сообщила, что проведённая в Вильнюсе экспертиза показала, что на пожарище найдены останки Стасиса Брасаса, подозреваемого в убийстве одного полицейского и ранении второго.
В деревне Бирбилишке Мажейкского района вооруженный мужчина в пятницу стрелял в приехавшего по вызову из-за психологического насилия в ближайшем окружении сотрудника Комиссариата полиции Мажейкского района, кинолога Саулюса Жимантаса и его партнершу. Полицейский был убит, его коллега госпитализирована, ее жизнь вне опасности.

Полиция утверждает, что открывший огонь мужчина угрожал убить свою жену - сообщение об этом полиция получила в четверг, однако полиция приехала и не нашла мужчину. Когда же полицейские приехали в пятницу утром, чтобы проверить, мужчина стал стрелять.

По словам генкомиссара Р. Пожелы, жена подозреваемого убийцы находится под надзором полиции, ей оказывается психологическая помощь.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: полицейский, выстрел, Майжейкяй, Мажейкяйский район
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добавлена сегодня, 30 мая, 09:20

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