Убийца полицейского в Мажейкском районе мёртв 🔊 Воспроизвести







Найденный на месте убийства полицейского в Мажейкском районе Литвы обгоревший труп несомненно - человеческий, сказал вчера вечером генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.



"Эксперт предварительно сказал, что это тело человека мужского пола. Нет сомнений, что человека, мужчины. Только не ясно, что это за мужчина", - сказал генкомиссар BNS по телефону с места события.



Начальник Главного комиссариата полиции Тельшяйского уезда Ремигиюс Рудминас чуть раньше говорил, что не было ясно, человеческий ли это труп. По его словам, это мог быть и труп собаки.



В полночь пресс-служба полиции сообщила, что проведённая в Вильнюсе экспертиза показала, что на пожарище найдены останки Стасиса Брасаса, подозреваемого в убийстве одного полицейского и ранении второго. Найденный на месте убийства полицейского в Мажейкском районе Литвы обгоревший труп несомненно - человеческий, сказал вчера вечером генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела."Эксперт предварительно сказал, что это тело человека мужского пола. Нет сомнений, что человека, мужчины. Только не ясно, что это за мужчина", - сказал генкомиссар BNS по телефону с места события.Начальник Главного комиссариата полиции Тельшяйского уезда Ремигиюс Рудминас чуть раньше говорил, что не было ясно, человеческий ли это труп. По его словам, это мог быть и труп собаки.В полночь пресс-служба полиции сообщила, что проведённая в Вильнюсе экспертиза показала, что на пожарище найдены останки Стасиса Брасаса, подозреваемого в убийстве одного полицейского и ранении второго. В деревне Бирбилишке Мажейкского района вооруженный мужчина в пятницу стрелял в приехавшего по вызову из-за психологического насилия в ближайшем окружении сотрудника Комиссариата полиции Мажейкского района, кинолога Саулюса Жимантаса и его партнершу. Полицейский был убит, его коллега госпитализирована, ее жизнь вне опасности.



Полиция утверждает, что открывший огонь мужчина угрожал убить свою жену - сообщение об этом полиция получила в четверг, однако полиция приехала и не нашла мужчину. Когда же полицейские приехали в пятницу утром, чтобы проверить, мужчина стал стрелять.



По словам генкомиссара Р. Пожелы, жена подозреваемого убийцы находится под надзором полиции, ей оказывается психологическая помощь. Инф. «Обзора», BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: полицейский, выстрел, Майжейкяй, Мажейкяйский район — статья прочитана 131 раз Комментарии