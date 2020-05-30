Греция с 15 июня будет принимать туристов из Литвы и еще 28 стран 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Греция, начиная с 15 июня, возобновляет международные перелеты из 29 стран мира, России в этом списке пока нет, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на газету "Катимерини".



В частности, приехать в Грецию в скором времени смогут туристы из Албании, Австралии, Австрии, Северной Македонии, Болгарии, Германии, Дании, Швейцарии, Эстонии, Японии, Израиля, Китая, Хорватии, Кипра, Латвии, Ливана, Литвы, Мальты, Черногории, Новой Зеландии, Норвегии, Южной Кореи, Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Чехии и Финляндии.



Туристов из этих стран выборочно проверят на коронавирус в аэропорту прибытия в Греции.



В этот список стран будут вноситься изменения по мере развития эпидемиологической ситуации в той или иной стране. К 1 июля он, как ожидается, будет расширен. В частности, приехать в Грецию в скором времени смогут туристы из Албании, Австралии, Австрии, Северной Македонии, Болгарии, Германии, Дании, Швейцарии, Эстонии, Японии, Израиля, Китая, Хорватии, Кипра, Латвии, Ливана,, Мальты, Черногории, Новой Зеландии, Норвегии, Южной Кореи, Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Чехии и Финляндии.Туристов из этих стран выборочно проверят на коронавирус в аэропорту прибытия в Греции.В этот список стран будут вноситься изменения по мере развития эпидемиологической ситуации в той или иной стране. К 1 июля он, как ожидается, будет расширен.



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Власти Хорватии снимают ограничения на въезд для 10 стран Евросоюза



Власти Хорватии приняли решение отменить ранее действовавшие в связи с борьбой с COVID-19 ограничения на въезд в страну граждан десяти государств Европейского союза. Об этом 28 мая сообщил на заседании правительства Хорватии его глава Андрей Пленкович.



«Позволяется въезд в страну гражданам Австрии, Венгрии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии», — сказал Пленкович на заседании.



Напомним, что с начала пандемии в Хорватии было выявлено 2244 случая COVID-19. Скончался 101 человек. Новые случаи заболевания не регистрируются уже несколько дней. В больницах остаются менее 100 человек с коронавирусом, сообщает Международные рейсы будут выполняться аэропортами Афин и Салоников.* * *Власти Хорватии приняли решение отменить ранее действовавшие в связи с борьбой с COVID-19 ограничения на въезд в страну граждан десяти государств Европейского союза. Об этом 28 мая сообщил на заседании правительства Хорватии его глава Андрей Пленкович.«Позволяется въезд в страну гражданам Австрии, Венгрии, Германии, Латвии,, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии», — сказал Пленкович на заседании.Напомним, что с начала пандемии в Хорватии было выявлено 2244 случая COVID-19. Скончался 101 человек. Новые случаи заболевания не регистрируются уже несколько дней. В больницах остаются менее 100 человек с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM. Категории: в Европе Ключевые слова: Литва, Греция, турист — статья прочитана 84 раза Комментарии