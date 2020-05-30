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Порошенко снова стал миллиардером
Бывший президент Украины Петр Порошенко снова стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes. Сейчас его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов. До этого в списке миллиардеров Порошенко значился в 2014-м, тогда его состояние оценивалось в 1,3 миллиарда долларов.
Основа состояния экс-президента Украины — кондитерское производство Roshen. Основанная в 1996 году корпорация превратилась в крупнейшего производителя кондитерских изделий на Украине и в одного из крупнейших в Восточной Европе с заводами в России, Литве и Венгрии, сообщает lenta.ru.
В рейтинге Порошенко занимает третью строчку. На первом месте в списке Forbes остается металлургический магнат Ринат Ахметов (2,8 миллиарда долларов), на втором — владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук (1,4 миллиарда долларов).
В конце прошлого года стало известно, что Порошенко переписал на сына Алексея свой крупнейший аграрный актив — группу компаний «Укрпроминвест-Агро», работающую в сфере сельского хозяйства и занимающуюся выращиванием сельхозпродукции, производством сахара, муки, а также животноводством.
Категории: в Европе
Ключевые слова: Порошенко, миллиардер
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