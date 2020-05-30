На Украине возбудили уголовные дела после стрельбы в Киевской области 🔊 Воспроизвести



Ранее в пятницу пресс-служба полиции Украины сообщила, что конфликт со стрельбой произошел между легальными и нелегальными перевозчиками в Броварах Киевской области. В результате стрельбы трое участников разборки получили ранения. У задержанных изъяли значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия.



"По факту стрельбы в Броварах открыто три уголовных производства. Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием", - сказано в сообщении на сайте полиции. Украинская полиция возбудила сразу три уголовных дела из-за стрельбы в Броварах Киевской области, где были задержаны 11 человек, об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.Ранее в пятницу пресс-служба полиции Украины сообщила, что конфликт со стрельбой произошел между легальными и нелегальными перевозчиками в Броварах Киевской области. В результате стрельбы трое участников разборки получили ранения. У задержанных изъяли значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия."По факту стрельбы в Броварах открыто три уголовных производства. Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием", - сказано в сообщении на сайте полиции.



Позже пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что действия участников перестрелки дополнительно квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц. "Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 15 части 2 статьи 115 ("покушение на умышленное убийство двух и более лиц") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.



По данным полиции, правоохранители уже задержали 21 участника перестрелки: 11 из них в Броварах, пять - в Житомирской области и пять - в Винницкой.



Источник: РИА Новости Отмечается, что среди задержанных оказались двое местных жителей и девять жителей Винницкой области. Сейчас с ними проводятся следственные действия, а по месту жительства фигурантов продолжаются неотложные обыски.Позже пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что действия участников перестрелки дополнительно квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц. "Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 15 части 2 статьи 115 ("покушение на умышленное убийство двух и более лиц") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.По данным полиции, правоохранители уже задержали 21 участника перестрелки: 11 из них в Броварах, пять - в Житомирской области и пять - в Винницкой. Категории: в Европе, чп и криминал Ключевые слова: стрельба, Бровары — статья прочитана 158 раз Комментарии