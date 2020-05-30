В Литве - День добрых вестей 🔊 Воспроизвести







Литва сегодня, 29 мая, могла бы в шестой раз отметить



Ежегодно лишь "Обзор" по этому поводу хвастается своей прекрасной памятью.



С удовольствием делаем это и в последнюю пятницу мая карантинновирусного года.



В качестве примера добра, не претендующего на материальное вознаграждение, приводим небольшой фоторепортаж из вильнюсского микрорайона Фабийонишкес.



Всё это сделано руками одной из жительниц дома № 6 по улице Гядвиджё.



Фото "Обзора"



Литва сегодня, 29 мая, могла бы в шестой раз отметить День добрых вестей . Если бы помнила, что в её календарях есть такой день. Точнее, мог бы быть. Поскольку составители литовских календарей напрочь забыли о существовании такой замечательной календарной "засечки".Ежегодно лишь "Обзор" по этому поводу хвастается своей прекрасной памятью.С удовольствием делаем это и в последнюю пятницу мая карантинновирусного года.В качестве примера добра, не претендующего на материальное вознаграждение, приводим небольшой фоторепортаж из вильнюсского микрорайона Фабийонишкес.Всё это сделано руками одной из жительниц дома № 6 по улице Гядвиджё. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, День добрых вестей, добро — статья прочитана 248 раз Комментарии