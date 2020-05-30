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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Литве - День добрых вестей
Литва сегодня, 29 мая, могла бы в шестой раз отметить День добрых вестей. Если бы помнила, что в её календарях есть такой день. Точнее, мог бы быть. Поскольку составители литовских календарей напрочь забыли о существовании такой замечательной календарной "засечки".
Ежегодно лишь "Обзор" по этому поводу хвастается своей прекрасной памятью.
С удовольствием делаем это и в последнюю пятницу мая карантинновирусного года.
В качестве примера добра, не претендующего на материальное вознаграждение, приводим небольшой фоторепортаж из вильнюсского микрорайона Фабийонишкес.
Всё это сделано руками одной из жительниц дома № 6 по улице Гядвиджё.
Фото "Обзора"
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, День добрых вестей, добро
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