Президенты Литвы и Польши подчеркивают важность межгосударственных механизмов в кризис 🔊 Воспроизвести Фото из архива lrp.lt







Вызванный коронавирусом кризис показал важность межгосударственных механизмов и связей, говорят президенты Литвы и Польши.



Офис президента Литвы в пятницу сообщил, что Гитанас Науседа ответил на полученное ранее письмо лидера Польши Анджея Дуды.



"Пандемический кризис показал, что нам в Евросоюзе (ЕС) нужно предпринимать конкретные действия по укреплению своей промышленности в сфере здравоохранения и снижать зависимость ЕС от поставок из третьих стран. Поэтому я поддерживаю высказанную вами мысль о том, что необходимо укреплять сотрудничество национальных систем здравоохранения, создавать действенные механизмы межгосударственной помощи и уделять особое внимание диалогу государств в области научных исследований", - говорится в письме литовского президента. Офис президента Литвы в пятницу сообщил, что Гитанас Науседа ответил на полученное ранее письмо лидера Польши Анджея Дуды."Пандемический кризис показал, что нам в Евросоюзе (ЕС) нужно предпринимать конкретные действия по укреплению своей промышленности в сфере здравоохранения и снижать зависимость ЕС от поставок из третьих стран. Поэтому я поддерживаю высказанную вами мысль о том, что необходимо укреплять сотрудничество национальных систем здравоохранения, создавать действенные механизмы межгосударственной помощи и уделять особое внимание диалогу государств в области научных исследований", - говорится в письме литовского президента. Г. Науседа подчеркнул, что солидарность, единство, эффективность должны быть основными принципами, которыми следует руководствоваться при принятии решений в ЕС.



Он выделил три существенных условия для восстановления Европы: это слаженное действие внутреннего рынка и его укрепление, увеличение бюджета ЕС, особенно для финансирования сфер конвергенции и сельского хозяйства, а также ориентированный на инвестиции высокой добавленной стоимости, соответствующий финансовым потребностям Фонд восстановления Европы (ФВЕ).



Г. Науседа также поблагодарил президента Польши за личный вклад в развитие и укрепление двусторонних связей.



Оба президента подчеркнули, что после принятых решений в деле борьбы с пандемией COVID-19 и вызванными ею социально-экономическими последствиями необходимо думать о жизни и совместных действиях после обуздания пандемии.



Главы Литвы и Польши подчеркнули повышение военной безопасности и укрепление обороны как приоритет.



"Пандемия коронавируса, к сожалению, не устранила конвенционные угрозы, находящиеся в непосредственной близости от наc, скорее, наоборот - создала возможности для их усиления. Чтобы обеспечить готовность, нам следует и в дальнейшем сохранять финансирование обороны на уровне не менее 2% валового внутреннего продукта. НАТО и для Литвы, и для Польши был и будет жизненным интересом и незаменимым гарантом нашей безопасности", - отмечает Г. Науседа.



В письме президенту Польши он заверил, что Литва готова и впредь развивать сотрудничество, которое опирается на общую историю, ценности и традиции. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Гитанас Науседа, президенты Литвы и Польши, Анджей Дуда, Фонд восстановления Европы — статья прочитана 196 раз Комментарии