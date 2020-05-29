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Литва объявляет второй аукцион «зелёной» энергетики
Литва поддерживает энергетику обновляющихся ресурсов, и в пятницу будет объявлено о втором технологически нейтральном аукционе в области энергетики. В нем могут участвовать все энергетические технологии - солнце, ветер, биогаз, биомасса, а победители аукциона станут известны осенью.
На аукционе будет распределена квота годовой выработки энергии в 0,7 тераватт-часа, а участники будут претендовать на добавку в 3,02 евро за мегаватт-час к рыночной цене.
Первое заседание комитета аукциона намечено на 25 августа, эта дата будет считаться официальным началом аукциона. Планируется, что вероятные победители аукциона станут известны в конце сентября, а утверждены будут в начале октября.
На первом аукционе была распределена квота в 0,3 тераватт-часа, ее выиграла компания зарубежного капитала Windfarm Akmene One. Она обеспечит всю эту квоту, но не получит поощрительного тарифа к рыночной цене, так как участвовала в аукционе, предложил 0 евро. Для этого аукциона была установлена максимальная добавка в 3,86 евро.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика, технологии, в странах Балтии
Ключевые слова: аукцион, «зелёная» энергетика
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