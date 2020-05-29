Средства ЕС на военную мобильность в Литве можно пустить на доработку дорог, мостов

Средства бюджета Евросоюза (ЕС), предназначенные для военной мобильности, можно было бы использовать для совершенствования дорог, мостов в Литве, чтобы облегчить логистику военной техники, говорит литовский министр обороны Раймундас Кароблис.
По его словам, также важно приспособить железную дорогу Rail Baltica так, чтобы она соответствовала требованиям к передвижению военной техники.
"Армия Литвы, Министерство обороны - мы представили Еврокомиссии (ЕК) проекты, которые должны быть приоритетными (...) Должен соответствовать и проект Rail Baltica, а также дороги, мосты и тому подобное", - сказал министр журналистам в пятницу.
Примечательно, что российские СМИ ранее не раз указывали на то, что военный акцент в проекте Rail Baltica просматривается гораздо отчётливее, чем сугубо экономический.
ЕК на этой неделе предложила, чтобы на военную мобильность в бюджете ЕС 2021-2027 годов было выделено около полутора миллиардов евро.
Он сказал, что пока не хочет называть сумму, на которую могла бы претендовать Литва, однако важно, чтобы сдвинулась с места сама программа военной мобильности ЕС.
"Для нас это лакмусовая бумажка того, насколько серьезен ЕС в оборонной политике", - сказал Р. Кароблис.
Он также сказал, что средства на эту программу будут распределяться в соответствии с приоритетными проектами, об этом должна быть дискуссия с ЕК.
Он сказал, что пока не хочет называть сумму, на которую могла бы претендовать Литва, однако важно, чтобы сдвинулась с места сама программа военной мобильности ЕС.
"Для нас это лакмусовая бумажка того, насколько серьезен ЕС в оборонной политике", - сказал Р. Кароблис.
Он также сказал, что средства на эту программу будут распределяться в соответствии с приоритетными проектами, об этом должна быть дискуссия с ЕК.