Средства ЕС на военную мобильность в Литве можно пустить на доработку дорог, мостов 🔊 Воспроизвести Фото: kam.lt







Средства бюджета Евросоюза (ЕС), предназначенные для военной мобильности, можно было бы использовать для совершенствования дорог, мостов в Литве, чтобы облегчить логистику военной техники, говорит литовский министр обороны Раймундас Кароблис.



По его словам, также важно приспособить железную дорогу Rail Baltica так, чтобы она соответствовала требованиям к передвижению военной техники.



"Армия Литвы, Министерство обороны - мы представили Еврокомиссии (ЕК) проекты, которые должны быть приоритетными (...) Должен соответствовать и проект Rail Baltica, а также дороги, мосты и тому подобное", - сказал министр журналистам в пятницу.



Примечательно, что российские СМИ ранее не раз указывали на то, что военный акцент в проекте Rail Baltica просматривается гораздо отчётливее, чем сугубо экономический. По его словам, также важно приспособить железную дорогу Rail Baltica так, чтобы она соответствовала требованиям к передвижению военной техники."Армия Литвы, Министерство обороны - мы представили Еврокомиссии (ЕК) проекты, которые должны быть приоритетными (...) Должен соответствовать и проект Rail Baltica, а также дороги, мосты и тому подобное", - сказал министр журналистам в пятницу.Примечательно, что российские СМИ ранее не раз указывали на то, что военный акцент в проекте Rail Baltica просматривается гораздо отчётливее, чем сугубо экономический.



Он сказал, что пока не хочет называть сумму, на которую могла бы претендовать Литва, однако важно, чтобы сдвинулась с места сама программа военной мобильности ЕС.



"Для нас это лакмусовая бумажка того, насколько серьезен ЕС в оборонной политике", - сказал Р. Кароблис.



Он также сказал, что средства на эту программу будут распределяться в соответствии с приоритетными проектами, об этом должна быть дискуссия с ЕК.



Фото: kam.lt ЕК на этой неделе предложила, чтобы на военную мобильность в бюджете ЕС 2021-2027 годов было выделено около полутора миллиардов евро.Он сказал, что пока не хочет называть сумму, на которую могла бы претендовать Литва, однако важно, чтобы сдвинулась с места сама программа военной мобильности ЕС."Для нас это лакмусовая бумажка того, насколько серьезен ЕС в оборонной политике", - сказал Р. Кароблис.Он также сказал, что средства на эту программу будут распределяться в соответствии с приоритетными проектами, об этом должна быть дискуссия с ЕК. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, бюджет, евросоюз, Rail Baltica, министр обороны, Раймундас Кароблис, военная мобильность — статья прочитана 124 раза Комментарии