Военные США очень довольны в Литве 🔊 Воспроизвести Фото: kam.lt







Посол США в Литве Роберт Гилкрист заявил, что дислоцированный в Литве американский батальон обладал прекрасными условиями для тренировок, а из-за коронавируса военные пробыли в стране дольше, чем планировалось.



"Это было прекрасно. Я слышал лишь позитивные отзывы об опыте военных, о прекрасных оценках, которые военные США получили, и о помощи – это было замечательно", – сказал дипломат журналистам в пятницу.



"Я не думаю, что COVID-19 многое изменил, но хорошо то, что это позволило этим ребятам здесь тренироваться дольше, и в целом, все, что я слышал и видел, это был прекрасный опыт", – добавил он.



Об этом дипломат заявил на церемонии открытия ответвления железнодорожной линии национального значения Пабраде-Пажеймене в Швенченском районе, прокладка которой была завершена в мае. "Это было прекрасно. Я слышал лишь позитивные отзывы об опыте военных, о прекрасных оценках, которые военные США получили, и о помощи – это было замечательно", – сказал дипломат журналистам в пятницу."Я не думаю, что COVID-19 многое изменил, но хорошо то, что это позволило этим ребятам здесь тренироваться дольше, и в целом, все, что я слышал и видел, это был прекрасный опыт", – добавил он.Об этом дипломат заявил на церемонии открытия ответвления железнодорожной линии национального значения Пабраде-Пажеймене в Швенченском районе, прокладка которой была завершена в мае. "Я бы хотел поблагодарить министра, министерство, а также литовскую армию за прекрасную помощь, которую они продемонстрировали и отличную возможность тренироваться плечом к лечу с литовскими военными", – сказал Р. Гилкрист.



Эта железнодорожная ветка будет способствовать более удобной передислокации военной техники и другого оборудования союзников по НАТО на находящийся рядом полигон в Пабраде.



Для укрепления безопасности Балтийских стран с октября прошлого года в Литве было дислоцировано около 500 военных Сухопутных сил США и тяжелая техника: около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley и прочей военной техники.



Американские военные с техникой сейчас готовятся к отбытию из Литвы, на их планы повлияли ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.



Дислоцированную в Литве с февраля 2017 года группу батальона Сил передового базирования НАТО возглавляет Германия, выделяющая наибольшее число военных, более 600. В группе в целом служат более 1,2 тыс. военных из шести государств, они часто прибывают собственной военной техникой. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: США, посол, Пабраде, полигон, коронавирус, Роберт Гилкрист — статья прочитана 129 раз Комментарии