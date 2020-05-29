Полиция в Мажейкском районе нашла обгоревший труп 🔊 Воспроизвести Подозреваемый



Между тем начальник Главного комиссариата полиции Тельшяйского уезда Ремигиюс Рудминас говорит, что пока это - неподтвержденная информация, сейчас выясняется, человеческий ли это труп.



"Сейчас мы не можем сказать, труп ли это человека или животного. Потому что не находим бывшую там собаку. Эксперт уже в пути, чтобы можно было установить. Есть сведения о том, что он (подозреваемый – BNS) мог уйти", - сказал BNS Р. Рудминас.



По его словам, в пятницу после обеда в поисках подозреваемого задействовано около 150 сотрудников полиции.



Департамент полиции информирует, что рядом с обгоревшим трупом, предположительно, трупом человека, также найдено оружие. Департамент полиции Литвы сообщил, что на месте убийства сотрудника полиции в Мажейкском районе обнаружен обгоревший труп, который может оказаться трупом подозреваемого Стасиса Брасаса, убившего в пятницу полицейского из огнестрельного оружия.Между тем начальник Главного комиссариата полиции Тельшяйского уезда Ремигиюс Рудминас говорит, что пока это - неподтвержденная информация, сейчас выясняется, человеческий ли это труп."Сейчас мы не можем сказать, труп ли это человека или животного. Потому что не находим бывшую там собаку. Эксперт уже в пути, чтобы можно было установить. Есть сведения о том, что он (подозреваемый – BNS) мог уйти", - сказал BNS Р. Рудминас.По его словам, в пятницу после обеда в поисках подозреваемого задействовано около 150 сотрудников полиции.Департамент полиции информирует, что рядом с обгоревшим трупом, предположительно, трупом человека, также найдено оружие. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: полицейский, выстрел, Майжейкяй, Мажейкяйский район — статья прочитана 148 раз Комментарии