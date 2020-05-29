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Полиция в Мажейкском районе нашла обгоревший труп
Между тем начальник Главного комиссариата полиции Тельшяйского уезда Ремигиюс Рудминас говорит, что пока это - неподтвержденная информация, сейчас выясняется, человеческий ли это труп.
"Сейчас мы не можем сказать, труп ли это человека или животного. Потому что не находим бывшую там собаку. Эксперт уже в пути, чтобы можно было установить. Есть сведения о том, что он (подозреваемый – BNS) мог уйти", - сказал BNS Р. Рудминас.
По его словам, в пятницу после обеда в поисках подозреваемого задействовано около 150 сотрудников полиции.
Департамент полиции информирует, что рядом с обгоревшим трупом, предположительно, трупом человека, также найдено оружие.
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: полицейский, выстрел, Майжейкяй, Мажейкяйский район
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