В Литве вера творит чудеса 🔊 Воспроизвести Правоохранительные органы Литвы отказались начинать досудебное расследование клеветы на министра транспорта Ярослава Наркевича.



Фото из архива "Обзора"







После анализа всех обстоятельств Вильнюсская окружная прокуратура отказалась начинать досудебное расследования по заявлению Я. Наркевича о клевете, сообщила BNS заведующая отделом коммуникации Генпрокуратуры Елена Мартинонене.



"Было отказано в начале расследования (по всем трем статьям Уголовного Кодекса – BNS), поскольку А. Р. (предприниматель Александрас Рибниковас – BNS) предоставил информацию Службе спецрасследований, будучи убежденным в том, что это - правда, поэтому предоставление такой информации правоохранительным органам не может расцениваться как клевета", – говорится в ответе прокуратуры, присланном BNS. После анализа всех обстоятельств Вильнюсская окружная прокуратура отказалась начинать досудебное расследования по заявлению Я. Наркевича о клевете, сообщила BNS заведующая отделом коммуникации Генпрокуратуры Елена Мартинонене."Было отказано в начале расследования (по всем трем статьям Уголовного Кодекса – BNS), поскольку А. Р. (предприниматель Александрас Рибниковас – BNS) предоставил информацию Службе спецрасследований, будучи убежденным в том, что это - правда, поэтому предоставление такой информации правоохранительным органам не может расцениваться как клевета", – говорится в ответе прокуратуры, присланном BNS. В обращении, присланном Я. Наркевичем в середине мая Генпрокурору Эвалдасу Пашилису, говорится, что опубликованная в СМИ информация о реконструкции дома министра в обмен на заказы мэрии не соответствует реальности.



Литовское радио и телевидение LRT сообщило о том, что нынешний министр транспорта Я. Наркевич, который в 2007-2008 годах занимал высокую должность в самоуправлении Вильнюса, а также работавшая в самоуправлении Тракайского района его жена Ирена Наркевич, могли оказывать влияние на строительную компанию Sodziaus bustas, которая участвовала в конкурсных закупках по ремонту детсадов и школ в Вильнюсе и Тракайском районе, чтобы 10% полученных компанией в результате конкурсов сумм шло на реконструкцию дома политика в Тракай.



Бывший владелец Sodziaus bustas Александрас Рибниковас свидетельствовал журналистам, что он реконструировал дом министра в обмен за победу на конкурсах по реновации детсадов и школ.



Министр на этой неделе был опрошен в качестве спецсвидетеля в рамках расследования, которое проводит Служба спецрасследований – в нем выясняются обстоятельства реновации дома.



Прокуратура предоставила А. Рибниковасу статус информатора, свидетельствует полученная BNS копия документа.



Министр утверждает, что обвинения предпринимателя являются частью организованной клеветнической кампании, связанной с инициированным им аудитом проекта электрификации литовской ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai. Министр утверждает, что не мог оказывать никакого влияния на публичные закупки, поскольку ранее у него не было таких полномочий.



Премьер Салуюс Сквернялис заявил, что решение о будущем министра будет принимать после получения выводов правоохранительных органов. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии, политика Ключевые слова: Служба спецрасследований, министр транспорта, Ярослав Наркевич, Sodziaus bustas, Александрас Рибниковас — статья прочитана 223 раза Комментарии