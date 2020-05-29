В Майжейкяйском районе мужчина убил полицейского и скрылся 🔊 Воспроизвести







В деревне Бирбилишкес, что в Мажейкяйском районе Литвы, вооруженный мужчина тяжело ранил сотрудников полиции и скрылся.



Как сообщил Департамент полиции, должностные лица прибыли проверить информацию о совершающим агрессивные действия мужчине. При приближении патруля послышались выстрелы.



Ранение одного из полицейских,которому было 40 лет, оказалось смертельным, второй ранен, но опасности для его жизни нет.



По данным полиции, подозреваемый Стасис Брасас, 1968 года рождения, ранее в поле зрения полиции не попадавший, сбежал в находящийся рядом лес, он может быть вооружен.



Полиция призывает жителей, которые увидят его, не приближаться к нему и как можно быстрее информировать полицию.



Введен специальный план задержание, на место происшествия отправились силы другие силы полиции, сотрудники отряда антитеррористических операций Aras, генкомиссар полиции.



Возник пожар в деревянном доме, где находился мужчина, работающие на месте пожарники подтвердили, что столкнулись с мужчиной, который им угрожал. Кроме пожарников и полиции, на месте работают также и сотрудники скорой медицинской помощи. Как сообщил Департамент полиции, должностные лица прибыли проверить информацию о совершающим агрессивные действия мужчине. При приближении патруля послышались выстрелы.Ранение одного из полицейских,которому было 40 лет, оказалось смертельным, второй ранен, но опасности для его жизни нет.По данным полиции, подозреваемый Стасис Брасас, 1968 года рождения, ранее в поле зрения полиции не попадавший, сбежал в находящийся рядом лес, он может быть вооружен.Полиция призывает жителей, которые увидят его, не приближаться к нему и как можно быстрее информировать полицию.Введен специальный план задержание, на место происшествия отправились силы другие силы полиции, сотрудники отряда антитеррористических операций Aras, генкомиссар полиции.Возник пожар в деревянном доме, где находился мужчина, работающие на месте пожарники подтвердили, что столкнулись с мужчиной, который им угрожал. Кроме пожарников и полиции, на месте работают также и сотрудники скорой медицинской помощи. Инф. «Обзора», BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: полицейский, выстрел, Майжейкяй, Мажейкяйский район — статья прочитана 216 раз Комментарии