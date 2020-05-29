Стоимость фруктов в странах Балтии и мире 2020 🔊 Воспроизвести Аналитики портала Picodi.com проверили стоимость самых популярных фруктов в 98 странах мира и составили рейтинг.



В лидерах рейтинга



Среди 98 стран, что попали в исследование, Украина занимает лидирующую позицию по стоимости яблок: средняя цена на этот фрукт составляет 0,63 €/кг. Следом идут Турция (0,67 €/кг) и Польша (0,69 €/кг).



Из трёх стран Балтии самая низкая цена на яблоки в Литве — 13 место рейтинга и 0,89 €/кг. Ниже по списку расположились на 21 месте Латвия (1,07 €/кг) и на 25 месте Эстония (1,12 €/кг).



На другом конце рейтинга оказались страны Дальнего Востока — Япония (6,32 €/кг) и Южная Корея (5,79 €/кг).







Страны Балтии относительно недорогие



В рейтинге стоимости бананов Литва заняла 18 позицию со средней ценой 1,02 € за килограмм, уступив как крупнейшим поставщикам этого фрукта (Колумбия – 0,59 €/кг, Индия – 0,62 €/кг, Бразилия – 0,69 €/кг, Эквадор – 0,95 €/кг), так и некоторым соседним странам (Россия – 0,84 €/кг, Польша – 0,99 €/кг).



В Эстонии стоимость бананов такая же как и в Марокко — 1,07 €/кг, а в Латвии такая же как и в Великобритании — 1,27 €/кг. Самая высокая цена за килограмм бананов зафиксирована в Японии (2,46 €/кг), Швейцарии (2,81 €/кг) и Южной Корее (3,40 €/кг).



С точки зрения цен на апельсины страны Балтии расположились следующим образом: Латвия (1,41 €/кг) - на 49 месте, Эстония (1,34 €/кг) - на 44-м, Литва (1,16 €/кг) - на 32-м.



Самой низкой стоимости апельсинов могут порадоваться жители Египта (0,42 €/кг), Марокко (0,50 €/кг) и Аргентины (0,61 €/кг). Самую высокую цену за килограмм этого цитруса платят в США (3,78 €/кг), Южной Корее (4,64 €/кг) и Японии (4,99 €/кг).



Методология



Цены продуктов, указанные в этом исследовании, взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира. Для конвертации валют мы использовали средний курс Google Finance на первую половину мая 2020 г. Среди 98 стран, что попали в исследование, Украина занимает лидирующую позицию по стоимости яблок: средняя цена на этот фрукт составляет 0,63 €/кг. Следом идут Турция (0,67 €/кг) и Польша (0,69 €/кг).Из трёх стран Балтии самая низкая цена на яблоки в Литве — 13 место рейтинга и 0,89 €/кг. Ниже по списку расположились на 21 месте Латвия (1,07 €/кг) и на 25 месте Эстония (1,12 €/кг).На другом конце рейтинга оказались страны Дальнего Востока — Япония (6,32 €/кг) и Южная Корея (5,79 €/кг).В рейтинге стоимости банановзаняла 18 позицию со средней ценой 1,02 € за килограмм, уступив как крупнейшим поставщикам этого фрукта (Колумбия – 0,59 €/кг, Индия – 0,62 €/кг, Бразилия – 0,69 €/кг, Эквадор – 0,95 €/кг), так и некоторым соседним странам (Россия – 0,84 €/кг, Польша – 0,99 €/кг).В Эстонии стоимость бананов такая же как и в Марокко — 1,07 €/кг, а в Латвии такая же как и в Великобритании — 1,27 €/кг. Самая высокая цена за килограмм бананов зафиксирована в Японии (2,46 €/кг), Швейцарии (2,81 €/кг) и Южной Корее (3,40 €/кг).С точки зрения цен на апельсины страны Балтии расположились следующим образом: Латвия (1,41 €/кг) - на 49 месте, Эстония (1,34 €/кг) - на 44-м,(1,16 €/кг) - на 32-м.Самой низкой стоимости апельсинов могут порадоваться жители Египта (0,42 €/кг), Марокко (0,50 €/кг) и Аргентины (0,61 €/кг). Самую высокую цену за килограмм этого цитруса платят в США (3,78 €/кг), Южной Корее (4,64 €/кг) и Японии (4,99 €/кг).Цены продуктов, указанные в этом исследовании, взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира. Для конвертации валют мы использовали средний курс Google Finance на первую половину мая 2020 г. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Стоимость фруктов, страны Балтии — статья прочитана 206 раз Комментарии