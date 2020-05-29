Главная >> Новости >> здоровье, в странах Балтии >> За сутки в Литве подтверждены 6 новых случаев коронавируса, общее количество – 1662

За сутки в Литве подтверждены 6 новых случаев коронавируса, общее количество – 1662

Фото: sam.lrv.lt




За сутки в Литве подтверждено 6 новых случаев коронавируса, общее их число теперь составляет 1662, сообщил в понедельник Минздрав.

Всё ещё больны 370 человек, выздоровело 1216. От коронавируса в Литве умерло в общей сложности 68 человек, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.

За сутки в Литве проверено 6109 пробы на коронавирус, общее их число составляет 294091.

BNS
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, смертность, коронавирус
статья прочитана 226 раз
добавлена сегодня, 29 мая, 11:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка