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За сутки в Литве подтверждены 6 новых случаев коронавируса, общее количество – 1662
За сутки в Литве подтверждено 6 новых случаев коронавируса, общее их число теперь составляет 1662, сообщил в понедельник Минздрав.
Всё ещё больны 370 человек, выздоровело 1216. От коронавируса в Литве умерло в общей сложности 68 человек, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.
За сутки в Литве проверено 6109 пробы на коронавирус, общее их число составляет 294091.
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, смертность, коронавирус
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