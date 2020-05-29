За сутки в Литве подтверждены 6 новых случаев коронавируса, общее количество – 1662 🔊 Воспроизвести Фото: sam.lrv.lt







За сутки в Литве подтверждено 6 новых случаев коронавируса, общее их число теперь составляет 1662, сообщил в понедельник Минздрав.



Всё ещё больны 370 человек, выздоровело 1216. От коронавируса в Литве умерло в общей сложности 68 человек, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.



За сутки в Литве проверено 6109 пробы на коронавирус, общее их число составляет 294091.



За сутки в Литве подтверждено 6 новых случаев коронавируса, общее их число теперь составляет 1662, сообщил в понедельник Минздрав.Всё ещё больны 370 человек, выздоровело 1216. От коронавируса в Литве умерло в общей сложности 68 человек, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.За сутки в Литве проверено 6109 пробы на коронавирус, общее их число составляет 294091. BNS Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, смертность, коронавирус — статья прочитана 226 раз Комментарии