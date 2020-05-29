Душа одного жителя Литвы в возрасте 15 лет и старше в прошлом году приняла 11 литров алкоголя 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас







В прошлом году один житель Литвы старше 15 лет в среднем употребил 11,1 литра алкоголя (и это только легального алкоголя!), что на 0,1 литра меньше, чем в 2018 году (11,2 литра), сообщил предварительные данные Департамент статистики.



В прошлом году в розничной торговле и предприятиями общественного питания было продано 2,9 млн декалитров крепких алкогольных напитков (водки, виски, бренди, и т. п.), что на 0,1% (4 тыс. декалитров) меньше, чем в 2018 году. Вина и ферментированных напитков продано в объеме 3,4 млн декалитров (на 0,2% или 6 тыс. декалитров больше), пива – 21,6 млн декалитров (на 1,2% или 262 тыс. декалитров меньше).



Обычно, после подобных сообщений следуют пояснения некоторых экспертов, что благостную статистическую картинку Литве портят любящие алкоголь туристы.



В прошлом году розничные цены на алкогольные напитки увеличились на 2%. Наиболее значительно в Литве подорожали настойки - на 6,4%, произведенная в Литве водка – на 6,2%, бренди - на 4,2%, литовское пиво - на 2,9%, игристое вино - на 1,7%, между тем, виски подешевел на 2,8%.



Рост цен на алкогольные напитки обусловлен повышением акциза с 1 марта 2019 года.



В Литве в прошлом году было произведено 0,927 млн декалитров крепких алкогольных напитков, в пересчете на абсолютный алкоголь (100%), что на 3,7% меньше, чем в 2018 году. В прошлом году в розничной торговле и предприятиями общественного питания было продано 2,9 млн декалитров крепких алкогольных напитков (водки, виски, бренди, и т. п.), что на 0,1% (4 тыс. декалитров) меньше, чем в 2018 году. Вина и ферментированных напитков продано в объеме 3,4 млн декалитров (на 0,2% или 6 тыс. декалитров больше), пива – 21,6 млн декалитров (на 1,2% или 262 тыс. декалитров меньше).Обычно, после подобных сообщений следуют пояснения некоторых экспертов, что благостную статистическую картинку Литве портят любящие алкоголь туристы.В прошлом году розничные цены на алкогольные напитки увеличились на 2%. Наиболее значительно в Литве подорожали настойки - на 6,4%, произведенная в Литве водка – на 6,2%, бренди - на 4,2%, литовское пиво - на 2,9%, игристое вино - на 1,7%, между тем, виски подешевел на 2,8%.Рост цен на алкогольные напитки обусловлен повышением акциза с 1 марта 2019 года.В Литве в прошлом году было произведено 0,927 млн декалитров крепких алкогольных напитков, в пересчете на абсолютный алкоголь (100%), что на 3,7% меньше, чем в 2018 году. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, алкоголь, потребление — статья прочитана 176 раз Комментарии