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Wizz Air возобновляет авиасообщение между Вильнюсом и Дортмундом
В пятницу венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air возобновляет авиасообщение между литовским Вильнюсом и северо-западным германским городом Дортмунд.
Первый самолет вылетел из Вильнюса в 7.35, а из Дортмунда в Вильнюс он вылетит в 17.45, сообщил Вильнюсский аэропорт. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.
С понедельника компания также начнет летать из Каунаса в норвежские города Олесунн и Берген.
В среду правительство Литвы разрешило восстановить регулярное авиасообщение из Литвы с Германией и Нидерландами.
Уже возобновлены регулярные рейсы в Осло, Франкфурт, Ригу и Таллин.
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюс, самолет, Wizz Air, авиасообщение
Комментарии
Михаель
29 мая, 13:35
#
—
Когда начнутся полёты из Тель-Авива в Вильнюс и Каунас ?
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