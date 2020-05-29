Wizz Air возобновляет авиасообщение между Вильнюсом и Дортмундом 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







В пятницу венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air возобновляет авиасообщение между литовским Вильнюсом и северо-западным германским городом Дортмунд.



Первый самолет вылетел из Вильнюса в 7.35, а из Дортмунда в Вильнюс он вылетит в 17.45, сообщил Вильнюсский аэропорт. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.



С понедельника компания также начнет летать из Каунаса в норвежские города Олесунн и Берген.



В среду правительство Литвы разрешило восстановить регулярное авиасообщение из Литвы с Германией и Нидерландами.



Уже возобновлены регулярные рейсы в Осло, Франкфурт, Ригу и Таллин. В пятницу венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air возобновляет авиасообщение между литовским Вильнюсом и северо-западным германским городом Дортмунд.Первый самолет вылетел из Вильнюса в 7.35, а из Дортмунда в Вильнюс он вылетит в 17.45, сообщил Вильнюсский аэропорт. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.С понедельника компания также начнет летать из Каунаса в норвежские города Олесунн и Берген.В среду правительство Литвы разрешило восстановить регулярное авиасообщение из Литвы с Германией и Нидерландами.Уже возобновлены регулярные рейсы в Осло, Франкфурт, Ригу и Таллин. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс, самолет, Wizz Air, авиасообщение География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 215 раз Комментарии