На военной ветке - первые «цветы»

В пятницу в Швенчёнском районе Литвы будет представлено ответвление железнодорожной линии национального значения Пабраде-Пажеймене в Швенченском районе, прокладка которой завершена в мае.
Она будет способствовать более удобной передислокации военной техники и другого оборудования союзников по НАТО на находящийся рядом полигон в Пабраде, сообщило Министерство охраны края.
В пятницу можно будет наблюдать за тем, как этой новой возможностью доставки грузов воспользуются военные американского батальона из ротации, которая вскоре покинет Литву.
Кабмин Литвы утвердил планы прокладки железнодорожной ветки в Пажеймене в начале 2019 года, а участок железной дороги протяженностью в километр и переезд в Пажеймене проложила компания Vitras-S, входящая в эстонскую группу железнодорожных услуг Skinest Rail.
Работы финансировало Министерство обороны, а реконструкцию переезда на равных частях поделили оборонное ведомством и ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai.
Дислоцированную в Литве группу батальона Сил передового базирования НАТО возглавляет Германия, выделяющая наибольшее число военных - более 600. В группе в целом служат более 1,2 тысяч военных из шести государств, они часто прибывают в независимую Литву собственной военной техникой.
Работы финансировало Министерство обороны, а реконструкцию переезда на равных частях поделили оборонное ведомством и ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai.
Дислоцированную в Литве группу батальона Сил передового базирования НАТО возглавляет Германия, выделяющая наибольшее число военных - более 600. В группе в целом служат более 1,2 тысяч военных из шести государств, они часто прибывают в независимую Литву собственной военной техникой.