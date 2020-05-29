На военной ветке - первые «цветы» 🔊 Воспроизвести Фото: kam.lt







В пятницу в Швенчёнском районе Литвы будет представлено ответвление железнодорожной линии национального значения Пабраде-Пажеймене в Швенченском районе, прокладка которой завершена в мае.



Она будет способствовать более удобной передислокации военной техники и другого оборудования союзников по НАТО на находящийся рядом полигон в Пабраде, сообщило Министерство охраны края.



В пятницу можно будет наблюдать за тем, как этой новой возможностью доставки грузов воспользуются военные американского батальона из ротации, которая вскоре покинет Литву. Она будет способствовать более удобной передислокации военной техники и другого оборудования союзников по НАТО на находящийся рядом полигон в Пабраде, сообщило Министерство охраны края.В пятницу можно будет наблюдать за тем, как этой новой возможностью доставки грузов воспользуются военные американского батальона из ротации, которая вскоре покинет Литву. Кабмин Литвы утвердил планы прокладки железнодорожной ветки в Пажеймене в начале 2019 года, а участок железной дороги протяженностью в километр и переезд в Пажеймене проложила компания Vitras-S, входящая в эстонскую группу железнодорожных услуг Skinest Rail.



Работы финансировало Министерство обороны, а реконструкцию переезда на равных частях поделили оборонное ведомством и ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai.



Дислоцированную в Литве группу батальона Сил передового базирования НАТО возглавляет Германия, выделяющая наибольшее число военных - более 600. В группе в целом служат более 1,2 тысяч военных из шести государств, они часто прибывают в независимую Литву собственной военной техникой. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: нато, Пабраде, Министерство обороны, полигон — статья прочитана 201 раз Комментарии