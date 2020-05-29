Меркель рассказала, почему ЕС не может снять санкции с России 🔊 Воспроизвести



У Германии, как и у всего Евросоюза, есть много причин стремиться к добрососедским отношениям с Россией, и Берлин во время своего председательства в ЕС готов придать им новые импульсы. Но тем не менее санкционная политика будет продолжаться при отсутствии прогресса в реализации минских договорённостей. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра, передает



— Есть много причин стремиться к добрым отношениям с Россией. Среди них географическая близость и совместная история, глобальные вызовы и экономические переплетения. Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС даёт нам возможность придать новые импульсы в отношениях, — сказала она. У Германии, как и у всего Евросоюза, есть много причин стремиться к добрососедским отношениям с Россией, и Берлин во время своего председательства в ЕС готов придать им новые импульсы. Но тем не менее санкционная политика будет продолжаться при отсутствии прогресса в реализации минских договорённостей. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра, передает ЛАЙФ — Есть много причин стремиться к добрым отношениям с Россией. Среди них географическая близость и совместная история, глобальные вызовы и экономические переплетения. Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС даёт нам возможность придать новые импульсы в отношениях, — сказала она. В то же время Меркель обвинила Москву в "неоднократном нарушении" ценностей и правил, принятых на Западе, и заявила, что Россия "по соседству создала зону нерешённых конфликтов", а также проводит "гибридные атаки" на демократии других стран, в числе которых и Германия. Хотя, по словам канцлера, это не отменяет необходимости сотрудничества с РФ в таких сферах, как Ливия, Сирия, защита климата, здравоохранение.



Она также отметила, что в последнее время осложнилось сотрудничество Евросоюза и США в вопросах климата и торговой политики. Помимо этого пандемия коронавируса поставила открытый вопрос о значении международных организаций. Однако в любом случае отношения с Вашингтоном необходимо поддерживать.



— Нам не следует забывать, что Европа не нейтральна, она является частью политического Запада. Мы зависим друг от друга в вопросах поддержания глобального порядка, мира и стабильности, преодоления серьёзных проблем нашего времени, — сказала Меркель.



При этом канцлер выразила уверенность, что трансатлантическое сотрудничество с США было и пока остаётся главной опорой внешней политики и безопасности Европы, и заявила, что сохранить и укрепить эту опору — в "исконных" национальных и европейских интересах. life.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, санкции, ЕС, Меркель — статья прочитана 313 раз Комментарии