КС: С. Руденайте не может временно возглавлять Верховный суд Литвы 🔊 Воспроизвести



Конституционный суд (КС) Литвы в четверг объявил, что судья Сигита Руденайте не может исполнять обязанности председателя Отдела гражданских дел Верховного суда Литвы (ВСЛ) и временно возглавлять весь этот суд, пока не рассмотрено дело о ее увольнении.



"Остановка действия постановления сейма (...) не может толковаться как предоставляющая право судье С. Руденайте исполнять обязанности председателя Отдела гражданских дел ВСЛ, пока КС не рассмотрел дело о конституционной юстиции", - говорится в решении КС.



Сейм в апреле отклонил представление президента Гитанаса Науседы на назначение С. Руденайте председателем ВСЛ и одновременно уволил ее с должности председателя Отдела гражданских дел ВСЛ. Впоследствии парламентарии попросили КС разъяснить, было ли это увольнение законным. Конституционный суд (КС) Литвы в четверг объявил, что судья Сигита Руденайте не может исполнять обязанности председателя Отдела гражданских дел Верховного суда Литвы (ВСЛ) и временно возглавлять весь этот суд, пока не рассмотрено дело о ее увольнении."Остановка действия постановления сейма (...) не может толковаться как предоставляющая право судье С. Руденайте исполнять обязанности председателя Отдела гражданских дел ВСЛ, пока КС не рассмотрел дело о конституционной юстиции", - говорится в решении КС.Сейм в апреле отклонил представление президента Гитанаса Науседы на назначение С. Руденайте председателем ВСЛ и одновременно уволил ее с должности председателя Отдела гражданских дел ВСЛ. Впоследствии парламентарии попросили КС разъяснить, было ли это увольнение законным. После того, как КС принял к рассмотрению просьбу сейма, С. Руденайте временно вернулась на должность председателя Отдела гражданских дел ВСЛ и также временно возглавила ВСЛ.



С. Руденайте обосновывала возвращение на должности тем, что действие постановления сейма о ее увольнении было остановлено, когда КС решил проверить его на конституционность.



Некоторые юристы подвергли сомнению такую интерпретацию, и она попросила разъяснения у КС.



КС в четверг объявил, что "остановка действия постановления сейма не означает, что отменяются или изменяются состоявшиеся правовые последствия - увольнение судьи ВСЛ С. Руденайте с должности председателя Отдела гражданских дел этого суда".



Суд констатировал, что у С. Руденайте сейчас нет полномочий председателя Отдела гражданских дел ВСЛ и председателя этого суда. Формально он объявил, что не станет рассматривать обращение С. Руденайте, так как она не обладает полномочиями его подать.



Представители ВСЛ говорят, что решение КС сейчас изучается.



"Соответствующие решения будут приняты после. Как только будет больше информации - сообщим", - сказала BNS в четверг представитель ВСЛ Довиле Скяутерене. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: глава, должность, Констсуд — статья прочитана 161 раз Комментарии