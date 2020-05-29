Первый янтарный самородок 2020 года назван «Победителем» 🔊 Воспроизвести







Уникальный янтарь с рекордным весом около 2,5 килограмма, найденный на калининградском месторождении янтаря, получил имя, символизирующее скорую победу над COVID-19.



26 мая на Калининградском янтарном комбинате (входит в структуру Госкорпорации Ростех) добыт уникальный янтарь, вес которого составляет 2 480 граммов. Самородку, найденному в Приморском карьере, присвоено имя «Победитель».



Название выбрано сотрудниками комбината как символ надежды на скорую и безоговорочную победу России и всего мира над новой коронавирусной инфекцией COVID-19. На предприятии находку считают хорошим знаком, поскольку уникальный янтарь, который встречается достаточно редко, обнаружен в первые дни сезона добычи 2020 года, стартовавшего позже из-за пандемии коронавируса. Символичен также рисунок камня, напоминающий трезубец или корону. 26 мая на Калининградском янтарном комбинате (входит в структуру Госкорпорации Ростех) добыт уникальный янтарь, вес которого составляет 2 480 граммов. Самородку, найденному в Приморском карьере, присвоено имя «Победитель».Название выбрано сотрудниками комбината как символ надежды на скорую и безоговорочную победу России и всего мира над новой коронавирусной инфекцией COVID-19. На предприятии находку считают хорошим знаком, поскольку уникальный янтарь, который встречается достаточно редко, обнаружен в первые дни сезона добычи 2020 года, стартовавшего позже из-за пандемии коронавируса. Символичен также рисунок камня, напоминающий трезубец или корону.



Самая крупная находка в течение последних пяти лет случилась в марте 2017 года. Тогда был обнаружен янтарь весом 3 060 гр. Примечательно, что этот янтарный самородок был добыт в Приморском карьере в день визита на комбинат главы Калининградской области Антона Алиханова, поэтому был наречен «Губернаторским». Его можно будет увидеть в интерактивном выставочном зале «Янтарная палата», когда объекты туристического показа Калининградского янтарного комбината вновь будут доступны для публики. Всего в коллекции собраний Калининградского янтарного комбината насчитывается несколько десятков уникальных янтарных образований.











Все добытые в Приморском карьере самородки подлежат оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (Гохран России). Камни, признанные драгоценными, пополняют госфонд. Часть экземпляров передается в коллекцию комбината, остальные выставляются на аукцион в рамках Международного форума янтарной отрасли Amberforum.



Высокий уровень добычи уникальных камней на комбинате удавалось удерживать три года подряд. Так, в 2019 году в Приморском карьере добыто 18 янтарных самородков, в 2018 – 17, в 2017 – 18. До этого в год добывалось не больше 5–6 камней весом свыше 1 кг.



Как сообщалось ранее, в 2020 году из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки сезон добычи янтаря был отложен. Традиционно, в зависимости от погодных условий, он стартует в марте – начале апреля. В текущем году добыча в Приморском карьере официально началась с 18 мая, при этом первые несколько дней проводились пусконаладочные работы.



АО «Калининградский янтарный комбинат» образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех.



Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. Янтарными самородками, уникальным янтарем называют камни весом свыше 1 килограмма. Крупные янтарные образования в природе встречаются нечасто, кроме того, они требуют к себе особенно бережного отношения – при воздействии тяжелой техники самородки могут разломиться. «Победитель» же выделяется и среди уникальных камней. Вес большей части самородков варьируется в пределах 1–1,5 кг. Вес рекордсменов последние годы всего несколько раз ненамного превышал отметку в 2 кг.Самая крупная находка в течение последних пяти лет случилась в марте 2017 года. Тогда был обнаружен янтарь весом 3 060 гр. Примечательно, что этот янтарный самородок был добыт в Приморском карьере в день визита на комбинат главы Калининградской области Антона Алиханова, поэтому был наречен «Губернаторским». Его можно будет увидеть в интерактивном выставочном зале «Янтарная палата», когда объекты туристического показа Калининградского янтарного комбината вновь будут доступны для публики. Всего в коллекции собраний Калининградского янтарного комбината насчитывается несколько десятков уникальных янтарных образований.Все добытые в Приморском карьере самородки подлежат оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (Гохран России). Камни, признанные драгоценными, пополняют госфонд. Часть экземпляров передается в коллекцию комбината, остальные выставляются на аукцион в рамках Международного форума янтарной отрасли Amberforum.Высокий уровень добычи уникальных камней на комбинате удавалось удерживать три года подряд. Так, в 2019 году в Приморском карьере добыто 18 янтарных самородков, в 2018 – 17, в 2017 – 18. До этого в год добывалось не больше 5–6 камней весом свыше 1 кг.Как сообщалось ранее, в 2020 году из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки сезон добычи янтаря был отложен. Традиционно, в зависимости от погодных условий, он стартует в марте – начале апреля. В текущем году добыча в Приморском карьере официально началась с 18 мая, при этом первые несколько дней проводились пусконаладочные работы.образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех.– одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. Категории: экономика, в России Ключевые слова: янтарь, «Калининградский янтарный комбинат», самородок — статья прочитана 228 раз Комментарии