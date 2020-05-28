Президент Литвы критикует правящих и лично министра транспорта /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что шел в политику, стремясь к иному политическому стилю, хотел избежать битья кулаком по столу, и выражает надежду, что большинство людей поймет, что он со своей командой пытается делать.



"(...) Скажу открыто, какой была моя цель, когда я шел в политику. Мне хотелось иного политического стиля, мне хотелось иной политической культуры в Литве, когда проблемы решаются с уважением друг к другу и в духе сотрудничества", - сказал в четверг журналистам глава государства.



"Для меня неприемлем такой навязчивый агрессивный стиль, когда окружающих дурачат, когда вопросы пытаются решать, стуча кулаком об стол", -добавил он.



По словам президента, к такому его стилю трудно привыкнуть и обозревателям, однако он надеется, что большинство людей поймут решения и цель его самого и его команды. Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что шел в политику, стремясь к иному политическому стилю, хотел избежать битья кулаком по столу, и выражает надежду, что большинство людей поймет, что он со своей командой пытается делать."(...) Скажу открыто, какой была моя цель, когда я шел в политику. Мне хотелось иного политического стиля, мне хотелось иной политической культуры в Литве, когда проблемы решаются с уважением друг к другу и в духе сотрудничества", - сказал в четверг журналистам глава государства."Для меня неприемлем такой навязчивый агрессивный стиль, когда окружающих дурачат, когда вопросы пытаются решать, стуча кулаком об стол", -добавил он.По словам президента, к такому его стилю трудно привыкнуть и обозревателям, однако он надеется, что большинство людей поймут решения и цель его самого и его команды. "Я вижу, что некоторым людям, обозревателям, возможно, сложновато привыкнуть к такому стилю, и они хотели бы преподнести его как определенную слабость президента, но если я за мой срок полномочий добьюсь того, чтобы большая часть людей поняла, что мы делаем вместе с моей командой, то самая большая часть моей задачи будет выполнена, и я тогда смогу спокойно заниматься той деятельностью, которая мне очень нравится", - сказал Г. Науседа.



Г. Науседа год назад победил на выборах президента и в июле прошлого года вступил в должность президента. Он сменил на этом посту проработавшую два президентских срока Далю Грибаускайте.



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Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что министр транспорта и инноваций Ярослав Наркевич, который подвергается критике за сомнительные решения и прошлые истории, больше не может заниматься своей прямой деятельностью.



"Я иногда думаю, когда поднимается очередная волна защиты - а почему, например, не возникает таких проблем у какого-нибудь господина Ж. Вайчюнаса (министр энергетики Жигимантас Вайчюнас - ред.) или у других министров, почему все крутится вокруг этого конкретного человека, его деятельности в прошлом, его проблем? Видимо, если бы не было причин, не было бы и этих статей, этих историй, и человек мог бы спокойно работать", - сказал глава государства журналистам в четверг.



"Этот человек больше не может заниматься своей прямой деятельностью, потому что все время ему приходится говорить об этих проблемах, с которыми он сталкивается, и это плохо", - сказал Г. Науседа.



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Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что испытавшая потрясение от коронавирусного кризиса экономика страны попала в стадию спада, а выход из нее будет зависеть от сплоченных действий властей и комплексных мер, рассчитанных не только на краткосрочную, но и на более длительную перспективу.



"Думаю, что сейчас мы как раз находимся на стадии спада. Думаю, что этот спад не должен сильно затянуться, но это будет зависеть от того, будем ли мы просто пассивно наблюдать за происходящим, или же будем принимать определенные меры, которые я называю "мерами против шерсти", - сказал Г. Науседа журналистам в четверг.



Он объяснил, что когда падает внутренний спрос или ухудшаются ожидания потребителей, нужно при помощи мер экономической политики добиваться противоположного результата: улучшать ожидания, повышать доходы людей, а это можно сделать и посредством прямых выплат, и посредством увеличения расходов властей.



"Но мы можем сделать это и посредством снижения налогового бремени", - добавил президент, вероятно имея в виду его предложения о снижении тарифа подоходного налога.



По мнению Г. Науседы, сейчас, при решении проблемы оживления экономики предпринимаются правильные действия, однако глава государства посетовал на темпы проведения в жизнь объявленных в начале карантина мер помощи бизнесу. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: кризис, президент, правительство, формирование, критика География: Литва — статья прочитана 91 раз Комментарии