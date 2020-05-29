Премьер Литвы: в случае второй волны коронавируса не будем останавливать всю экономику 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы должно подготовить план на случай второй волны коронавируса COVID-19, утверждает премьер Саулюс Сквернялис. По его словам, не планируется вводить такие жесткие меры ограничения экономической деятельности по всей стране, какие были привлечены в марте, будет идти работа с отдельными очагами.



"Я думаю, что многие бы поступили несколько иначе, ведь у нас были печальные уроки, у всей Европы и мира, в управлении, выявлении, в самом поведении, как общества, так и в превентивных действиях по обузданию пандемии. (...) Речь бы шла о локализованных очагах – городах, районах, возможно округах. Мы бы работали целенаправленно, если там действительно были бы очаги, и они бы разрастись, то пришлось бы вновь использовать максимальные меры закрытия", – сказал премьер в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas. Правительство Литвы должно подготовить план на случай второй волны коронавируса COVID-19, утверждает премьер Саулюс Сквернялис. По его словам, не планируется вводить такие жесткие меры ограничения экономической деятельности по всей стране, какие были привлечены в марте, будет идти работа с отдельными очагами."Я думаю, что многие бы поступили несколько иначе, ведь у нас были печальные уроки, у всей Европы и мира, в управлении, выявлении, в самом поведении, как общества, так и в превентивных действиях по обузданию пандемии. (...) Речь бы шла о локализованных очагах – городах, районах, возможно округах. Мы бы работали целенаправленно, если там действительно были бы очаги, и они бы разрастись, то пришлось бы вновь использовать максимальные меры закрытия", – сказал премьер в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas. С 16 марта в Литве был введен карантин, было закрыто большинство магазинов, за исключением магазинов пищевых товаров и аптек, были запрещены публичные мероприятия, предоставление услуг. Гражданам Литвы с небольшими исключениями было запрещено выезжать из страны, а в Литву был запрещен въезд большинству иностранцев.



С 4 апреля было закрыто воздушное пространство Литвы для пассажирских рейсов, также пассажирам было запрещено прибывать паромами, за исключением паром из Киля в Клайпеду.



С середины апреля карантинные условия в Литве смягчаются, возобновляется часть рейсов, однако сам карантин в данный момент продлен до 16 июня. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: кризис, экономика, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 289 раз Комментарии