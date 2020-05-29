Киев заключил меморандум о поставках сжиженного газа из США 🔊 Воспроизвести Цистерна с СПГ во Флориде



Меморандум, заключенный Украиной с компанией из США, предполагает поставки американского газа в объеме 5,5 млрд кубометров в год. Также будет изучаться возможность диверсификации путей газовых поставок, сообщает



Правительство Украины одобрило меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках сжиженного газа (СПГ). Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в среду, 27 мая, на заседании кабинета министров. Документом предусмотрен ежегодный объем поставок СПГ как минимум 5,5 млрд кубометров, его цена будет определяться в соответствии с ценами на американской газовой бирже Henry Hub. Меморандум, заключенный Украиной с компанией из США, предполагает поставки американского газа в объеме 5,5 млрд кубометров в год. Также будет изучаться возможность диверсификации путей газовых поставок, сообщает DW Правительство Украины одобрило меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках сжиженного газа (СПГ). Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в среду, 27 мая, на заседании кабинета министров. Документом предусмотрен ежегодный объем поставок СПГ как минимум 5,5 млрд кубометров, его цена будет определяться в соответствии с ценами на американской газовой бирже Henry Hub.



Как передает агентство "Украинские новости", стороны также договорились об обеспечении заключения необходимых договоров с польской стороной, что обеспечит коммерчески обоснованный доступ к регазификации, достаточной для поддержки проекта. Меморандум предполагает строительство нового газопровода между польским газовым узлом Германовице и Бильче-Волицким подземным хранилищем газа в Украине.



Вопрос диверсификации поставок энергоносителей Украина начала рассматривать после аннексии Крыма Москвой в 2014 году, когда резко обострились отношения с традиционным поставщиком Россией.



По словам исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец, меморандум "предусматривает изучение возможности диверсификации путей поставок природного газа путем обеспечения долгосрочных поставок СПГ и развития трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС", указывает Reuters.Как передает агентство "Украинские новости", стороны также договорились об обеспечении заключения необходимых договоров с польской стороной, что обеспечит коммерчески обоснованный доступ к регазификации, достаточной для поддержки проекта. Меморандум предполагает строительство нового газопровода между польским газовым узлом Германовице и Бильче-Волицким подземным хранилищем газа в Украине.Вопрос диверсификации поставок энергоносителей Украина начала рассматривать после аннексии Крыма Москвой в 2014 году, когда резко обострились отношения с традиционным поставщиком Россией. dw.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, рынок, Европа, СПГ География: Украина — статья прочитана 189 раз Комментарии