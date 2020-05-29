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Киев заключил меморандум о поставках сжиженного газа из США

Цистерна с СПГ во Флориде


Меморандум, заключенный Украиной с компанией из США, предполагает поставки американского газа в объеме 5,5 млрд кубометров в год. Также будет изучаться возможность диверсификации путей газовых поставок, сообщает DW.

Правительство Украины одобрило меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках сжиженного газа (СПГ). Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в среду, 27 мая, на заседании кабинета министров. Документом предусмотрен ежегодный объем поставок СПГ как минимум 5,5 млрд кубометров, его цена будет определяться в соответствии с ценами на американской газовой бирже Henry Hub.
По словам исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец, меморандум "предусматривает изучение возможности диверсификации путей поставок природного газа путем обеспечения долгосрочных поставок СПГ и развития трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС", указывает Reuters.

Как передает агентство "Украинские новости", стороны также договорились об обеспечении заключения необходимых договоров с польской стороной, что обеспечит коммерчески обоснованный доступ к регазификации, достаточной для поддержки проекта. Меморандум предполагает строительство нового газопровода между польским газовым узлом Германовице и Бильче-Волицким подземным хранилищем газа в Украине.

Вопрос диверсификации поставок энергоносителей Украина начала рассматривать после аннексии Крыма Москвой в 2014 году, когда резко обострились отношения с традиционным поставщиком Россией.

dw.com
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: США, рынок, Европа, СПГ
География: Украина
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добавлена вчера, 28 мая, 19:00

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