О коронавирусе в Литве сегодня /дополнено/

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За сутки в Литве подтверждены 9 случаев COVID-19, общее количество – 1656



На минувшей неделе в Литве были подтверждены девять новых случаев коронавируса, общее количество составило 1656, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.



Продолжают болеть 387 зараженных, выздоровели 1193. От коронавируса скончались 68 человек, еще восемь заболевших скончались по другим причинам.



За сутки в Литве было выполнено 6750 тестов на коронавирус, общее количество проведенных анализов на COVID-19 составляет 287 тыс. 982.



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В литовских больницах находятся 72 пациента с коронавирусом, из них четыре – в реанимации, сообщил в четверг Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



"В больницах в настоящее время находится 72 пациента, из них в реанимации и отделениях интенсивной терапии - четыре, на искусственной вентиляции легких - два человека, с кислородными масками сейчас лечат 28 человек", - сказала глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене на пресс-конференции в четверг. За сутки в Литве подтверждены 9 случаев COVID-19, общее количество – 1656На минувшей неделе в Литве были подтверждены девять новых случаев коронавируса, общее количество составило 1656, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.Продолжают болеть 387 зараженных, выздоровели 1193. От коронавируса скончались 68 человек, еще восемь заболевших скончались по другим причинам.За сутки в Литве было выполнено 6750 тестов на коронавирус, общее количество проведенных анализов на COVID-19 составляет 287 тыс. 982.* * *В литовских больницах находятся 72 пациента с коронавирусом, из них четыре – в реанимации, сообщил в четверг Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ)."В больницах в настоящее время находится 72 пациента, из них в реанимации и отделениях интенсивной терапии - четыре, на искусственной вентиляции легких - два человека, с кислородными масками сейчас лечат 28 человек", - сказала глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене на пресс-конференции в четверг. По данным четверг, общее число случаев коронавируса в Литве составляет 1656, из них 336 случаев выявлено у медиков. Все еще больны 387 человек, выздоровело 1193 человека, из них 237 - медики.



От коронавируса умерло в общей сложности 68 человеа, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.



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Для лиц, прибывающих из некоторых стран Европы, 14-дневная самоизоляция все еще остается обязательной, сообщил в четверг литовский Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



"С 1 июня для прибывающих в Литовскую Республику лиц 14-дневная самоизоляция будет обязательна в определенных случаях", - сообщила на пресс-конференции в четверг глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.



"Если заболеваемость будет в пределах от 15 случаев до 25 случаев на 100 тысяч жителей, в таком случае будет нужна изоляция на 14 дней", - сказала она.



Согласно решению правительства Литвы, с июня в страну можно приезжать из тех стран, где заболеваемость за последние две недели не превышала 25 случаев на 100 тыс. жителей.



Ранее сообщалось, что для прибывающих из таких стран самоизоляция на две недели не будет обязательной. Список стран обнародует министр здравоохранения в каждый понедельник.



В этот список сейчас могли бы претендовать Исландия, Словения, Греция, Хорватия, Кипр, Норвегия, Венгрия, Швейцария, Чехия, Австрия.



В Литве карантин из-за коронавируса объявлен 16 марта. Загрузка... BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 195 раз Комментарии