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Одного Уханя мало. Новости от FITZROY за 27 мая

Albert Gea | Reuters


Трамп хочет забанить соцсети, в спецназ проникли наци, вакцину боятся пуще ковида

Половина американцев не намерена прививаться от ковида

В одной китайской провинции появится сразу 30 лабораторий высокого уровня биобезопасности

Элитный спецназ бундесвера заражён нацизмом

Трамп пообещал закрыть соцсети

Nissan закрывает завод в Барселоне и объясняет, почему это хорошо

Рестарт американской программы пилотируемых космических полётов задерживается

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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 173 раза
добавлена сегодня, 28 мая, 12:03

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