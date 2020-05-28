Загрузка... Одного Уханя мало. Новости от FITZROY за 27 мая 🔊 Воспроизвести Albert Gea | Reuters



Трамп хочет забанить соцсети, в спецназ проникли наци, вакцину боятся пуще ковида



Половина американцев не намерена прививаться от ковида



В одной китайской провинции появится сразу 30 лабораторий высокого уровня биобезопасности



Элитный спецназ бундесвера заражён нацизмом



Трамп пообещал закрыть соцсети



Nissan закрывает завод в Барселоне и объясняет, почему это хорошо



Рестарт американской программы пилотируемых космических полётов задерживается



Подробности на FITZROY Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 173 раза Комментарии