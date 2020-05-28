Раймонда Кижене назначена генеральным директором и председателем правления «Civinity» 🔊 Воспроизвести Раймонда Кижене







«Civinity», одна из крупнейших групп по администрированию жилой и коммерческой недвижимости в странах Балтии, объявила о назначении Раймонды Кижене новым генеральным директором и председателем правления группы. В состав правления также вошли новый руководитель финансов Габриэлюс Моркунас и HR и имидж директор Эрика Сирутите.



«Время перемен это также и время для возможностей. Именно поэтому сегодня как никогда важно эффективное управление. Раймонда не раз доказывала имение эффективно работать в меняющихся рыночных условиях. Она также много лет работает на рынках стран Балтии и прекрасно понимает, чего ожидают как частные клиенты, так и бизнес партнеры. Мы также рады приветствовать Габриэлюса и Эрику – вместе мы сможем достичь всех долгосрочных целей „Civinity“, а также внести качественные изменения на рынке обслуживания зданий», – назначение нового правления прокомментировал Дейвидас Яцка, председатель наблюдательного совета «Civinity». «Время перемен это также и время для возможностей. Именно поэтому сегодня как никогда важно эффективное управление. Раймонда не раз доказывала имение эффективно работать в меняющихся рыночных условиях. Она также много лет работает на рынках стран Балтии и прекрасно понимает, чего ожидают как частные клиенты, так и бизнес партнеры. Мы также рады приветствовать Габриэлюса и Эрику – вместе мы сможем достичь всех долгосрочных целей „Civinity“, а также внести качественные изменения на рынке обслуживания зданий», – назначение нового правления прокомментировал Дейвидас Яцка, председатель наблюдательного совета «Civinity».



Международная группа «Civinity» объединяет более двадцати компаний, занимающихся обслуживанием жилых, коммерческих и государственных зданий, а также проектированием и производством инженерных систем. Группа обслуживает почти 6 млн. кв. м. жилой площади в странах Балтии, а также администрирует помещения коммерческого и иного назначения, включая посольство США, ТРЦ «Akropolis» и штаб-квартиру банка «Citadele» в Риге, долину розничной торговли «NØRDIKA» и единственный в Литве отель «Hilton» в Вильнюсе, пивоварни «Švyturys-Utenos Alus» в Клайпеде и Утене и прочее.











В 2019 г. консолидированный доход «Civinity» составил почти 45 млн. евро. Показатель EBITDA группы вырос до 3,1 млн. евро. В этом году компания планирует сохранить рост – ожидается, что оборот «Civinity» увеличится до 52,6 млн. евро, а EBITDA – до 4 млн. евро.



«Потенциал для роста и трансформации есть как в жилом, так и в коммерческом сегментах. Особенно сейчас, когда формируется новый мир, мир после COVID-19. Меняются потребности клиентов и сотрудников, появляется еще более сильный спрос на цифровые решения, открываются новые возможности в странах Балтии и других регионах. Я благодарна компании за оказанное доверие и рада возможности присоединиться к её развитию», – поделилась Раймонда Кижене, генеральный директор и председатель правления группы «Civinity».



К команде «Civinity» Р. Кижене присоединяется после одиннадцати лет работы в одной из крупнейших бизнес-групп в Литве «Vilniaus prekyba». В разные года она занимала должности генерального директора и председателя правления группы, а также руководила международной аптечной сетью «Euroapotheca» и была членом правления «Akropolis Group», «Maxima Grupė» и других компаний «Vilniaus prekyba». Р. Кижене также десять лет работала на различных руководящих постах в одном из крупнейших банков Литвы «Swedbank».











До прихода в «Civinity» Габриэлюс Моркунас был директором по финансам и членом правления в компании «Maxima LT». До этого он также занимал должность директора департамента планирования, анализа и казначейства «Maxima LT». Обладая почти десятилетним опытом в области управления финансами, Габриэлюс Моркунас также работал финансовым директором катарской торговой группы «Mannai Corporation QPSC», финансовым аналитиком в международном финансовом и IT гиганте «Western Union» и исполнителем аудиторских проектов в одной из фирм «Большой четверки» «KPMG».



Эрика Сирутите уже более 15 лет работает в области управления персоналом и HR-брендинга. К команде «Civinity» Э. Сирутите присоединяется после работы в «Euroapotheca», где она занимала должности руководителя персоналом и члена правления. Она также много лет работала HR-директором в «Ellex Valiunas», принадлежащей крупнейшей в регионе группе адвокатских контор «Ellex», и подразделениях международной группы «Philip Morris International» в странах Балтии. В состав нового правления входят четыре члена: Раймонда Кижене, Габриэлюс Моркунас, Эрика Сирутите, а также действующий член правления Гедрюс Эйдимтас.Международная группа «Civinity» объединяет более двадцати компаний, занимающихся обслуживанием жилых, коммерческих и государственных зданий, а также проектированием и производством инженерных систем. Группа обслуживает почти 6 млн. кв. м. жилой площади в странах Балтии, а также администрирует помещения коммерческого и иного назначения, включая посольство США, ТРЦ «Akropolis» и штаб-квартиру банка «Citadele» в Риге, долину розничной торговли «NØRDIKA» и единственный в Литве отель «Hilton» в Вильнюсе, пивоварни «Švyturys-Utenos Alus» в Клайпеде и Утене и прочее.В 2019 г. консолидированный доход «Civinity» составил почти 45 млн. евро. Показатель EBITDA группы вырос до 3,1 млн. евро. В этом году компания планирует сохранить рост – ожидается, что оборот «Civinity» увеличится до 52,6 млн. евро, а EBITDA – до 4 млн. евро.«Потенциал для роста и трансформации есть как в жилом, так и в коммерческом сегментах. Особенно сейчас, когда формируется новый мир, мир после COVID-19. Меняются потребности клиентов и сотрудников, появляется еще более сильный спрос на цифровые решения, открываются новые возможности в странах Балтии и других регионах. Я благодарна компании за оказанное доверие и рада возможности присоединиться к её развитию», – поделилась Раймонда Кижене, генеральный директор и председатель правления группы «Civinity».К команде «Civinity» Р. Кижене присоединяется после одиннадцати лет работы в одной из крупнейших бизнес-групп в Литве «Vilniaus prekyba». В разные года она занимала должности генерального директора и председателя правления группы, а также руководила международной аптечной сетью «Euroapotheca» и была членом правления «Akropolis Group», «Maxima Grupė» и других компаний «Vilniaus prekyba». Р. Кижене также десять лет работала на различных руководящих постах в одном из крупнейших банков Литвы «Swedbank».До прихода в «Civinity» Габриэлюс Моркунас был директором по финансам и членом правления в компании «Maxima LT». До этого он также занимал должность директора департамента планирования, анализа и казначейства «Maxima LT». Обладая почти десятилетним опытом в области управления финансами, Габриэлюс Моркунас также работал финансовым директором катарской торговой группы «Mannai Corporation QPSC», финансовым аналитиком в международном финансовом и IT гиганте «Western Union» и исполнителем аудиторских проектов в одной из фирм «Большой четверки» «KPMG».Эрика Сирутите уже более 15 лет работает в области управления персоналом и HR-брендинга. К команде «Civinity» Э. Сирутите присоединяется после работы в «Euroapotheca», где она занимала должности руководителя персоналом и члена правления. Она также много лет работала HR-директором в «Ellex Valiunas», принадлежащей крупнейшей в регионе группе адвокатских контор «Ellex», и подразделениях международной группы «Philip Morris International» в странах Балтии. Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: «Civinity», Раймонда Кижене — статья прочитана 152 раза Комментарии