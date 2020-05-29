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Люди активно путешествуют внутри стран Балтии – глава Погранслужбы Литвы
После смягчения карантинных ограничений и открытия границ между Балтийскими странами люди очень активно пользуются возможностью путешествовать по ним, заявил глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас.
"Очень активно путешествуют, конечно, потоки очень зависят от дня недели, эти потоки увеличиваются в конце недели. Мы заметили двадцатикратный рост движения лиц и транспорта через границу Литвы и Латвии. Это самое интенсивное направление в данный момент, эти потоки точно не сокращаются", – сказал Р. Любаевас в четверг в интервью радиостанции LRT.
Передвижение между странами Балтии не ограничивается с 15 мая.
С 1 июня вступят в силу и другие послабления: можно будет прибывать из стран, где уровень заболевания коронавирусом за последние две недели не превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей.
Прибывающим из таких стран не будет обязательна двухнедельная самоизоляция. Список стран Минздрав будет публиковать каждый понедельник.
На этот список сейчас могут претендовать Исландия, Словения, Греция, Хорватия, Кипр, Норвегия, Венгрия, Швейцария, Чехия, Австрия.
Хотя ограничения самоизоляции не применяются, глава пограничников призывает поинтересоваться карантинными правилами в стране прибытия.
Всеобщий карантин для превенции распространения коронавируса в Литве был введен с 16 марта.
Категории: общество, в странах Балтии, дом и быт
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус, Рустамас ЛЮБАЕВАС
География: Литва
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