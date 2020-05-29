Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В мае в Литве по предварительным оценкам месячная дефляция, рассчитанная по согласованному с другими странами ЕС индексу потребительских цен (СИПЦ) составила 0,5%.



Согласованная предварительная годовая инфляция (за май, по сравнению с маем 2019 года) составила 0,1%, на основании предварительных данных, сообщил Департамент статистики.



По утверждению статистического ведомства, на годовую инфляцию наибольшее воздействие оказало повышение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки, алкогольные напитки и табачные изделия, а также снижение цен на транспортные товары и услуги, жилье, воду, электроэнергию и другие товары и услуги.



В апреле в Литве согласованная месячная дефляция составила 0,2 %, а согласованная годовая инфляция - 0,9 %. В мае в Литве по предварительным оценкам месячная дефляция, рассчитанная по согласованному с другими странами ЕС индексу потребительских цен (СИПЦ) составила 0,5%.Согласованная предварительная годовая инфляция (за май, по сравнению с маем 2019 года) составила 0,1%, на основании предварительных данных, сообщил Департамент статистики.По утверждению статистического ведомства, на годовую инфляцию наибольшее воздействие оказало повышение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки, алкогольные напитки и табачные изделия, а также снижение цен на транспортные товары и услуги, жилье, воду, электроэнергию и другие товары и услуги.В апреле в Литве согласованная месячная дефляция составила 0,2 %, а согласованная годовая инфляция - 0,9 %. * * *



В январе-марте этого года средняя начисленная (брутто) зарплата, за исключением индивидуальных предприятий, в Литве составила 1381 евро, по сравнению с тем же периодом 2019 года она увеличилась на 9,4%.



Среднемесячная зарплата нетто (после вычета налогов) за сопоставимый период увеличилась на 9,5% до 879,2 евро, сообщил Департамент статистики.



На годовой рост зарплат повлияло повышение с 1 января 2020 года минимальное месячной заработной платы, повышение базового размера должностной зарплаты госполитиков, судей, госслужащих и работников бюджетных учреждений.



За квартал (по сравнению с октябрем-декабрем 2019 года) средняя начисленная заработная плата выросла на 1,6%, а выплаченная заработная плата выросла на 2,5%.



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Как сообщает Департамент статистики Литвы, начисленная заработная плата (брутто) мужчин в первом квартале этого года превысила доход женщин на 189,6 евро.



Средняя начисленная заработная плата женщин во всех отраслях экономики, исключая индивидуальных предпринимателей, в первом квартале составила 87,2% зарплаты мужчин, а выплаченная на руки (нетто) заработная плата составила 88,4%.



Согласно статистическим данным, в первом квартале средняя начисленная заработная плата в Литве (без учёта индивидуальных предпринимателей) у женщин составляла 1285,9 евро, у мужчин - 1475,5 евро, а выплаченная заработная плата - 824,9 евро и 933,1 евро соответственно.



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Латвийская авиакомпания Air Baltic открывает регулярные рейсы между Вильнюсом и столицей Норвегии Осло.



В четверг самолет вылетит из Вильнюса в Осло в 19.40, а из Осло вернется в Вильнюс в 00.40, сообщается на сайте Вильнюсского аэропорта. Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.



В среду в Осло начала летать и венгерская авиакомпания Wizz Air.



Сейчас есть регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт, Ригу и Таллин. В среду правительство разрешило возобновить регулярное авиасообщение из Литвы в Германию и Нидерланды. В МИД по вопросу возобновления рейсов в эти две страны обратились AirBaltic и Wizz Air.



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С июля электроэнергия для бытовых потребителей подешевеет в среднем на 8%.



В четверг Государственная служба регулирования энергетики сообщила, что утвердила новые тарифы компании Ignitis. Цены снижаются по причине того, что на рынках устоялись низкие цены на сырье.



С января электроэнергия для населения подорожала в среднем на 14,7%.



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С июля этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизится в цене на 15-23%.



В четверг Государственная служба регулирования энергетики сообщила, что утвердила новые тарифы компании Ignitis. Цены снижаются по причине того, что на рынках устоялись низкие цены на сырье.



Для жителей, которые используют газ для приготовления пищи, он подешевеет на 14,55% – с 55 до 47 центов за кубометр (с НДС), а для тех, кто использует его и для отопления – на 22,22% с 36 до 28 центов.



Для потребителей третьей группы, которые потребляют более 20 тыс. кубометров газа, он подешевеет на 22,86% с 35 до 27 центов.



Постоянна часть тарифа не меняется. С января газ уже дешевел почти на 17,9%.



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Поскольку в мае в Литве фиксировалась предварительная дефляция в 0,5% экономист банка SEB bankas Тадас Повиляускас отмечает, что в основном это вызвано снижением цен на пищевые продукты, одежду и топливо.



"В апреле ожидалась дефляция в 0,1%. (...) Я бы предположил, что дефляция больше ожидавшейся по причине майского сокращения цен на пищевые продукты, которое было несколько более значительным", – сказал он BNS.



По словам Т. Повиляускаса, в мае оптовые цены на пищевые продукты продолжали снижаться и в Европе, поэтому это изменение пришло и в Литву.



"Более того, торговые центры громко говорят, что стараются снизить цены на пищевые продукты, поскольку производители также вынуждены их снижать для активизации продаж", – добавил он.



Он также сказал, что сейчас пока не намечаются изменения цен на возобновленные в мае услуги – это будет видно в июньской статистике.



В мае в Литве по предварительным оценкам месячная дефляция, рассчитанная по согласованному с другими странами ЕС индексу потребительских цен (СИПЦ) составила 0,5%.



Согласованная предварительная годовая инфляция (за май, по сравнению с маем 2019 года) составила 0,1%, на основании предварительных данных, сообщил Департамент статистики.



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Одна из крупнейших в странах Балтии финансовых групп Luminor в первом квартале года понесла 21,192 млн евро чистых убытков. В прошлом году за такой же период банк заработал 26,366 млн евро чистой прибыли.



В отчете Luminor за первый квартал указано, что в этом году убытки понесены из-за отложенных платежей по кредитам, что связано с пандемией коронавируса - убытки банка составили в этой связи 26,4 млн евро.



Активы банка в первом квартале по сравнению с прошлым годом сократились на 9,2% до 13,492 млрд евро, кредитный портфель уменьшился на 12% до 9,927 млрд евро, между тем вклады увеличились на 6% до 9,958 млрд евро.



Luminor сообщил, что эти изменения планировались, чтобы выравнять риск заимствований и улучшить показатели прибыльности.



По словам главы литовского отделения банка Luminor Андрюса Начаюса, введенный в марте карантин перевернул с ног на голову часть экономики Литвы, однако банк приспособился к изменившимся условиям.



"В Литве портфель вкладов банка в конце марта превышал 5,3 млрд евро, и это придает нам уверенности и ускорения активно действовать на рынке кредитования бизнеса и населения", - сказал А. Начаюс для пресс-релиза.



Чистые доходы Luminor от годовых снизились на 18% до 54,08 млн евро, чистые доходы от услуг и комиссионных - на 5,3% до 17,77 млн евро.



Банк Luminor создан в 2017 году посредством объединения деятельности банков Северных стран Nordea и DNB в странах Балтии. В сентябре прошлого года 60% акций банка на 1 млрд евро купила американская инвесткомпания Blackstone.



Luminor - зарегистрированный в Эстонии банк с подразделениями в Литве и Латвии. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 193 раза Комментарии