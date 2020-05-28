Еврокомиссар: Литва будет свободна решать, как использовать средства нового фонда ЕС 🔊 Воспроизвести Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс



У правительства Литвы будет больше свободы решать, как использовать дополнительные средства Евросоюза для преодоления коронакризиса, однако Еврокомиссия предлагает сконцентрировать внимание на внедрении цифровых технологий и развитие "зеленой" экономики.



"Если говорить о программах, то оставляется достаточно много гибкости для стран-членов направлять средства туда, где они считают их наиболее нужными. Комиссия предлагает направление, считает, что это может быть внедрение цифровых технологий, и Зеленый курс, однако в отношении этих дополнительных средств нет слишком много условий", – сказал BNS делегированный Литвой еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс.



В среду Еврокомиссия официально представила предложение учредить Фонд оживления Европы в 750 млрд евро. В нем 500 млрд евро предусмотрено на субсидии, а 250 млрд евро - на кредиты. В. Синкявичюс утверждает, что Литве предлагается 3,9 млрд евро субсидий и 2,4 млрд евро кредитов. У правительства Литвы будет больше свободы решать, как использовать дополнительные средства Евросоюза для преодоления коронакризиса, однако Еврокомиссия предлагает сконцентрировать внимание на внедрении цифровых технологий и развитие "зеленой" экономики."Если говорить о программах, то оставляется достаточно много гибкости для стран-членов направлять средства туда, где они считают их наиболее нужными. Комиссия предлагает направление, считает, что это может быть внедрение цифровых технологий, и Зеленый курс, однако в отношении этих дополнительных средств нет слишком много условий", – сказал BNS делегированный Литвой еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс.В среду Еврокомиссия официально представила предложение учредить Фонд оживления Европы в 750 млрд евро. В нем 500 млрд евро предусмотрено на субсидии, а 250 млрд евро - на кредиты. В. Синкявичюс утверждает, что Литве предлагается 3,9 млрд евро субсидий и 2,4 млрд евро кредитов. "Если говорить конкретно о Литве, то конкурентоспособность экономики и скорейшее восстановление должны быть приоритетом правительства, а также система здравоохранения", – сказал комиссар.



Президент Литвы Гитанас Науседа в пресс-релизе отметил, что "положительно оценивает положения нового предлагаемого пакета", поскольку " в проекте закреплена возможность использования инструментов Фонда оживления Европы для всех государств-членов ЕС с учетом последствий испытанного ими кризиса".



"Ждут непростые переговоры по принципам и критериям распределения средств фонда, на которых нужно будет добиться консенсуса всех стран ЕС", – отметил Г. Науседа.



По словам посла Литвы в Брюсселе Йовиты Нелюпшене, Литва может надеться на то, что благодаря плану оживления экономики, будет расти финансирование и Фонда справедливой реорганизации и развития села, предназначенного для реформы энергетики и нужд смычки.



Конкретные регламенты отдельных сфер будут объявлены в ближайшие дни.



Львиная доля предусмотренных в фонде средств предназначается для механизма "оживления и резистентности" – в рамках него государства-члены должны будут представить инвестпланы, чтобы получить финансирование для инвестиций и реформ чрез инструменты ЕС.



Предложение ЕК является началом процесса, поскольку комиссия сможет позаимствовать средства только с одобрения всех государств-членов.



"Предложение достаточно амбициозное. Дискуссия в самом начале, но, с другой стороны, мы не можем пользоваться роскошью слишком долгих обсуждений, нужно стремиться к соглашению", – сказала BNS вице-министр финансов Литвы Мигле Тускене.



В опубликованном в среду плане также предлагается создать Европейскую программу здравоохранения, намечен дополнительный механизм поощрения инвестиций, дополнительные средства намечается выделить фондам развития села и программе научных исследований "Горизонт".



Средства субсидий и кредитов могут дойти до стран в 2021-2024 годах, кредиты нужно будет отдавать в 2027-2058 годах.



В Брюсселе обсуждают возможность сбора средств для возврата долга путем договоренности о введении общего налога на пластик, доходов от системы торговли квотами на загрязняющие выбросы или совместно ввести более высокие налоги для компаний, включая цифровой сектор.



По словам В. Синкявичюса, предлагаемые ЕК дополнительные сборы не создадут груз для рядовых людей.



"Что важно подчеркнуть – ни один из видов дополнительных доходов бюджета не нацелен ни на одного индивидуального налогоплательщика ЕС. Мы говорим о тех дополнительных поступлениях от налогов на загрязняющие выбросы, пластик, цифрализацию", – сказал комиссар.



Однако до сих пор государства не демонстрировали большого энтузиазма в вопросе введения общих налогов, и остается большая вероятность того, что в будущем странам придется увеличить свои взносы или сократить финансирование общих программ.



"График выплат достаточно продолжительный. Очевидно, еще будет время и пространство для дискуссии, сегодня трудно гадать. Если смотреть с перспективы сегодняшнего дня, то будет сложно договориться о новых налогах", – сказала М. Тускене.



Она также сообщила, что при решении вопросом о возможном использовании кредитов Кабмин Литвы будет оценивать конкретные предлагаемые условия.



Наряду с Фондом оживления ЕК представила и обновленный проект бюджета ЕС на 2014-2020 года.



Из представленных документов пока не видно, что для Литвы будут существенные изменения в сферах политики смычки, сельского хозяйства, финансирования Игналинской АЭС, однако повышается помощь в рамках Европейской программы инфраструктурных мер CEF, из которой по большей части финансируется проект железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica.



"Для нас важно, что ЕК не снижает амбиции по многолетней финансовой перспективе", – отметила вице-министр М. Тускене. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: кризис, экономика, МВФ, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 122 раза Комментарии