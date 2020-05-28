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Клайпеду посетят минные тральщики НАТО



В четверг в литовскую Клайпеду прибывают три противоминных судна постоянной готовности НАТО.

До субботы в Клайпеде будут находиться судно командования и обеспечения Donau (A516) противоминное судно Fulda (M1058) из Германии, а также противоминное судно Ramsey из Соединенного Королевства.

Суда НАТО зайдут в Клайпедский порт пополнить запасы, сообщило Министерство обороны.

В программе визита предусмотрена рабочая встреча командования и штаба группы с представителями Военно-морских сил Литвы.

В конце июня Литва переймет у Норвегии командование Группой противоминных судов НАТО.

Эта группа является частью компонента ВМС Международных сил быстрого реагирования НАТО, напрямую подчиняется морскому штабу союзников, находящемуся в Лондоне.

В задачи этих судов входит обеспечение постоянной дееспособности борьбы с минами, они уполномочены действовать в ситуации мира, кризиса и вооруженного конфликта.
BNS
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: нато, Европа, базы
География: Литва
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добавлена сегодня, 28 мая, 12:20

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