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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Клайпеду посетят минные тральщики НАТО
В четверг в литовскую Клайпеду прибывают три противоминных судна постоянной готовности НАТО.
До субботы в Клайпеде будут находиться судно командования и обеспечения Donau (A516) противоминное судно Fulda (M1058) из Германии, а также противоминное судно Ramsey из Соединенного Королевства.
Суда НАТО зайдут в Клайпедский порт пополнить запасы, сообщило Министерство обороны.
В программе визита предусмотрена рабочая встреча командования и штаба группы с представителями Военно-морских сил Литвы.
В конце июня Литва переймет у Норвегии командование Группой противоминных судов НАТО.
Эта группа является частью компонента ВМС Международных сил быстрого реагирования НАТО, напрямую подчиняется морскому штабу союзников, находящемуся в Лондоне.
В задачи этих судов входит обеспечение постоянной дееспособности борьбы с минами, они уполномочены действовать в ситуации мира, кризиса и вооруженного конфликта.
География: Литва
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