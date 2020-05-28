Клайпеду посетят минные тральщики НАТО 🔊 Воспроизвести



В четверг в литовскую Клайпеду прибывают три противоминных судна постоянной готовности НАТО.



До субботы в Клайпеде будут находиться судно командования и обеспечения Donau (A516) противоминное судно Fulda (M1058) из Германии, а также противоминное судно Ramsey из Соединенного Королевства.



Суда НАТО зайдут в Клайпедский порт пополнить запасы, сообщило Министерство обороны.



В программе визита предусмотрена рабочая встреча командования и штаба группы с представителями Военно-морских сил Литвы.



В конце июня Литва переймет у Норвегии командование Группой противоминных судов НАТО.



Эта группа является частью компонента ВМС Международных сил быстрого реагирования НАТО, напрямую подчиняется морскому штабу союзников, находящемуся в Лондоне.



В задачи этих судов входит обеспечение постоянной дееспособности борьбы с минами, они уполномочены действовать в ситуации мира, кризиса и вооруженного конфликта. В четверг в литовскую Клайпеду прибывают три противоминных судна постоянной готовности НАТО.До субботы в Клайпеде будут находиться судно командования и обеспечения Donau (A516) противоминное судно Fulda (M1058) из Германии, а также противоминное судно Ramsey из Соединенного Королевства.Суда НАТО зайдут в Клайпедский порт пополнить запасы, сообщило Министерство обороны.В программе визита предусмотрена рабочая встреча командования и штаба группы с представителями Военно-морских сил Литвы.В конце июня Литва переймет у Норвегии командование Группой противоминных судов НАТО.Эта группа является частью компонента ВМС Международных сил быстрого реагирования НАТО, напрямую подчиняется морскому штабу союзников, находящемуся в Лондоне.В задачи этих судов входит обеспечение постоянной дееспособности борьбы с минами, они уполномочены действовать в ситуации мира, кризиса и вооруженного конфликта. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, Европа, базы География: Литва — статья прочитана 173 раза Комментарии