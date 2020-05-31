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Вильнюс продолжает удивлять
Креативность вильнюсцев продолжает удивлять мир даже в условиях пандемии. На этот раз большое внимание мировых СМИ привлекла инициатива, родившаяся в столичном квартале Стиклю: там решили усадить за столики ресторанов …манекены, наряженные в одежды от местных дизайнеров.
С прошлой недели в 14 вильнюсских ресторанах и кафе манекены не только составляют компанию редким ещё посетителям, но и помогают хозяевам этих заведений обеспечивать безопасное, так называемое ныне социальное расстояние.
По данным агентства «Go Vilnius», занимающегося пиар-продвижением Вильнюса на международном рынке, новостями об этой инициативе уже поделились более 550 СМИ по всему миру.
"Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, кафе, креативность
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1220
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