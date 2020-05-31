Вильнюс продолжает удивлять 🔊 Воспроизвести



Креативность вильнюсцев продолжает удивлять мир даже в условиях пандемии. На этот раз большое внимание мировых СМИ привлекла инициатива, родившаяся в столичном квартале Стиклю: там решили усадить за столики ресторанов …манекены, наряженные в одежды от местных дизайнеров.



С прошлой недели в 14 вильнюсских ресторанах и кафе манекены не только составляют компанию редким ещё посетителям, но и помогают хозяевам этих заведений обеспечивать безопасное, так называемое ныне социальное расстояние.



По данным агентства «Go Vilnius», занимающегося пиар-продвижением Вильнюса на международном рынке, новостями об этой инициативе уже поделились более 550 СМИ по всему миру. С прошлой недели в 14 вильнюсских ресторанах и кафе манекены не только составляют компанию редким ещё посетителям, но и помогают хозяевам этих заведений обеспечивать безопасное, так называемое ныне социальное расстояние.По данным агентства «Go Vilnius», занимающегося пиар-продвижением Вильнюса на международном рынке, новостями об этой инициативе уже поделились более 550 СМИ по всему миру. "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, кафе, креативность Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1220 — статья прочитана 22 раза Комментарии