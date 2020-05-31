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Фестиваль «Sirenos»: открытое предложение для творцов театра

фото: lrt.lt


Вильнюсский международный театральный фестиваль «Sirenos» («Сирены») в этом году состоится. Однако в корне меняется его художественная программа: зарубежные спектакли отменены, а весь бюджет фестиваля перераспределяется, с тем чтобы поощрить театральных деятелей Литвы создавать новые формы театра, подходящие для развития в условиях пандемии, и представить их осенью, во время обычного фестиваля.

Для команды фестиваля это трудное и радикальное, но хорошо обдуманное решение, отвечающее ценностям фестиваля и способное поддержать оказавшихся в чрезвычайно сложной ситуации мастеров театра. Международная составляющая фестиваля будет сохранена, поскольку в фестивальную программу будут включены мастер-классы известных зарубежных режиссёров и другие обучающие программы. Мастерством и прозорливостью с литовскими создателями театра согласились поделиться в числе прочих и Стефан Каэги (Rimini Protokoll), Gob Squad, режиссёр Oliver Frljič, коллектив «Blast Theory».
Организаторы фестиваля объявляют открытое приглашение литовским театральным деятелям за лето подготовить проекты, которые отражали бы темы происходящих сегодня в мире социальных, политических, психологических переломов и соответствовали бы требованиям, выдвигаемым к театру во время карантина: относительно небольшие группы зрителей или виртуальные театральные формы.

Представить свои идеи приглашаются все профессионалы сценического искусства и представители смежных искусств.

Информация о подаче заявок

Идеи на открытое приглашение можно предлагать до 9 июня 2020 года. На один проект предполагается выделить до 13 000 евро. Заявки будут обсуждать художественный совет «Сирен», зарубежные эксперты и члены команды фестиваля. Отобранные проекты будут объявлены 23 июня 2020 г.

Форму заявки можно заполнить на сайте фестиваля.

Информация для справок: info@sirenos.lt

Проведение фестиваля этого года намечено на 24 сентября - 10 октября.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: фестиваль
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1220
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добавлена сегодня, 31 мая, 15:40

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