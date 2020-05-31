Прекрасные новости от Национальной филармонии Литвы

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Сергей Крылов выступит на балконе филармонии



Национальная филармония (LNF) продолжает социально-музыкальную акцию концертов с балкона. В эту пятницу, 29 мая, в 16 часов с балкона фасада LNF запланировано выступление скрипача-виртуоза с мировым именем Сергея Крылова. Он намерен порадовать вильнюсскую публику музыкой И.С.Баха и Н.Паганини.



Надеясь на благоприятную погоду, филармония приглашает соседей по Старому городу, прохожих и всех поклонников классической музыки ненадолго снова насладиться живым звучанием. Прямая трансляция 25-минутного концерта С.Крылова по интернету намечена в директории филармонии в Фейсбуке.



Для предстоящего короткого концерта 29 мая (начало в 16 часов) С.Крылов готовит знаменитую Чакону Баха и несколько каприсов Н.Паганини. Национальная филармония (LNF) продолжает социально-музыкальную акцию концертов с балкона. В эту пятницу, 29 мая, в 16 часов с балкона фасада LNF запланировано выступление скрипача-виртуоза с мировым именем Сергея Крылова. Он намерен порадовать вильнюсскую публику музыкой И.С.Баха и Н.Паганини.Надеясь на благоприятную погоду, филармония приглашает соседей по Старому городу, прохожих и всех поклонников классической музыки ненадолго снова насладиться живым звучанием. Прямая трансляция 25-минутного концерта С.Крылова по интернету намечена в директории филармонии в Фейсбуке.Для предстоящего короткого концерта 29 мая (начало в 16 часов) С.Крылов готовит знаменитую Чакону Баха и несколько каприсов Н.Паганини. ● ● ●



Вильнюсский фестиваль-2020



Идёт поиск альтернативных решений относительно программы Вильнюсского фестиваля-2020.



Фестиваль, сейчас получивший название «Мозаика Вильнюсского фестиваля», должен был состояться 30 мая - 18 июня.



С учётом объявленного в связи с эпидемией коронавируса карантина и применяемых мер предосторожности филармонии также приходится ограничивать открытую концертную деятельность. Так, некоторые мероприятия объявленного ранее Вильнюсского фестиваля планируется перенести на следующий год, а некоторые состоятся с определёнными ограничениями.



Приобретённые ранее билеты на перенесённые концерты будут действительны (за исключением концерта 30 мая – в этом случае публику призывают билеты обменять на купоны и использовать их позднее).



Как известно, Вильнюсский фестиваль должен был открыться 30 мая концертом Люксембургского филармонического оркестра и скрипачки Патриции Копатчинской (Молдавия, Германия). Концерт отменён, слушатели могут вернуть приобретённые билеты и получить уплаченные деньги.



Следующий концерт (2 июня), в программе которого заявлено исполнение посвящённого Году культуры евреев Литвы произведения А.Мартинайтиса «Книга памяти» (с участием Литовского национального симфонического оркестра, солистов, Каунасского государственного хора, хора и ансамбля скрипачей Национальной школы искусств им. М.К.Чюрлёниса), планируется перенести. Детальная информация будет объявлена позднее.



Подробная информация о концертах филармонии и их статусе публикуется на сайте: www.filharmonija.lt. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: филармония Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1220 — статья прочитана 150 раз Комментарии