Карантин и кражи 🔊 Воспроизвести Эксперты прогнозируют, что по мере ухудшения экономической ситуации и роста безработицы в Литве растёт уровень преступности, и он будет расти дальше: будет больше краж в магазинах, из домов и квартир, из усадеб, участятся случаи мошенничества в интернет-пространстве.



По словам директора социологической компании «Baltijos tyrimai» Расы Алишаускене, во время карантина (в марте-апреле) был проведён опрос жителей, который показал, что кризис серьёзно сказался на эмоциях и поведении жителей: уровень стресса остаётся высоким, растут агрессивные тенденции.



«Когда люди не могут вернуться к обычной жизни, не знают, что делать, их финансовое положение ухудшается, они не могут изменить ситуацию, у некоторых в таких условиях проявляется агрессия как внешняя, так и внутренняя. В результате наблюдается рост уровня преступности, насилия», – рассказала Алишаускене. По словам директора социологической компании «Baltijos tyrimai» Расы Алишаускене, во время карантина (в марте-апреле) был проведён опрос жителей, который показал, что кризис серьёзно сказался на эмоциях и поведении жителей: уровень стресса остаётся высоким, растут агрессивные тенденции.«Когда люди не могут вернуться к обычной жизни, не знают, что делать, их финансовое положение ухудшается, они не могут изменить ситуацию, у некоторых в таких условиях проявляется агрессия как внешняя, так и внутренняя. В результате наблюдается рост уровня преступности, насилия», – рассказала Алишаускене. По словам представителя охранной компании «GRIFS AG» в странах Балтии Альгирдаса Скужинскаса, ситуация в стране обостряется, растёт количество преступлений всех типов.



«До карантина в неделю мы задерживали примерно 45 человек, сейчас в среднем 135. Большая часть задерживается за кражи в магазинах, – сказал Скужинскас. - Если до карантина в неделю в магазинах пытались украсть товары на сумму 720 евро, то сейчас эта сумма составляет 4990 евро».



Во время карантина люди много времени проводят дома, поэтому и преступления переместились по большей части в закрытые пространства или в интернет. Это отметил и бывший генкомиссар полиции Висвалдас Рачкаускас:



«Жёсткие правила карантина и застой в экономике ограничили перемещение многих людей, которые склонны к совершению преступлений. В последнее время количество краж из жилых помещений, хозпостроек и усадеб увеличилось на 20%, стало больше случаев нанесения увечий и побоев, сексуальных преступлений. Количество убийств увеличилось вдвое.



Во время карантина кражи особенно часто совершают из усадеб, куда люди редко наведываются. Крадут инструменты, бытовую технику, газонокосилки».



Растёт количество преступлений и случаев мошенничества в электронном пространстве. Эти преступления совершают путём сбора информации и личных данных.



«Только должное информирование общества поможет избежать таких преступлений и уменьшить их количество», – подчёркивает Рачкаускас.



По словам учредителя ЗАО «Neto Baltic» Эвалдаса Будвилайтиса, согласно исследованиям, которые проводятся в течение последних двух лет, чаще всего из магазинов воруют алкоголь, косметику, товары для ухода за телом, женскую одежду, духи, лезвия для бритья. Кроме того, растёт количество краж дорогих продуктов питания и медикаментов. "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1220 — статья прочитана 210 раз Комментарии