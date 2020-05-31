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Карантин и кражи

Эксперты прогнозируют, что по мере ухудшения экономической ситуации и роста безработицы в Литве растёт уровень преступности, и он будет расти дальше: будет больше краж в магазинах, из домов и квартир, из усадеб, участятся случаи мошенничества в интернет-пространстве.

По словам директора социологической компании «Baltijos tyrimai» Расы Алишаускене, во время карантина (в марте-апреле) был проведён опрос жителей, который показал, что кризис серьёзно сказался на эмоциях и поведении жителей: уровень стресса остаётся высоким, растут агрессивные тенденции.

«Когда люди не могут вернуться к обычной жизни, не знают, что делать, их финансовое положение ухудшается, они не могут изменить ситуацию, у некоторых в таких условиях проявляется агрессия как внешняя, так и внутренняя. В результате наблюдается рост уровня преступности, насилия», – рассказала Алишаускене.
По словам представителя охранной компании «GRIFS AG» в странах Балтии Альгирдаса Скужинскаса, ситуация в стране обостряется, растёт количество преступлений всех типов.

«До карантина в неделю мы задерживали примерно 45 человек, сейчас в среднем 135. Большая часть задерживается за кражи в магазинах, – сказал Скужинскас. - Если до карантина в неделю в магазинах пытались украсть товары на сумму 720 евро, то сейчас эта сумма составляет 4990 евро».

Во время карантина люди много времени проводят дома, поэтому и преступления переместились по большей части в закрытые пространства или в интернет. Это отметил и бывший генкомиссар полиции Висвалдас Рачкаускас:

«Жёсткие правила карантина и застой в экономике ограничили перемещение многих людей, которые склонны к совершению преступлений. В последнее время количество краж из жилых помещений, хозпостроек и усадеб увеличилось на 20%, стало больше случаев нанесения увечий и побоев, сексуальных преступлений. Количество убийств увеличилось вдвое.

Во время карантина кражи особенно часто совершают из усадеб, куда люди редко наведываются. Крадут инструменты, бытовую технику, газонокосилки».

Растёт количество преступлений и случаев мошенничества в электронном пространстве. Эти преступления совершают путём сбора информации и личных данных.

«Только должное информирование общества поможет избежать таких преступлений и уменьшить их количество», – подчёркивает Рачкаускас.

По словам учредителя ЗАО «Neto Baltic» Эвалдаса Будвилайтиса, согласно исследованиям, которые проводятся в течение последних двух лет, чаще всего из магазинов воруют алкоголь, косметику, товары для ухода за телом, женскую одежду, духи, лезвия для бритья. Кроме того, растёт количество краж дорогих продуктов питания и медикаментов.
"Обзор"
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: криминал
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1220
статья прочитана 210 раз
добавлена сегодня, 31 мая, 10:20

Комментарии

Екатерина
31 мая, 11:37
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Голодных стало больше.
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