В Науйининкай – новые сети 🔊 Воспроизвести



В вильнюсском микрорайоне Науйининкай, как сообщает сайт Вильнюсского городского самоуправления, крупнейшая в стране компания, работающая в сфере водопользования, «Vilniaus Vandenys» завершила ещё один проект по развитию инфраструктурных сетей водоснабжения и канализации.



В Науйининкай проложены почти 7 км водопроводных сетей и 7,4 км канализационных сетей, а также построена дополнительная канализационная насосная станция. Новой инфраструктурой смогут пользоваться более 350 домохозяйств в этом районе.



Новые водопроводные и канализационные сети в Науйининкай были оборудованы на отдельных участках следующих улиц: Пумпуру, Алитаус, Меркинес, Тизенхаузу, Перлоёс, Варенос, Й.Белинё, Бутримоню, Тарпкалнё, Решуту, Йотвингю, Лянку, Кондукторю, Панявежё, Вайворикштес, Алшену, Ешмининку, Пабарес. В Науйининкай проложены почти 7 км водопроводных сетей и 7,4 км канализационных сетей, а также построена дополнительная канализационная насосная станция. Новой инфраструктурой смогут пользоваться более 350 домохозяйств в этом районе.Новые водопроводные и канализационные сети в Науйининкай были оборудованы на отдельных участках следующих улиц: Пумпуру, Алитаус, Меркинес, Тизенхаузу, Перлоёс, Варенос, Й.Белинё, Бутримоню, Тарпкалнё, Решуту, Йотвингю, Лянку, Кондукторю, Панявежё, Вайворикштес, Алшену, Ешмининку, Пабарес. Жители вышеперечисленных улиц уже могут обратиться в «Vilniaus Vandenys» для подключения и составления договоров на обслуживание. Вся информация о процессе подключения представлена на сайте компании, в разделе NAMAMS/ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI.



Компания «Vilniaus Vandenys» напоминает, что жители, решившие подключиться к канализационной сети, могут воспользоваться поддержкой Вильнюсского городского самоуправления: после подачи заявки жители могут рассчитывать на возмещение до половины затрат на подключение к централизованным канализационным сетям.



Более подробную информацию об этом также можно найти на сайте «Vilniaus Vandenys», в разделе «Prisijungimo prie nuotekų tinklų dalinis finansavimas».



Для того чтобы жителям было легче определиться с решением о подключении и знакомиться с его ходом, специалисты компании организуют встречи с сообществами, могут посетить дома жителей. Во время таких встреч они расскажут о проектах, преимуществах подключения, правилах подачи документов, ответят на вопросы, проконсультируют.



Жители по подобным вопросам могут также связаться со специалистами предприятия по общему телефону компании 1889 или 8 (695) 22328. "Обзор" Категории: дом и быт Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1220 — статья прочитана 67 раз Комментарии